Havlová předala licenci Městské knihovně Praha. Bude šířit odkaz jejího manžela

Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá bezplatně licenci Václava Havla Městské knihovně Praha. Rozhodla se tak podle svých slov proto, že knihovna umí Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti.
Knihovna bude mít na starosti kontinuitu a hlavně dlouhodobou péči o Havlův odkaz. Havlová to v pondělí oznámila novinářům při oslavách 90. výročí Havlova narození na Mariánském náměstí v Praze.
Knihovnu Václava Havla její správní rada na začátku září přejmenovala na 1. prezidentskou knihovnu a vyhověla přání Havlové, aby nadále nepoužívala exprezidentovo jméno v názvu. O Havlův mimořádný a široký odkaz knihovna hodlá pečovat i nadále, uvedli její zástupci.
„Spadne mi obrovský balvan z ramenou a srdce, těch půl roku, co jsem si zažila, už bych absolvovat nechtěla,“ uvedla Havlová. „Odkaz Václava Havla jako takový ponesu já a naše společná Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a moje rodina,“ dodala.
Ředitel Městské knihovny Praha Tomáš Řehák oznámil, že bližší podrobnosti ke spolupráci knihovny a bývalé první dámy sdělí na tiskové konferenci 24. listopadu.
„Ještě v životě jsem neudělal zásadní strategické rozhodnutí tak rychle, jako když se na nás obrátila paní Havlová, jestli bychom takovou věc chtěli a uměli převzít. A já jsem tam na místě řekl ano. Jsem si vědom toho, že je to velký závazek,“ uvedl Řehák.
Ambicí knihovny je podle Řeháka dostat Havlův odkaz k lidem, pro které už je dnes možná jen jménem v učebnicích, to znamená například mladým lidem. „Abychom dokázali zpřístupnit jeho literární dílo, které jistě zůstává v mnoha očích skryto za tím politickým a státnickým významem,“ řekl.
Knihovna Václava Havla vznikla v roce 2004 z podnětu Václava Havla po jeho odchodu z prezidentského úřadu. Původními zakladateli byli Dagmar Havlová, Karel Schwarzenberg a Miloslav Petrusek.
Vdova po bývalém prezidentovi Havlovi počátkem června oznámila, že odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následovala tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka.
Všichni tak zřejmě reagovali na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost.
Sedláček minulý týden řekl, že k prudkému vývoji v instituci přispěly falešné e-maily rozesílané významným osobnostem. Na to, že policie prověřovala krádež Sedláčkovy internetové identity v knihovně, upozornil předtím šéf její správní rady David Dušek. Policie podle něj případ odložila.
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