Hematolog: Rakovina je organizovaný zločin. Ta nejhorší zabije i za pár týdnů

"Nádorové buňky se umí bránit a skrývat, v těle tak může vzniknout hnízdo organizovaného zločinu, a když se choroba rozšíří do celého těla, je to občanská válka a policisté nemají šanci," popisuje onemocnění Pytlík ve Spotlightu Terezy Engelové.
"Já bych nechtěl onemocnět akutní bazofilní leukémií, do několika týdnů bych byl mrtvý," dodal s tím, že takto vážné onemocnění ale v České republice nepostihuje za rok téměř nikoho. Naopak nejčastější diagnózou v krevní onkologii jsou nádory mízních uzlin, tu si vyslechnou každoročně zhruba dva tisíce Čechů.
Pytlík se hematologii věnuje třicet let, za svou kariéru zaznamenal několik výrazných zlepšení, ať už v podobě ozařování, chemoterapií nebo prvních imunitních léčeb. "Potom jsme čekali na podobné prudké skokové zlepšení, které probíhá právě teď," řekl. I díky zlepšené diagnostice stoupají počty pacientů. "Dříve někteří lidé umírali a pořádně se nevědělo na co. Dneska už se ta choroba odhalí," popisuje.
I přesto má podle něj pacient právo svou diagnózu nevědět a lékaři by se tomu měli přizpůsobit. Naprostá většina ale svůj stav chce znát. Pro některé pacienty je to úleva, aspoň už vědí, na čem jsou, vysvětluje lékař.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00‑04:41 Jaké mají lidé znalosti o krvi? Je důležité znát svou krevní skupinu? Jak v těle fungují jednotlivé buňky?
04:41-9:25 Jak se projevuje rakovina krve a jaké jsou její příznaky? V čem pacientům pomůže krevní obraz?
09:25-14:24 Kde si může pacient nechat vystavit krevní obraz? Jaké jsou v krevní onkologii nejčastější diagnózy? Jak se obor za posledních 30 let vyvinul? A jaké jsou ty nejmodernější způsoby léčby?
14:24-19:00 Jak probíhá léčba? Jaké jsou nežádoucí účinky? Jak lékaři sdělují pacientům diagnózu? Co by měl lékař při komunikaci s pacienty ovládat?
19:00-24:52 Jaká je úspěšnost vyléčení z nemocí, jako je dětská akutní leukémie? Jako roli hraje v léčbě pacientova povaha a psychika?
24:52-30:51 Kdy se dá pacient považovat za "vyléčeného"? Případ Madlenky a vlna solidarity dárců kostní dřeně - proč by lidé měli darovat kostní dřeň? Jaká jsou kritéria pro dárce v registru? Podle čeho se následně vhodný dárce vybírá?
30:51-33:20 Jaké má profesní sny? Má nějakou vysněnou léčebnou metodu, která čeká na své prosazení?