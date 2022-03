Je Ukrajina nacistická a ruský útok novou etapou dějin? Ptali jsme se historiků

I ve Středomoří máme precedens v podobě turecké okupace severního Kypru v roce 1974 a vytvoření tamní Severokyperské turecké republiky o devět let později. A samostatnou kapitolou by bylo násilné stanovování etnických i státních hranic v zemích bývalé Jugoslávie v 90. letech. Ruský útok na celou Ukrajinu se ovšem naprosto liší v proporcích.

Ve stejné velmocenské logice přistupuje nyní Putin vůči Ukrajině, přičemž své údajné právo vojensky intervenovat v zemi, která programově odmítla poslouchat kremelské vedení, staví navíc na argumentech společné historie. Nejvíce to však připomíná útok na Budapešť v listopadu 1956. Jen tehdejší odchýlení se od linie Kremlu, jež vyvrcholilo vystoupením Maďarska z Varšavské smlouvy a vyhlášením neutrality, trvalo několik týdnů, zatímco v případě Ukrajiny několik let.

Stabilní evropský systém po druhé světové válce se podařilo vytvořit díky součinnosti dvou hlavních faktorů. Prvním bylo nastolení velmocenské rovnováhy postavené na respektování existence železné opony zhruba od roku 1948, a to s jejím silným ""strážcem"" v podobě bezprecedentně destruktivních jaderných zbraní. A druhým obrovská vůle západoevropských vlád konečně překonat, po dvou zničujících evropských válkách během třiceti let, odvěká nepřátelství a v maximální míře západoevropské národy provázat – nejprve ekonomicky a následně politicky.

Bohužel, tato éra skutečně skončila. Po druhé světové válce a zejména s nástupem jaderných zbraní a jejich odstrašujícího efektu se zdálo, že éra překreslování hranic je až na výjimky například v oblasti Blízkého východu definitivně za námi. Rozpad státu jako u Jugoslávie nebo jeho dobrovolné rozdělení v případě Československa vznikaly na základě vnitřního pnutí či svobodného rozhodnutí politické reprezentace. Až anexe Krymu v březnu 2014, válka na Donbase od dubna 2014, a to již od začátku s nepřiznanou ruskou účastí, a definitivně ruská invaze z letošního 24. února jako další akt agrese vůči Ukrajině ze strany Ruska, nám dokazují, že i dnes je možné vyhrožovat sousednímu státu s cílem změnit jeho hranice.

Dle mého názoru to tedy skutečně nová éra je. Případně bych to ale spíše nazval návratem do starých časů, které zvláště pro Evropu nic dobrého v minulých staletích nepřinesly. Jen obrovské utrpení a destrukci. To, že je to navíc politika velmi krátkozraká a s dalekosáhlými důsledky i pro agresora, asi není nutné připomínat. Koneckonců svědky dalších problémů, které z vojenského nátlaku na sousední zemi ještě vzniknou, budeme my všichni.