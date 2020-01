Babiš vyloučil slučování ministerstev a popřel, že Kremlík bude náměstkem na dopravě

Vicepremiér a současný ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se v pátek ujal funkce ministra dopravy, do úřadu ho uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Babiš zároveň dementoval předchozí vyjádření pro média, že odvolaný ministr Vladimír Kremlík zůstane v resortu dopravy jako politický náměstek. Tvrdí, že on to neřekl. Vyloučil také slučování ministerstev dopravy a průmyslu.

Premiér Babiš v pátek na tiskové konferenci uvedl, že nemá v plánu slučovat ministerstva dopravy a průmyslu a obchodu. "Bylo to vytrženo z kontextu a žádná ministerstva se neslučují," řekl Babiš s tím, že mluvil o hypotetické situaci. Když v pondělí oznámil, že Havlíček povede vedle průmyslu i dopravu, mluvil Babiš o tom, že Havlíčkův nástup může být základem perspektivní fúze resortů. V pozdějších vyjádřeních hovořil i o pozitivech sloučení dalších ministerstev. Související Superministerstva jsou dobrý nápad. Jen je nesmí slučovat nemehla Popřel také, že by odvolaný ministr Kremlík mohl zůstat na ministerstvu dopravy v roli náměstka. "Kremlík nebude ani politický náměstek, ani náměstek," řekl Babiš. Premiér tvrdí, že jeho čtvrteční vyjádření k této věci nebyla jeho citace. Deník Mladá fronta DNES napsal, že se premiér ve čtvrtek během cesty v Izraeli vyjádřil takto: "Ano, dohodli jsme se, že tam zůstane v pozici náměstka. Bude panu Havlíčkovi pomáhat v některých věcech, například majetkových." "Já dostal dotaz na tvrzení, že pan Kremlík má být politický náměstek. Já reagoval, že jsem to taky slyšel, že to někteří navrhují, ale že jsem neměl možnost mluvit s panem Havlíčkem," vysvětloval v pátek premiér. Dodal, že hnutí ANO nerozdává trafiky. Pozice politických náměstků je dědictvím po "tradičních politických stranách" a pod Havlíčkem nebude žádná zřízena, uvedl premiér. Další Kremlíkovo působení na ministerstvu záleží na Havlíčkovi, dodal. 19. ministr dopravy Karel Havlíček se stal v pořadí devatenáctým ministrem dopravy samostatné České republiky. Jeho předchůdce Vladimír Kremlík byl ve funkci od konce loňského dubna, kdy nahradil odstoupivšího Dana Ťoka (za ANO). Kremlík se tehdy stal členem vlády společně právě s Havlíčkem, který na konci dubna nastoupil do čela ministerstva průmyslu a obchodu. Odvolání kvůli zakázce za 400 milionů Kremlík podle Babiše manažersky nezvládl situaci kolem zakázky k elektronickým dálničním známkám. Bývalý ministr v pátek novinářům řekl, že by v souvislosti se zakázkou nyní možná postupoval jinak, protože dříve nevěděl o některých personálních skutečnostech okolo zakázky. Blíže je však nespecifikoval. Související Resort zruší zakázku na e-shop k dálničním známkám, oznámil budoucí ministr Havlíček IT systém, který by zahrnoval mimo jiné e-shop či mobilní aplikaci, měla za 401 milionů korun zajistit společnost Asseco Central Europe. Zakázka se však stala terčem kritiky z řad IT odborníků, opozice i premiéra. Vadilo jim zejména to, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který má přípravu systému na starosti, vybíral dodavatele v utajovaném režimu, a ne v otevřené soutěži. Zakázka navíc podle nich byla předražená. Havlíček ve čtvrtek oznámil, že zakázka bude zrušena. Související Babiš podá kvůli dálničním známkám trestní oznámení. Firma je ochotna ustoupit