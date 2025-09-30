Domácí

"Zákaz tepláků ve škole je problematický." Český helsinský výbor má jasný vzkaz

před 19 minutami
Školní řády, které plošně zakazují nošení tepláků nebo oblečení, které by mohlo být považované za vyzývavé nebo nevhodné pro školní prostředí, jsou podle Českého helsinského výboru problematické. Takto formulovaný zákaz představuje podle výboru zásah do svobody projevu a osobní identity žáků.
Zákaz musí mít podle výboru jasný legitimní cíl, například bezpečnost, zdraví či práva ostatních a být přiměřený. Výbor to dnes uvedl v tiskové zprávě. Proti spoře oděným žákům se začínají vymezovat například některé základní školy v Brně.

U zákazu tepláků či vyzývavého nebo nevhodného oblečení je podle výboru obtížné najít přesvědčivý legitimní důvod. Dostačující by podle něj byla mírnější alternativa, například doporučení vhodného oblečení. Nařízení, které určuje vhodnost či nevhodnost některých druhů oblečení, může podle výboru diskriminovat děti z chudších rodin.

"Nařízení o vhodnosti oblečení, vnímáme jako nepřiměřený zásah do práv dětí. V případě takovýchto nepřiměřených zásahů je vhodné, aby se rodiče obrátili na vedení školy a zřizovatele a situaci s ním komunikovali. Argumentace ředitele školy, zdůvodňující takové nařízení tím, že připravuje děti pro budoucí život, nelze chápat jako vhodnou a přijatelnou. Dětem je takto vnucováno autoritativní jednání bez toho, aby jim byla vysvětlena nevhodnost oděvu zvoleného pro konkrétní situaci," uvedla vedoucí projektů na ochranu práv dětí výboru Ágnes Bučinská Němečková.

Proti spoře oděným žákům se začínají vymezovat některé základní školy v Brně. Zákaz odhaleného břicha, viditelného spodního prádla nebo velkého výstřihu letos zavedla do školního řádu škola v Sirotkově ulici a podobná pravidla platí nově i v Křídlovické ulici.

Školní řád podle školského zákona upravuje například podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole. Upravuje také podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní řád může také například omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení žáky s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.

 
