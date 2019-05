Havárie vody omezila provoz Nemocnice Na Bulovce, plánované operace lékaři odložili

před 1 hodinou

V pražské Nemocnici Na Bulovce je od půlnoci omezena péče kvůli havárii vodovodu mimo areál. Jsou odloženy plánované operace, sanitky do nemocnice nebudou vozit pacienty a ambulance budou v provozu, dokud nedojdou sterilní nástroje. Urgentní operace, bez nichž by byli pacienti ohroženi na životě, ale bude nemocnice provádět dál. Mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek řekl, že dodávky vody do nemocnice byly obnoveny, ale podle nemocnice voda kvůli technickým problémům stále neteče.

Havárie se podle nemocnice stala v noci na úterý kolem půlnoci a voda zřejmě znovu poteče až odpoledne. "Do dvou hodin od havárie byly po celém areálu umístěny cisterny s pitnou vodou, nicméně provoz nemocnice je na doporučení vedoucí hygieny Nemocnice Na Bulovce omezen," uvedla mluvčí nemocnice Simona Krautová. "Plánované operace je třeba odsunout do doby zprovoznění dodávky vody," oznámila vedoucí hygieny nemocnice Hana Bláhová. "Dále též ambulantní provozy musí zvážit rozsah poskytovaných služeb dle svých možností, jako je například zásoba sterilních či jednorázových nástrojů a pomůcek, a případně poskytovat pouze péči akutní," doplnila. Podle mluvčí také nemocnice požádala zdravotnické záchranné služby, aby na Bulovku do odpoledne nevozily pacienty. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) se ráno pokusily dodávky vody do nemocnice obnovit. Mluvčí nemocnice ale sdělila, že voda stále neteče a dodávky budou obnoveny nejdříve za hodinu. Kromě nemocnice zůstalo podle PVK bez vody asi 5500 odběratelů v Libni. Na některých místech voda poteče zřejmě až večer.