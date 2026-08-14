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Domácí

Havlíček oznámil překvapivou cestu. S podnikateli se vydá do válečné zóny

Jakub Kopřiva
Jakub Kopřiva
Jakub Kopřiva

Na válkou zmítanou Ukrajinu se chystá vyrazit vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček (ANO). Ten to potvrdil deníku Aktuálně.cz s tím, že se jedná o zapojení českého byznysu do obnovy infrastruktury napadené země.

Smlouva o výstavbě nových bloků jaderné elektrárny Dukovany
Vicepremiér Karel Havlíček se chystá vyrazit na Ukrajinu do konce roku.Foto: HN - Lukáš Bíba
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Havlíček si ve čtvrtek telefonoval s ukrajinským vicepremiérem a ministrem energetiky Denysem Šmyhalem. „Probírali jsme další spolupráci v energetickém sektoru a pomoc České republiky při přípravě Ukrajiny na podzim a zimu,“ uvedl na sociální síti X Šmyhal. Kyjev už podle ministra obdržel 35 zásilek energetického vybavení od šesti českých dárců.

„Máme zájem zapojit české společnosti a přilákat české investice k obnově a modernizaci naší elektrické sítě a k realizaci nových společných projektů. Česká republika zůstává spolehlivým partnerem Ukrajiny při posilování energetické odolnosti a bezpečnosti,“ uvedl dále Šmyhal. A poděkoval české vládě, firmám i dárcům za podporu, vybavení i ochotu investovat.

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„Pokračujeme v prohlubování našeho strategického partnerství. Těším se na přivítání mého kolegy během jeho návštěvy Ukrajiny,“ dodal Šmyhal.

Mise do konce roku

Havlíček po telefonátu s ukrajinským ministrem napsal na síť X, že se připravuje byznysová delegace.

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„Ano, chystáme velkou podnikatelskou misi, domlouváme zapojení českého průmyslu na obnově infrastruktury na Ukrajině. I proto jsme zásadně posílili finanční nástroje podpory českého byznysu ve vazbě na investice a exporty do tohoto teritoria. Mise by měla být do konce roku,“ potvrdil vicepremiér cestu na Ukrajinu na dotaz Aktuálně.cz.

Vicepremiér Havlíček svou cestou naváže na ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé sobě), který Ukrajinu navštívil letos v lednu.

Cestu avizoval i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), který obdržel pozvání loni ke konci roku. Po kritice lidí na sociálních sítích i uvnitř SPD a další politiků z vládní koalice i zásahu šéfa SPD a předsedy sněmovny Tomia Okamury však Zůna nakonec nikam nejel.

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Havlíčkovo oznámení cesty na Ukrajinu přichází poté, kdy vláda Andreje Babiše (ANO) například odmítla, aby se Česko podílelo na vojenské pomoci Ukrajině ve výši 70 miliard eur (zhruba 1,7 bilionu korun), kterou na summitu v Ankaře v červenci potvrdily členské státy NATO. 

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Ve stejném měsíci premiér kritizoval i takzvanou koalici ochotných, která se zavázala pomáhat Ukrajině. „Být v nějaké koalici na papíře, jako jsme v koalici ochotných, z čehož nikdy nic nevypadlo, jenom nějaké kecy politiků, tak v takových já nepotřebuji být,“ řekl Babiš po jednání vlády. Podle premiéra je výsledek české účasti „nula“.

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Babiš také například vyjednal pro Česko výjimku, že se nepřipojí ke garancím za půjčku pro Ukrajinu v přepočtu za zhruba 2,2 bilionu korun, kterou loni v prosinci schválila Evropská unie. Stejnou výjimku si vyjednalo i Slovensko a Maďarsko.

Vláda po nástupu uvažovala, že zruší i českou muniční iniciativu. Babišův kabinet nakonec souhlasil s jejím pokračováním, ovšem Česko do ní finančně nebude přispívat na nákup munice a bude pouze pokračovat se zajišťováním administrativy celého projektu.

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