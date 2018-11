Opozice se pustí na mimořádné schůzi do Babiše, který zopakoval, že nikdy neodstoupí

Podle čerstvého průzkum pro Českou televizi většina lidí považuje vystupování premiéra Andreje Babiše za nedůvěryhodné, ale zároveň nejsou pro to, aby Sněmovna vyjádřila jeho vládě nedůvěru. | Foto: Tomáš Cetkovský

V pátek ráno začíná mimořádná schůze poslanců, jejíž výsledek je už dopředu znám. Opoziční poslanci se sice pokusí vyslovit vládě ANO a ČSSD s podporou KSČM nedůvěru, ale neuspějí, protože jim k tomu chybí dostatek hlasů. Nelze čekat žádné překvapení, protože všechny strany už dopředu avizovaly, jak budou hlasovat. A je téměř vyloučeno, že by některá změnila svůj názor.

Nikdy, nikdy, nikdy neodstoupím, prohlásil v tomto týdnu předseda vlády a hnutí ANO Andrej Babiš. A ve čtvrtek večer v České televizi na otázku, zda si dovede představit nějakou situaci, kdy by odstoupil, dokonce odpověděl, že si takovou situaci představit nedovede.

"Nedokážu si takovou situaci představit, protože jsem nic neudělal, takže já samozřejmě nechci odstoupit a chci dokončit práci, kterou jsem začal," prohlásil s tím, že pro Česko pracuje až dvacet hodin denně.

Přesto existují situace, které by mohly znamenat Babišův konec v čele vlády. Například kdyby nadpoloviční většina poslanců vyjádřila jeho vládě nedůvěru. Právě o to se budou v pátek od rána snažit opoziční poslanci ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Ovšem dohromady mají jen 92 hlasů, nutně by potřebovali ještě devět poslanců z hnutí ANO, KSČM a ČSSD - kteří ale avizují, že jednotně vládu a Babiše podpoří. Ať už tím, že budou hlasovat proti vyslovení nedůvěry, nebo odejdou z jednacího sálu, což plánují sociální demokraté.

Opoziční poslanci jsou přesto přesvědčeni, že má smysl takové jednání absolvovat a o pád vlády se pokusit. "Jsou situace, kdy musíte jasně a zřetelně říci svůj občanský i politický postoj. Páteční jednání bude o etice, morálce a o tom, co budeme v naší společnosti tolerovat," tvrdí například předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, podle kterého se uvidí, co vlastně čeští poslanci považují za normu.

"Mám pocit, že se tato norma neposouvá k dobrému, ale naopak, jestliže si řekneme, že nám nevadí trestně stíhaný politik," dodal Bartošek v narážce na to, že premiér Babiš je obviněný z porušení zákona v kauze Čapí hnízdo se škodou padesát milionů korun.

Podobně mluvil v České televizi i předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. "Osobní problémy premiéra zatěžují celou politickou scénu. Bylo by dobré, aby Andrej Babiš z vlády odešel," míní Stanjura. Naopak šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek argumentuje tím, že Babiš má velkou důvěru občanů. "V parlamentních volbách získal mnoho hlasů. Na počet poslanců jich bylo třikrát více než ODS," řekl.

Můj syn má advokáta, řekl Babiš na dotaz, zda pomůže české policii

Podezření vůči předsedovi vlády ale patrně nevadí ani celé řadě občanů, protože podle ve čtvrtek zveřejněného průzkumu většina nechce pád Babišovy vlády. Konkrétně výzkum společnosti Kantar CZ pro Českou televizi ve dnech 20. - 22. listopadu ukázal, že na otázku po vyslovení nedůvěře vládě odpovědělo 26 procent dotazovaných "určitě ano" a 19 procent "spíše ano". Zároveň ale 27 procent řeklo "určitě ne" a 21 procent "spíše ne". Celkem 7 procent sdělilo, že neví.

Ze stejného průzkumu ovšem vychází poznatek, že vysvětlování celé kauzy a všech okolností se Andreji Babišovi příliš nedaří. Z 880 respondentů odpovědělo 52 procent, že se premiér kolem této věci nevyjádřil dostatečně a důvěryhodně. Ovšem 27 procent má naprosto odlišný názor a 21 procent neví.

Předseda vlády označuje své trestní stíhání za organizované spiknutí proti své osobě. Za stejné spiknutí považuje také to, že redaktoři serveru Seznam Zprávy přinesli před několika dny svědectví jeho syna Andreje, který jim na skrytou kameru sdělil, že jeho otec chtěl, aby kvůli stíhání v kauze Čapího hnízda zmizel. Babiš ml. je totiž stíhaný podobně jako Babiš senior. Ten zatím naposledy ve čtvrtek večer v ČT označil svého syna za vážně nemocného a jeho výroky nechtěl komentovat.

V této chvíli je ale klíčové pro další posouzení kauzy Čapí hnízdo, jestli se české policii podaří získat výslech Babišova syna a také nezávislý posudek o jeho zdravotním stavu. Ani jedno se zatím nedaří, šéf ČSSD, ministr vnitra a vicepremiér vlády Jan Hamáček dokonce vyzval Babiše k pomoci policii, protože premiér svého syna v sobotu navštívil. Jak známo, Babiš mladší žije ve Švýcarsku a od minulého čtvrtka přestal veřejně komunikovat. Na otázku České televize, jestli pomůže policii zprostředkovat kontakt na syna, prohlásil premiér Babiš, že syn má advokáta. O možné pomoci policii se šéf vlády nezmínil.

Ovšem i jeho samotného čeká vysvětlování na policii. Deníku Blesk řekl, že příští týden půjde vypovídat v kauze údajného zavlečení svého syna na Krym. Babiš mladší totiž Seznamu Zprávy sdělil (když ještě komunikoval), že byl proti své vůli odvezený na Krym.