Havlíček o zvyšování daní i rozpočtu. Prozradil, kdo je favoritem prezidentské volby

Obří deficit ve výši 389 miliard korun a nespokojení koaliční partneři, opozice i prezident Petr Pavel. To je situace, která nastala po zveřejnění návrhu státního rozpočtu pro rok 2027. Kde vzít peníze, aby „sekery“ nebyly tak vysoké? Bude vláda zvyšovat daně? A co bude úspěch v blížících se volbách? Nejen o tom mluvil ve Spotlightu vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Podle Havlíčka je rozpočet na příští rok nejvíce prorůstový za poslední desítky let. To ale prý neznamená, že by panovala s výší schodku 389 miliard spokojenost.
„To, co je podstatné, je, jak to udělat jinak. Protože máme 97 % mandatorních (povinných) výdajů, jsme po tři čtvrtě roce vládnutí a museli jsme reflektovat, že jsme v mimořádné bezpečnostní situaci. Máme skoro 200 miliard korun na obranu, máme skoro 200 miliard korun na dopravu, nemůžeme je zastavit a potřebovali jsme nastavit prorůstový trend,“ uvedl ministr s tím, že kdyby vláda nebyla pod tlakem obrany, tak se vede debata o jiných číslech.
Vláda podle svých slov musí řešit „díry“ zanechané předchozím kabinetem. Přesto se rozhodla zvyšovat plošně platy ve veřejné sféře nebo převádět koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Havlíček ale tvrdí, že zrovna u poplatků je otázka, kdy bude příslušný zákon schválen a změna se projeví.
„V zásadě, pokud nás někdo kritizuje za rozpočet a řekne koncesionářské poplatky, tak já musím férově říct ano, je to zátěž pro rozpočet. Rozporuji třeba to, když někdo řekne totéž u obnovitelných zdrojů energie, protože to bude vykompenzováno na příjmové stránce díky výkonnosti privátního sektoru. Ale uznávám, abych se vrátil k poplatkům, že to se samozřejmě nevrátí,“ řekl vicepremiér.
U platů ve státní sféře podle Havlíčka roste počet nezbytně nutných pracovníků. „Jestli chceme hrát hru, že začneme podsekávat armádu, policii a pedagogické pracovníky, tak máme v této zemi velký problém. Chceme perfektní služby u toho státu, chceme bezpečnost, chceme kvalitní školství, tak tam musíme dostat mladé lidi. Musíme tam dostat lidi, kteří tam půjdou aspoň trochu s motivací toho, že si vydělají na živobytí. To prostě jinak nejde,“ míní ministr průmyslu.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v rozhovoru pro MF Dnes připustila, že by mohlo dojít ke zvýšení některých daní. Mluvila o kratomu, hazardu, nikotinových výrobcích nebo třeba i investičních nemovitostech.
Havlíček ale není zastánce toho, aby se příjmy státního rozpočtu řešily právě zvyšováním daní. „To jsou daně, u kterých bych nebyl nadšen, ale dá se to na nějaké hraně zvládnout tak, že to neohrozí hospodářský růst, Mně jde o to, abychom nepřestali motivovat ty, kteří přináší zisky, přidanou hodnotu, investice. Jinými slovy, aby se firmy nestěhovaly do zahraničí, protože tam budou mít výhodnější daně,“ sdělil Havlíček a podotkl, že on je zastáncem absolutní deregulace, kdy by motorem ekonomiky měl být soukromý sektor.
Velké ambice v Praze
Blížící se komunální a senátní volby chce hnutí ANO vyhrát. Jako nejsilnější strana v Česku podle Havlíčka nemůže mít ani jinou ambici. „Teď jsme měli, tuším, přesně polovinu primátorů ve statutárních městech, což byl neuvěřitelný úspěch. Kdyby se nám to podařilo, tak by to bylo suverénní vítězství,“ řekl vicepremiér.
Ten pak předpokládá, že v senátu bude mít ANO víc než jedno křeslo, které obhajuje. „Pro nás je podstatnější, abychom zvítězili. To znamená, abychom měli nejvíc,“ uvedl Havlíček.
Co se týče Prahy, tady si ANO uvědomuje, že v hlavním městě není nejsilnější. Přesto mají v hnutí ambici, aby lídr kandidátky Jan Hušbauer byl příštím primátorem. Co se týče možné koaliční spolupráce, tak jedinou stranu, kterou Havlíček okamžitě vyloučil, byli Piráti.
A i když budou prezidentské volby až zkraje roku 2028, už nyní se řeší, zda by měla vládní koalice postavit svého kandidáta. Názory na to jsou uvnitř vládní většiny rozdílné. Havlíček připouští, že současný prezident Petr Pavel, pokud se rozhodne kandidovat, tak bude favoritem. „Pokud postavíte čistě jenom kandidáta ze současné koalice, bez jakékoliv ochoty podpořit ho z druhé strany, tak nebude mít těch 50 a kousek procenta,“ uvědomuje si Havlíček.
Kandidoval by případně na hlavu státu on sám? „Karel není ani bůh (za Boha označil Havlíčka šéf ANO Babiš při volebním triumfu po krajských volbách – pozn. red.) a ani vhodný kandidát na prezidenta. Protože jsem exekutivec a hlavně jsem něco slíbil lidem. Slíbil jsem to, že zde dotáhnu hospodářskou politiku do nějaké fáze. Dávám tomu fakt všechno. Jít do prezidentského klání znamená, že tohle okamžitě musíte položit, a to by byl podraz na voliče,“ podotkl Havlíček.
Podle něj by byl výborným prezidentem Andrej Babiš. „Ale jsme v té samé situaci, o které jsme se bavili. Jestli by byl schopen získat někoho z té druhé strany. V tom minulém klání to nevyšlo. To je realita a je to samozřejmě na jeho finálním rozhodnutí. Troufám si tvrdit, že Andrej Babiš bude chtít v každém případě dohrát tu roli exekutivní,“ dodal vicepremiér.
Jaká jsou hlavní témata epizody?
začátek–00:04:20 Proč je schodek státního rozpočtu navržen na 389 miliard korun a jak jej vláda obhajuje jako prorůstový? Jaké hlavní výdaje k tomuto deficitu přispívají?
00:04:20–00:17:18 Jaké jsou skutečné priority vlády mezi mnoha deklarovanými oblastmi a kde vidí ministr Havlíček prostor pro úspory? Je v době vysokého schodku opodstatněné zvyšování platů státních zaměstnanců či hrazení koncesionářských poplatků ze státního rozpočtu?
00:17:18–00:30:59 Je navrhovaná důchodová reforma dostatečná, nebo klade příliš velký důraz na individuální spoření občanů? Jak hodlá vláda zlepšit příjmovou stránku rozpočtu? Jak si deficit České republiky stojí ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi?
00:30:59–00:38:39 Jaké ambice má hnutí ANO v nadcházejících komunálních a senátních volbách? Jaké jsou možné povolební koalice v Praze a jaký je postoj ministra Havlíčka k potenciálním partnerům?
00:38:39–konec Jaká by měla být strategie výběru prezidentského kandidáta, aby měl šanci uspět v přímé volbě? Vidí Karel Havlíček sám sebe jako vhodného prezidentského kandidáta, nebo by mohl být vhodnou volbou pro tuto funkci Andrej Babiš?