Hlavní bojiště byla v dnešním Česku. Před 160 lety vypukla prusko-rakouská válka

Před 160 lety, 15. června 1866, vypukla prusko-rakouská válka, ve které se střetly Rakousko na jedné a pruské a italské království na druhé straně. Nejdůležitější střety se udály na území dnešního Česka, nejznámější je bitva u Hradce Králové.
Konflikt, ve kterém se bojovalo i o převahu v německých zemích, si vyžádal na 110 000 lidských životů a jeho výsledkem byla nejen rakouská porážka, ale i otevření cesty k definitivnímu sjednocení Německa pod Pruskem a také vzniku dualistického Rakouska-Uherska.
Příčinou konfliktu bylo soupeření Berlína a Vídně o dominantní postavení v Německém spolku, a tedy o budoucí podobu Německa. Pruský kancléř Otto von Bismarck prosazoval takzvané maloněmecké řešení, tedy bez zapojení habsburské monarchie. Do války se zapojila také Itálie, která chtěla získat Benátsko, a dokončit tak své sjednocení.
Vojenské akce začaly už 8. června, kdy Prusové bez boje obsadili Šlesvicko a Holštýnsko, o týden později pak napadli rakouského spojence Sasko. Oficiální vyhlášení války přišlo 20. června 1866, kdy italská strana vypověděla válku Rakousku, o den později taktéž učinili Prusové.
Rakousko tak bylo donuceno rozdělit své armády na dvě části. Severní, která čelila Prusku, čítala kolem 240 000 vojáků a velel jí Ludwig von Benedek, a jižní v čele s arcivévodou Albrechtem, jež měla přibližně 110 000 mužů. Severní bojiště bylo převážně na území Čech, Moravy a Slezska. Mezi 23. červnem a 15. červencem se odehrály střety například u Chrastavy, Náchoda, Trutnova, Mnichova Hradiště, České Skalice, Dvora Králové nad Labem nebo Jičína.
Nejznámější bitvou byla ta u Hradce Králové, kde se 3. července 1866 střetlo na půl milionu vojáků, což z ní činí největší bitvu na území dnešní České republiky. Poslední bitva války se odehrála 22. července nedaleko Bratislavy. Konflikt přerušilo příměří podepsané v Mikulově, konečný mír přinesla až dohoda z Prahy 23. srpna 1866.
Jako hlavní příčina porážky Rakouska se často uvádí nemoderní výzbroj, jeho armáda používala pušky nabíjené zepředu, s nimž dokázali vojáci vypálit pouze jednu až dvě rány za minutu. Oproti tomu pruské zadovky, byť oproti rakouským puškám méně přesné, měly až trojnásobnou kadenci palby.
Podle historiků ale za rakouskou porážkou byla i zastaralá taktika, která sázela na pohyb vojáků v pevných útvarech a na bodákové údery. Prusové také lépe pracovali s informacemi přímo v terénu, Rakušané naopak dopláceli na špatnou komunikaci mezi Benedekem a jeho generály.
Důsledkem konfliktu, v němž zemřelo přibližně 71 000 vojáků na rakouské a 37 000 na italské a pruské straně, byla zejména finanční krize a úpadek moci Rakouska, které se o rok později rozdělilo na Rakousko-Uhersko.
Mírová smlouva z Prahy potvrdila i zánik Německého spolku, který nahradil spolek Severoněmecký s pruskou nadvládou. Prusko získalo Šlesvicko i Holštýnsko, čímž položilo základ pro sjednocení Německa v roce 1871. Itálie jako pruský spojenec získala území Benátska, přestože na jižním bojišti dominovali Rakušané. Další italské územní nároky, mimo jiné na Terst, Jižní Tyrolsko nebo některé ostrovy na Jadranu, ale tehdy vyzněly naprázdno.
Dohra českého zápasu. Fanoušek pobouřil gestem na kameru, přijde o práci
Zápas Česko - Jižní Korea na fotbalovém mistrovství světa se z diváckého pohledu neřeší jen kvůli prázdným sedačkám. Rezonuje také chování jednoho z fanoušků.
KVÍZ: Štrúdl, nebo štrůdl? Jednoduchá slova, ve kterých denně děláme chyby. Otestujte se
Být, nebo bít? Štrúdl, nebo štrůdl? Čeština je krásná, ale umí být i pořádně zrádná. Otestujte svoje znalosti ze základní školy a dejte test klidně i dětem. Nejspíš vás překvapí, co všechno člověk dávno zapomněl!
ŽIVĚ Podpis dohody s Íránem je naplánován na neděli, sdělil Trump. Teherán to ale popřel
Podpis dohody s Íránem je naplánován na neděli, uvedl v sobotu americký prezident Donald Trump. Ihned po podpisu bude pro všechny otevřen Hormuzský průliv, tvrdí také v příspěvku na sociální síti Truth Social. Těší se na spolupráci s Íránem. Teherán však v sobotu uvedl, že v neděli memorandum podepsané nebude. Blízkovýchodní země si chce také účtovat za služby poskytované v Hormuzském průlivu.
Od pece v garáži k sedmi pekárnám. Dva bývalí golfoví trenéři rozvoněli Brno croissanty
Ještě před deseti lety stáli v garáži u staré pece a snažili se přijít na to, jak upéct croissant, který by chutnal stejně jako ten z francouzské pekárny. Dnes mají Vilém Ráček a Tomáš Kadlec pod značkou William & Thomas sedm pekáren, zaměstnávají 130 lidí a jejich pečivo voní nejen Brnem, ale i Prahou .
ŽIVĚ Moskva stojí před extrémně riskantním rozhodnutím. Může sáhnout po nepopulárním kroku
Režim Vladimira Putina se ocitá pod tlakem. Ruský náborový systém se blíží bodu zlomu a čím dál více se začíná spekulovat o nucené mobilizaci. Kreml tak může velmi brzy čelit tlaku a zvážit politicky riskantní rozšíření odvodů, uvedl deník The Kyiv Independent. Moskva se údajně připravuje povolat desítky tisíc nových vojáků, aby kompenzovala rostoucí ztráty na bojišti.