Přeskočit na obsah
Benative
4. 6. Dalibor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla

ČTK

Dagmar Havlová odstupuje od dohody o spolupráci na projektu Knihovny Václava Havla. Následuje tak dosavadní sponzory projektu, miliardáře Zdeňka Bakalu a Karla Komárka.

Dagmar Havlová v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem.
Dagmar Havlová v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem.Foto: HN - Lukáš Bíba
Reklama

Havlová tak reaguje na situaci, kdy správní rada postavila ředitele knihovny Tomáše Sedláčka na takzvané překážky v práci, čímž mu znemožnila činnost.

Poté správní rada rezignovala až na Davida Duška, který je také místostarostou Prahy 5 za STAN. Také z dozorčí rady knihovny zbyl jediný člen Martin Palouš. Pro letošní rok zůstalo financování knihovny zajištěné.

Související

Havlová v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem. Pro knihovnu nyní Havlová nepracovala, ani se nepodílela na jejím řízení.

"Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mně nezbývá, než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší Dohody," napsala Havlová v prohlášení.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
People take shelter during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv
People take shelter during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv
People take shelter during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv

Nemáte v lese miny, diví se mladá Ukrajinka. Se smrtí ve válce se smířila

Když při ruském ostřelování zemřela její kamarádka Nika, uvědomila si dvaadvacetiletá Tíja Byčchidžiová z doněcké Makijivky, že může zemřít také. Namísto útěku za hranice ale absolvovala kurzy taktické medicíny. Teď s sebou všude nosí růžovou lékárničku se škrtidlem a dalším vybavením, aby mohla sobě nebo někomu dalšímu po ruském útoku zachránit život.

People take shelter during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv
People take shelter during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv
People take shelter during a Russian missile and drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv

Nemáte v lese miny, diví se mladá Ukrajinka. Se smrtí ve válce je smířená

Když při ruském ostřelování zemřela její kamarádka Nika, uvědomila si dvaadvacetiletá Tíja Byčchidžiová z doněcké Makijivky, že může zemřít také. Namísto útěku za hranice ale absolvovala kurzy taktické medicíny. Teď s sebou všude nosí růžovou lékárničku se škrtidlem a dalším vybavením, aby mohla sobě nebo někomu dalšímu po ruském útoku zachránit život.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama