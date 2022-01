Havlíček ani napodruhé neprošel do vedení sněmovny. Ostuda koalice, říká Schillerová

Středeční jednání poslanců potvrdilo, že vztahy mezi zástupci vlády a opozice jsou značně vyostřené a nic nesvědčí o příměří. Výsledkem je mimo jiné to, že zatím zůstává neobsazené šesté křeslo místopředsedy sněmovny. Měl na něj usednout poslanec ANO Karel Havlíček. Jenže ve volbě ani napodruhé neuspěl, nezískal dost hlasů. Podle koalice nedodržuje ANO dohody. Hnutí však na Havlíčkovi trvá.

Poslední vývoj naštval předsedkyni poslaneckého klubu ANO Alenu Schillerovou, která si ve středu ráno vzala hodinovou přestávku na jednání klubu. Učinila tak krátce poté, co předseda volebního výboru Martin Kolovratník (ANO) oficiálně potvrdil před celou sněmovnu nezvolení exministra ANO Karla Havlíčka do funkce místopředsedy sněmovny - získal jen 61 hlasů, ke zvolení jich potřeboval alespoň 83. Byť je hlasování tajné, je zřejmé, že hlasy řady vládních poslanců nezískal.

"Konečně jsme dozvěděli, co je ta nová politická kultura. Je to ostuda vaší koalice. Několikrát jste veřejně řekli, že respektujete nárok hnutí ANO na tento post, několikrát jsem slyšela, že se zvolením Karla Havlíčka nebude problém," řekla Schillerová a poukazovala na to, že ANO má nejvíce poslanců, osmnáctkrát více než klub Pirátů, který má nyní stejný počet místopředsedů jako ANO. Za Piráty je místopředsedkyní Olga Richterová, za ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Podle dřívějších politických dohod mezi ANO a zástupci vládních stran má ANO získat ještě jedno křeslo místopředsedy. Jenže k tomu potřebuje hlasy i od koaličních poslanců. Původně hnutí navrhlo bývalého předsedu sněmovny Radka Vondráčka, kterého ale vládní poslanci nechtěli zvolit. ANO tedy přišlo s Havlíčkem.

Jenže před dvěma týdny, kdy už se jeho volba blížila, nastala roztržka mezi poslanci vlády a opozice. Předsedové vládních poslaneckých klubů se tehdy dohodli s Alenou Schillerovou na tom, že pro ně velmi zásadní novela stavebního zákona projde do výborů k dalšímu projednávání. Ovšem hnutí ANO navrhlo hlasování o přerušení projednávání této novely a hlasování vyhrálo. Vládní koalice doplatila na to, že někteří její poslanci nebyli ve sněmovně, protože s odkazem na dohodu s ANO nepředpokládali žádné zásadní hlasování.

Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda chování ANO označil za velký faul a jasně naznačil, že by ANO nakonec nemuselo mít druhého místopředsedu sněmovny. "Bude to pro mě velká pochybnost o tom, jestli mají opoziční představitelé sedět na tom empiru," prohlásil.

SPD křeslo nezíská

Podle informací Aktuálně.cz chování ANO rozčililo i další vládní poslance. Někteří z nich těžce nesou například to, že jsou terčem kritických komentářů v médiích a na sociálních sítích zástupců Babišova hnutí. Kritici jim vyčítají, že nebyli v práci, tedy že se neúčastnili hlasování.

"Zvykám si, že sněmovna je především o politice. A někteří mí kolegové se rozhodli, že ANO si svým chováním nezaslouží mít někoho dalšího ve vedení," sdělil jeden z koaličních poslanců, který si nepřál být jmenovaný. "Je pro mě těžké zvyknout si na politiku ve sněmovně, protože z radnice jsem zvyklý na spolupráci a řešení konkrétních problémů," dodal.

Že vládní poslanci nevolí Havlíčka, vyplývá také ze středečního vyjádření předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové. "Hnutí ANO slibovalo, že bude konstruktivní opozicí. Realita je taková, že ohýbá všechny dohody, které jsme my jako opozice ctili a ztěžují tak pomoc občanům. Poslanci to vidí a pak se oprávněně ptají, proč by to měli přehlížet a volit zástupce ANO místopředsedou," napsala na Twitter.

Jestli bude nakonec obsazený poslední, šestý post místopředsedy sněmovny, se teprve uvidí. Stejně jako to, zda ho získá ANO. Dohoda je zatím v nedohlednu. Jisté je jen to, že křeslo nezíská SPD. Ta už několikrát nominovala svého předsedu Tomia Okamuru, ale nikdy neuspěl. Zástupci vládní koalice avizovali, že nikoho z SPD na místo ve vedení nepodpoří.

"My rozhodně nebudeme přistupovat na žádné výměnné obchody za posty výměnou za poslušnost nebo prosazení některých vašich priorit," prohlásila Schillerová. "Už bylo nepřípustné kádrování našeho prvního kandidáta Radka Vondráčka, teď dokonce to nebylo ani kádrování veřejně slyšitelné, dokonce jste se tím promlčeli a v té komedii se dál pokračuje," prohlásila.

Podobně reagoval i samotný Havlíček. "Výsledek není překvapivý, je to vizitka pětikoalice. Jasně jsem řekl, že nebudeme posty handlovat za poslušnost, zákony nebo jiné pozice. To je pro mě nepřekročitelné," sdělil ČTK. "Odmítám měnit špatnou docházku pětikoalice do sněmovny za křeslo, které jim navíc nepatří. O nic nebudeme prosit, za minulé vlády to bylo 3:3, nyní 5:1. To mluví za vše," dodal.

Schillerová uzavřela dohodu, pak od ní ustoupila

Neústupnost ale zatím dává najevo také šéf klubu ODS Benda. Mluví o tom, že nabídli Schillerové několik dohod, ale "bohužel žádná nebyla realizována". Nijak tyto dohody ale nespecifikoval.

Sama předsedkyně klubu potvrzuje jen zmiňovanou dohodu kolem stavebního zákona. Upozorňuje ale, že dohodu sice uzavřela, ale o něco později Bendovi a dalším předsedům klubů vládní koalice sdělila, že od ní ustupuje. "Řekla jsem jim to včas, aby se mohli nové situaci přizpůsobit. Nedopustila jsem se ničeho neférového," tvrdila pro Aktuálně.cz.

Z Bendových výroků zatím vyplývá, že vládní koalice s obsazením posledního křesla spěchat nebude. "Uvidíme další vývoj. Věc nespěchá a opozice zatím jednání sněmovny destruuje," pokračuje Benda v kritice opozičních ANO a SPD. Alena Schillerová ve středu odpoledne na dotaz Aktuálně.cz, zda její klub za současné situace přijde s nějakým dalším jménem po Karlu Havlíčkovi, odpověděla, že trvá nominace Havlíčka.

"Žádnému handlování se nepropůjčíme. Jen požadujeme to, na co máme jako největší poslanecký klub právo. Není to tak dlouho, co koalice mluvila stejnou řečí. Pak najednou otočila a beze slova vysvětlení i našeho druhého nominovaného zamítla. Nejdřív jim vadilo, že je Karel Havlíček ministrem. Teď jim vadí co? Vše nasvědčuje tomu, že jde z jejich strany o odplatu za naši aktivní roli v Poslanecké sněmovně," řekla šéfka poslanců ANO.