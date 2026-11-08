Havlíček odmítl mimořádné jednání s opozicí o budoucnosti veřejnoprávních médií

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) nevidí důvod k mimořádnému společnému jednání o budoucnosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) s předsedy opozičních stran. Podle něj stačí téma řešit běžnými postupy ve Sněmovně.
Havlíček to řekl v neděli v Nedělní debatě ČT. Ke společnému jednání vyzvali tento týden premiéra Andreje Babiše (ANO) předsedové pětice opozičních stran. Jednání by se podle nich měli účastnit i ředitelé obou institucí a nezávislí odborníci. Babiš zatím na výzvu nereagoval, Havlíček to v neděli odmítl.
"Jsou tu běžné postupy, budou k tomu zasedat výbory a od toho je parlamentní demokracie, aby se to takto řešilo. Nevím, proč bychom se měli nějak takto potkávat. Budeme se zúčastňovat standardních postupů," řekl v neděli Havlíček.
To kritizoval předseda STAN Vít Rakušan. "Je to pohrdání tématem a pohrdání veřejnoprávními médii," řekl. Podle šéfů opozičních stran musí změně financování předcházet předložení jasných, daty podložených důvodů. "Systém poplatků je funkční a osvědčený.
Pokud ho vláda chce měnit, ať nejdřív lidem vysvětlí, jaké ji k tomu vedou důvody, a doloží to daty," podotkl už dříve Rakušan.
Novelu, která ruší financování ČT a ČRo prostřednictvím poplatků, prosadila koalice v prvním čtení před dvěma týdny.
Opozice ji kritizuje, převod veřejnoprávních médií pod státní rozpočet podle ní bude znamenat ohrožení jejich nezávislosti. Kvůli návrhu v týdnu stávkovali zaměstnanci ČT a ČRo, podpořila je řada především studentských iniciativ. Další protesty se chystají.
Vláda projedná plán na zlevnění energií
Vláda v pondělí projedná plán pro případ dalšího růstu cen energií. V nedělní debatě České televize to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Návrh počítá se snížením regulované složky cen pro domácnosti a živnostníky a se zastropováním cen u výrobců.
Vláda by podle Havlíčka opatření aktivovala v případě, že by ceny energií pro odběratele překročily určitou úroveň. Konkrétní hranici ale ministr nespecifikoval.
„Připravíme řešení pro případné snižování cen energií za předpokladu, že by dál rostly ceny energií,“ řekl Havlíček. V pondělí chce plán předložit vládě.
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