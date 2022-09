Voliči se vrací zpět od STAN k Pirátům, zaskočil mě úspěch SPD v Brně, říká Herzmann

Hnutí ANO v některých velkých městech po letošních komunálních volbách výrazně posílilo, ale mnohá menší města a obce jsou pro něj stále zapovězené. Úspěch populistů a extremistů představuje pro vládní strany varování. A ČSSD pokračuje na cestě do zapomnění. Sociolog Jan Herzmann v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje další výrazné trendy hlasování do obecních zastupitelstvech.

Podařilo se Andreji Babišovi z hnutí ANO a Tomiu Okamurovi za SPD udělat z komunálních voleb referendum o vládě?

Myslím, že charakter referenda o vládě to nemělo. K tomu mě vede především skutečnost, že volební účast je prakticky stejná jako v roce 2018. Dokonce je o jeden a půl procentního bodu menší. A výsledek vládních stran není fatálně špatný.

Ale jistý signál, že se daří víc opozici, než by bylo vládním stranám příjemné, tady je. A netýká se jen hnutí ANO, ale i SPD. Hnutí Tomia Okamury vychází ve výsledcích jako úspěšné v řadě měst, kde dosud nebylo v zastupitelstvu. Vůbec poprvé zasednou jeho kandidáti také na pražském magistrátu.

SPD v Ústí nad Labem, Karlových Varech, v Liberci nebo v Brně dosáhla na dvouciferný výsledek. Z povolebních reakcí to vypadá, že do složení městských rad spíše nepromluví a skončí v izolaci v opozici, máte stejný pocit?

Na západě a severu mě to tolik nepřekvapuje, v Brně mě to překvapuje. Ale je velmi pravděpodobné to, co říkáte. Svým způsobem sehraje roli, kterou zejména až do minulých komunálních voleb sehrála KSČM, se kterou nikdo nechtěl moc kamarádit. Ale přece jen museli být bráni vážně, mívali třeba funkce kontrolního typu v zastupitelstvech. A to může být pro lidi z SPD a pro jejich případné další posilování škola (krátce po pořízení rozhovoru se stalo SPD součásti koalice v Plzni - pozn. aut.).

Přejděme k hnutí ANO, které vyhrálo v osmi ze třinácti krajských měst. Je to jeho velký úspěch?

Ve většině velkých měst posílilo velmi podstatně. Koneckonců to platí i pro Prahu, i když dvacetiprocentní hranici nezdolalo. Ale tento výsledek je pro ANO proti minulým volbám, nejen komunálním před čtyřmi lety, ale i parlamentním loni, pozitivní posun. Druhá stránka věci je, že značná část území země je pro hnutí ANO stále zapovězená. Je řada obcí, kde nekandiduje, protože tam nemá své struktury.

Máte data k tomu, zda se voliči ANO rozhodovali podle obsazení kandidátek, nebo to vnímali jako hlas pro Babišovo hnutí?

Obecně platí, že čím větší město, tím větší roli hraje celostátní lídr uskupení. A čím výraznější celostátní lídr je, tím větší je tento efekt. A Andrej Babiš je velmi výrazný lídr. Totéž platí v současné době pro koalici Spolu, tam, kde kandidovala, a určitě pro SPD.

"Centrum neovládá místní buňky stran"

Strany spjaté s vládními stranami vyhrály volby v pěti krajských městech. Budete sledovat s velkým zájmem, zda budou domlouvat místní koalice na půdorysu centrální vlády, nebo se dohodnou s někým jiným?

Budu to sledovat s velkým zájmem a zaujetím zejména proto, že už při sestavování kandidátek a volebních koalic se ukázalo, že centrální sekretariáty zdaleka neovládají struktury svých stran v jednotlivých místech. Je řada měst, kde se nepodařilo sestavit kandidátku ve formátu Spolu. Myslím si, že jakási místní moudrost, abych to řekl zdvořile, převládne v některých městech nad centrálním doporučením. Můžeme očekávat koalice s hnutím ANO nebo koalice s jinými subjekty, které ve formátu vládní koalice nejsou.

Sledované jistě bude povolební vyjednávání v Praze, kde by mohla koalice Spolu postavit "vládní" většinu s Piráty a STAN. Ale stejně tak může mít Spolu těsnou většinu s hnutím ANO. Co podle vás bude v těchto jednáních rozhodující?

Vyjednávání je za hranicemi sociologie a politologie. Je to čirá politika. Čili musím odkázat na to, co mě kdysi dávno učili, když jsem studoval, jak dělat průzkum veřejného mínění: že "nevím" je také odpověď. Jak ale sleduji reakce, tak jsem na to velice zvědav.

Naplněná očekávání

Když se podíváme na celkový výsledek komunálních voleb, jak se setkaly vaše předvolební odhady s tím, jak hlasování dopadlo?

Měli jsme analytická očekávání, která se v zásadě naplnila. Žádná velká překvapení pro nás ve výsledcích komunálních voleb nejsou. Tím neříkám, že je třeba ještě někde neobjevíme, až půjdeme do detailu. Jen menší překvapení vidím v Praze, že Piráti jsou úspěšnější než Praha sobě. Myslel jsem si, že to bude spíše naopak. Druhé menší překvapení vidím v Liberci, kde koalice pod hlavičkou SLK dopadla hůř. Očekávali jsme poměrně jasné vítězství (hnutí SLK porazilo druhé ANO o dva procentní body - pozn. red).

Zmínil jste Piráty a STAN. Jak interpretujete jejich výsledky?

To je zajímavá záležitost. Po parlamentních volbách, kdy se obě strany výrazně rozkmotřily, to nějakou dobu vypadalo, že voličská podpora se přesunuje od Pirátů směrem ke STAN. Pak přišel Dozimetr a výsledky těchto voleb naznačují, že došlo ke zpětnému pohybu. Piráti vychází z voleb výrazně silnější než Starostové. STAN, i když pan předseda Vít Rakušan říkal, že sedm procent v Praze je výborný výsledek, musí být hodně zklamán.

Jsou dnes už Piráti standardní součásti komunální politické scény?

Prochází podobným procesem jako hnutí ANO. Obsazují další lokality, kde jsou významnou politickou strukturou, ale zdaleka také ještě nepokrývají celou republiku, nechme stranou malé obce, kde jsou sdružení nezávislých kandidátů, ale ani ve větších lokalitách nejsou zatím usazení zdaleka všude. Ale v tomto procesu pokračují, takže si myslím, že dnes je lze bez uzardění považovat za standardní součást komunální politiky.

Jaký ještě zajímavý rys pro vás komunální volby měly?

Sociální demokracii se v těchto volbách comeback nepodařil. Výsledky jsou tristní. Sociální demokracie, ať už sama, nebo ve spojení s nezávislými kandidáty, má jen kolem tří procent hlasů. Stále se nachází na cestě do zapomnění.

