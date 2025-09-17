Domácí

Hematolog: Rakovina je organizovaný zločin. Ta nejhorší zabije i za pár týdnů

Tereza Engelová Tereza Engelová
před 4 hodinami
Všichni máme v těle nějaké buňky, které mají potenciál stát se buňkami nádorovými. Stejně jako jsou lidé, kteří mají větší potenciál k tomu, aby se stali zločinci, říká vedoucí oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze Robert Pytlík. "Proto je potřeba policie - stejně jako v těle, kdy tuto roli sehrávají určité buňky."
Spotlight Aktuálně.cz - Robert Pytlík | Video: Tereza Engelová

"Nádorové buňky se umí bránit a skrývat, v těle tak může vzniknout hnízdo organizovaného zločinu, a když se choroba rozšíří do celého těla, je to občanská válka a policisté nemají šanci," popisuje onemocnění Pytlík ve Spotlightu Terezy Engelové.

"Já bych nechtěl onemocnět akutní bazofilní leukémií, do několika týdnů bych byl mrtvý," dodal s tím, že takto vážné onemocnění ale v České republice nepostihuje za rok téměř nikoho. Naopak nejčastější diagnózou v krevní onkologii jsou nádory mízních uzlin, tu si vyslechnou každoročně zhruba dva tisíce Čechů.

Pytlík se hematologii věnuje třicet let, za svou kariéru zaznamenal několik výrazných zlepšení, ať už v podobě ozařování, chemoterapií nebo prvních imunitních léčeb. "Potom jsme čekali na podobné prudké skokové zlepšení, které probíhá právě teď," řekl. I díky zlepšené diagnostice stoupají počty pacientů. "Dříve někteří lidé umírali a pořádně se nevědělo na co. Dneska už se ta choroba odhalí," popisuje.

I přesto má podle něj pacient právo svou diagnózu nevědět a lékaři by se tomu měli přizpůsobit. Naprostá většina ale svůj stav chce znát. Pro některé pacienty je to úleva, aspoň už vědí, na čem jsou, vysvětluje lékař.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00‑04:41 Jaké mají lidé znalosti o krvi? Je důležité znát svou krevní skupinu? Jak v těle fungují jednotlivé buňky?

04:41-9:25 Jak se projevuje rakovina krve a jaké jsou její příznaky? V čem pacientům pomůže krevní obraz?

09:25-14:24 Kde si může pacient nechat vystavit krevní obraz? Jaké jsou v krevní onkologii nejčastější diagnózy? Jak se obor za posledních 30 let vyvinul? A jaké jsou ty nejmodernější způsoby léčby?

14:24-19:00 Jak probíhá léčba? Jaké jsou nežádoucí účinky? Jak lékaři sdělují pacientům diagnózu? Co by měl lékař při komunikaci s pacienty ovládat?

19:00-24:52 Jaká je úspěšnost vyléčení z nemocí, jako je dětská akutní leukémie? Jako roli hraje v léčbě pacientova povaha a psychika?

24:52-30:51 Kdy se dá pacient považovat za "vyléčeného"? Případ Madlenky a vlna solidarity dárců kostní dřeně - proč by lidé měli darovat kostní dřeň? Jaká jsou kritéria pro dárce v registru? Podle čeho se následně vhodný dárce vybírá?

30:51-33:20 Jaké má profesní sny? Má nějakou vysněnou léčebnou metodu, která čeká na své prosazení?

 
Mohlo by vás zajímat

Předsedu Pirátů Hřiba vyšetřuje policie. Neoprávněné odměny prý vrátil

Předsedu Pirátů Hřiba vyšetřuje policie. Neoprávněné odměny prý vrátil

Tolik lásky jsem dlouho nedostal, pochvaloval si Babiš. Fiala v něm vidí riziko

Tolik lásky jsem dlouho nedostal, pochvaloval si Babiš. Fiala v něm vidí riziko
5:44

Experty zastupují studenti. Masarykova univerzita spouští program kyberbezpečnosti

Experty zastupují studenti. Masarykova univerzita spouští program kyberbezpečnosti

Další aféra generála Komorouse. Poslal s Lipavským na Ukrajinu amatéra

Další aféra generála Komorouse. Poslal s Lipavským na Ukrajinu amatéra
domácí Aktuálně.cz Obsah rakovina nádor Přehled zpráv

Právě se děje

před 3 minutami
Jak jste na tom s pravopisem? Tyhle chytáky byste měli znát, jako když bičem mrská
Infografika

Jak jste na tom s pravopisem? Tyhle chytáky byste měli znát, jako když bičem mrská

Čeština je krásná i zrádná. Vyzkoušejte náš pravopisný kvíz a zjistěte, co si ještě pamatujete ze školy.
před 15 minutami
Předsedu Pirátů Hřiba vyšetřuje policie. Neoprávněné odměny prý vrátil

Předsedu Pirátů Hřiba vyšetřuje policie. Neoprávněné odměny prý vrátil

Hřib měl jako člen vedení města funkci vykonávat zdarma, za pět měsíců ale dostal 280 000 korun.
před 41 minutami
Tolik lásky jsem dlouho nedostal, pochvaloval si Babiš. Fiala v něm vidí riziko
5:44

Tolik lásky jsem dlouho nedostal, pochvaloval si Babiš. Fiala v něm vidí riziko

Andrej Babiš působí uvolněněji a lidověji než Petr Fiala, jehož slovům chybí více emocí. Přitom jich potřebuje ve voličích vyvolat více než Babiš.
před 55 minutami
Dvojice českých turistů zabloudila v náročném terénu Tater, jeden se zranil

Dvojice českých turistů zabloudila v náročném terénu Tater, jeden se zranil

Dvojice českých turistů bez potřebného vybavení zabloudila mimo značené trasy ve vysokohorském terénu Vysokých Tater na Slovensku.
před 1 hodinou
VIDEO: Slonice objevila lebku svého blízkého. Její reakce lidem zlomila srdce

VIDEO: Slonice objevila lebku svého blízkého. Její reakce lidem zlomila srdce

Turistka zachytila během safari v Jihoafrické republice zcela srdcervoucí okamžik.
před 2 hodinami
Alias Charlie Sheen. Dokument o kontroverzním herci je promarněná příležitost

Alias Charlie Sheen. Dokument o kontroverzním herci je promarněná příležitost

Slibuje intimní, nefiltrovanou zpověď a objevné nahlédnutí do soukromí titulní hvězdy. Jde ale jen o výběr z titulních stránek bulváru.
před 2 hodinami

Hematolog: Rakovina je organizovaný zločin. Ta nejhorší zabije i za pár týdnů

Hematolog: Rakovina je organizovaný zločin. Ta nejhorší zabije i za pár týdnů
33:29
Další zprávy