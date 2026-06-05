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Domácí

Havlová může knihovnu odstřihnout od všeho, co s VH souvisí. Vlastnit lze i styl chůze, říká právník

Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán

Knihovnu Václava Havla čeká výzva. Bude totiž nutné nejen zajistit chod instituce, ale vypořádat se i s odkazem bývalého prezidenta. Práva na jeho jméno totiž vlastní jen a jen pozůstalá Dagmar Havlová. A jak vysvětluje právník Aleš Rozehnal, nejde pouze o samotné jméno.

Dagmar Havlová
Dagmar Havlová v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu založila knihovnu spolu s Karlem Schwarzenbergem a Miloslavem Petruskem.Foto: HN - Lukáš Bíba
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Rozkol v Knihovně Václava Havla nabírá na obrátkách. Rozhodla se ji opustit i  zakladatelka a vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová. „Po dlouhém a bolestném zvažování a hledání dalších cest mně nezbývá než následovat Zdeňka Bakalu a Karla Komárka. K dnešnímu dni tedy bohužel i já odstupuji od naší dohody,“ uvedla ve čtvrtek a zmínila tím zároveň, že knihovnu taktéž opustili dva hlavní sponzoři. 

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Odstoupila tak také většina členů dozorčí a správní rady. V současnosti tedy v dozorčí radě figuruje pouze místostarosta Prahy 5 David Dušek (STAN). Ředitel knihovny Tomáš Sedláček je momentálně na překážkách v práci a instituci se chystá opustit většina zaměstnanců.

Jak ale uvádí Dušek, knihovna podle něj nekončí. „V tuto chvíli je svolán krizový tým knihovny v čele s krizovým manažerem, máme nově jmenovaného člena dozorčí rady a budeme analyzovat, jak se ze situace dostat,“ uvedl po odchodu Havlové. Krizový tým podle něj tvoří i právní zástupce nadace Tomáš Kintr, externí PR poradce a ekonomický poradce. Krizovým manažerem knihovny je ekonom Marek Měrka.

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Kdo by měl být nový člen dozorčí rady, ale Dušek zatím nechce prozradit. „Máme jméno, máme osobu, ale forma, jak ho dovolit do dozorčí rady, je složitá. Nechci předjímat a nechci na toho člověka vrhat mediální pozornost do doby, než ho v dozorčí radě budeme mít,“ uvedl pro Aktuálně.cz. V tuto chvíli je podle něj klíčové doplnit statutární orgány nadace. Člena dozorčí rady by měla nominovat Havlová. „Paní Havlová jedná se svými právními zástupci. A my jednáme s nimi,“ uvedl pak Dušek obecně ke komunikaci se zakladatelkou. 

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Mluví se taktéž o novém sponzorovi. Podle Duška finance poskytne významný severomoravský podnikatel. Ani jeho jméno ale Dušek zatím nechce prozradit. „Sponzorů máme více: fyzické osoby i firmy. Máme relativně velký zájem. Zároveň věřím, že Bakalovi a Komárkovi budou ctít dohodu a doplatí zbytek prostředků, které slíbili do konce tohoto fiskálního roku,” řekl Dušek pro Aktuálně.cz. Situace je tak složitá, ale nemusí ještě nutně znamenat konec instituce.

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Je však otázkou, v jaké podobě bude knihovna fungovat. Klíčovou záležitostí je právě jméno Václava Havla a jeho odkaz. „Právo na jméno je takzvaným osobnostním právem, které se nedědí. Nicméně k jeho ochraně je po smrti nositele tohoto práva oprávněn pozůstalý manžel či manželka, případně děti,“ vysvětluje právník Aleš Rozehnal, a jak dodává, jedinou osobou, která se může domáhat ochrany práva na jméno, je tak pozůstalá manželka Dagmar Havlová. „Čili ona de facto může rozhodnout o tom, jestli se jméno může používat, nebo ne,“ říká Rozehnal. 

To se pak vztahuje i na díla Václava Havla a teoreticky také na archiv, kterým knihovna disponuje. „Bude záviset na tom, kdo je vlastníkem. A bude záviset na tom, jaký bude osud nadace. Protože v extrémním případě je dokonce možné, že nadace bude zlikvidována a majetek přejde na stát,“ vysvětluje Rozehnal. Podle zákona by tak v případě, že by se Havlová s knihovnou rozešla definitivně, instituce mohla díky knihovní licenci díla bývalého prezidenta poskytovat například badatelům, ale nemohla například vydávat knihy s Havlovými texty.

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Pokud by navíc Havlová nedala souhlas, knihovna by nemohla používat některé odkazy na bývalého prezidenta. Právo na jméno se totiž vztahuje i na další věci pojící se s osobou. 

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„Máme několik judikátů - například TGM je jednoznačně asociované s Masarykem, takže tomu náleží stejná ochrana jako jménu,“ vysvětluje právník. „Mimochodem, i ve vztahu k Dagmar Havlové máme podobný judikát, kdy si někdo zaregistroval doménu www.dagmar.cz, na které byl pornografický obsah. Havlová se tomu bránila s tím, že nesouhlasí s užitím svého jména. A byla úspěšná. Soud řekl, že ‚Dagmar‘ v současném kontextu a uspořádání společnosti je asociované s Dagmar Havlovou,“ říká Rozehnal.

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Právník dodává, že kromě například podoby, podobizny, slovních, písemných či hlasových projevů může jít i o poměrně specifické znaky, jako je například i styl chůze. „Byl to případ jednoho italského fotbalisty, který měl specifický styl chůze, který každý poznal. V jedné reklamě pak tento styl chůze využili. A on se soudil, že využili projevy jeho osobní povahy, aniž by k tomu dal souhlas. A byl úspěšný,“ popisuje. 

Jak dříve uvedl Dušek, zakládací listina nadačního fondu obsahuje možnost, jak bude za několik měsíců možné doplnit členy správní rady, aby instituce mohla fungovat dál. Pokud by k tomu ale nedošlo, majetek knihovny může přejít pod stát. „Jde o obecné ustanovení u nadací. Jestliže nadace nemá žádného právního nástupce, což v tomto případě nemá, tak je subjektem bez vlastníka. Dalo by se říct, že nadace vlastní samu sebe. Musí se to proto nějakým způsobem vypořádat. A dělá se to tak, že majetek nadace přechází v určitých případech na stát. A je jedno, o jakou nadaci jde,“ vysvětluje Rozehnal. 

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To, že je ředitel na překážkách v práci a odchází většina zaměstnanců, pak z právního hlediska na fungování nadace vliv nemá. „Jiná věc je, že pokud odešli sponzoři, nebude mít peníze na fungování. A tehdy přichází na pořad dne likvidace, která může skončit různými formami - i fúzí s jinou nadací,“ dodává právník.

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