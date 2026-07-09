Havlíček a Schillerová dorazili za Babišem hodnotit první půlrok vlády

Za premiérem Andrejem Babišem přijeli ve čtvrtek ráno kvůli vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády v prvním půlroce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová (všichni ANO). Havlíček novinářům před Kramářovou vilou řekl, že za největší úspěchy svého resortu považuje snížení cen energií a vytvoření prostředí pro podporu energeticky náročných odvětví.
„Máme splněno přibližně 35 procent věcí z celého programového prohlášení. To, co každý pochopitelně ocení, je snížení cen energií, ve smyslu snížení plateb za obnovitelné zdroje energie. Zareagovali jsme zavčasu na ceny pohonných hmot,“ řekl Havlíček. Podle něj také vláda bojuje na evropské úrovni proti emisním povolenkám ETS1 a ETS2.
Havlíček za další úspěch označil znovuzavedení mistrovských zkoušek pro řemeslníky nebo rozpracování elektronické evidence tržeb (EET), takzvaného EET 2.0. „No a začínáme plnit i agendu zeštíhlování státu. Spojili jsme agentury CzechInvest a CzechTrade, což bude hotovo v srpnu,“ doplnil.
Schillerová s novináři nemluvila, Babiš se k plnění programu vlády vyjádří odpoledne na tiskové konferenci.
Před 8:00 dorazil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), ani on však s novináři nemluvil.
Třetí Babišův kabinet jmenoval prezident Petr Pavel loni v polovině prosince. Programové prohlášení schválila koalice ANO, SPD a Motoristů 5. ledna, priority společného vládnutí však měly strany sepsané už koncem loňského října, necelý měsíc od sněmovních voleb.
Mezi hlavní strategické priority řadí programové prohlášení levnější energie a energetickou bezpečnost, dostupnost zdravotnictví či bydlení jako veřejný zájem. Slibuje také změny důchodového a sociálního systému a posílení obranyschopnosti státu a bezpečnosti občanů.
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