Hlavní cenu Trilobit vyhrála Nvotová za film otec. Anticenu Citrón dostala rada ČT

ČTK

Hlavní cenu Trilobit 2026 Český filmový a televizní svaz udělil tvůrcům filmu Otec v české, slovenské a polské koprodukci. Obdržela ji v Praze působící slovenská režisérka Tereza Nvotová, slovenský herec Milan Ondrík a polský kameraman Adam Suzin.

Tereza Nvotová, režisérka, ceny Trilobit 2026
Vyhlášení a udílení audiovizuálních cen Trilobit 2026 Českého filmového a televizního svazu FITES, 28. ledna 2026, Praha. Hlavní cena Trilobit 2026, režisérka Tereza Nvotová.,Image: 1070096004, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: ČTK / Vondrouš RomanFoto: Vondrouš Roman
Celkem na Novoměstské radnici při 39. ročníku zástupci svazu rozdali 14 audiovizuálních cen, včetně kritické ceny Citrón. Porota letos vybírala ze 123 snímků. Čtyři ocenění se udělovala nově.

Na udělení hlavní ceny filmu Otec se porota shodla jednomyslně. „Tvůrci natočili vícevrstevnatý film, který nezůstává u popisu tragédie - smrti dítěte - ale sugestivní formou zachycuje i díky mimořádnému hereckému výkonu Milana Ondríka nevyzpytatelné zákruty našeho podvědomí,“ stojí v hodnocení.

Tradiční cenu Moc Bezmocných svaz udělil Pavlu Talankinovi a Davidu Borensteinovi za film Pan Nikdo proti Putinovi, který se uchází mezi dokumenty i o ceny americké filmové akademie Oscar.

Cenu Vladislava Vančury udělovanou za celoživotní dílo dostali scenárista a režisér Hynek Bočan a slovenský scenárista, režisér, fotograf a básník Dušan Hanák. U obou porota ocenila profesní mistrovství i celoživotní rekognoskaci individuálních a společenských traumat.

Novou cenu dosta dokument o paliativní péči

Novou cenu Adama Černého za mimořádný novinářský audiovizuální počin v oboru zpravodajství či publicistiky dostala režisérka Lea Surovcová, a to zejména za dokument Dětská paliativní péče.

Cenu Josefa Šlechty za vynikající kameramanské dílo získal Fedinand Mazurek za film Zahradníkův rok. Cenu Bohumíra Brunclíka za nejlepší zvukové ztvárnění filmu si odnesli Juraj Baláž, Martin Jílek a Peter Hilčanský za film Duchoň.

Poslední z nových cen, a sice Dialog paměti 2026, dostali tvůrci filmu Popel. Dokument v české, španělské a francouzské koprodukci ukazuje pátrání po osudu baskického mladíka, který zmizel v předvečer druhé světové války.

Citrón dostala Rada ČT

Kritickou cenu Citrón 2026 svaz udělil deseti někdejším a některým současným členům Rady České televize, kteří v roce 2020 hlasovali pro odvolání dozorčí komise Rady České televize. Porota radní vyjmenovala, počínaje Hanou Lipovskou, která odvolání navrhla.

„Podle pravomocného rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. října 2022 jednali nezákonně a jejich usnesení bylo zrušeno. Členům odvolané dozorčí komise proto náležela finanční kompenzace ve výši čtyř milionů korun. Tu uhradila Česká televize, tedy my, plátci televizního poplatku,“ zdůvodnil filmový a televizní svaz.

Cenami Trilobit porota dále ocenila tvůrce čtyř filmů, a sice Co s Péťou?, Má to cenu!?, Sbormistr a Za oponou velehor. Cena Josefa Škvoreckého připadla Asociaci pro filmovou a audiovizuální výchovu za její web Film & výchova pro školy.

Loňskou Hlavní cenu Trilobit obdrželi tvůrci dokumentu o fotografce Libuši Jarcovjákové Ještě nejsem, kým chci být. Ocenění Trilobit za audiovizuální tvorbu začal svaz udílet v 60. letech 20. století a po vynucené přestávce v tom pokračoval od roku 1991, jde o jednu z nejstarších cen.

ŽIVĚMacinka poprvé zastupuje Česko na jednání ministrů zahraničí EU

Českou republiku bude ve čtvrtek na jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu poprvé od svého nástupu do funkce zastupovat ministr Petr Macinka. Ministři budou jednat o ruské agresi proti Ukrajině a o situaci na Blízkém východě, zejména v Íránu. Očekává se přijetí dalších sankcí vůči íránským představitelům.

