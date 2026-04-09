Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár průmyslové haly na Semilsku

Hasičům se kolem 20:00 podařilo dostat pod kontrolu rozsáhlý požár průmyslové haly na Semilsku. "Lokalizace požáru byla na krajské operační středisko nahlášena ve 20:00. K plamennému hoření již nedochází," uvedli hasiči na X. Zásah nicméně potrvá ještě dlouho, hasiči nyní dohašují skrytá ohniska.
Kvůli rozsahu požáru byl vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, na místo se sjely dvě desítky profesionálních i dobrovolných jednotek z Libereckého a sousedního Královéhradeckého kraje.
Událost je bez zranění, na 20 zaměstnanců halu opustilo ještě před příjezdem hasičů, řekla ČTK zastupující mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Masná.
Předběžnou škodu po rozsáhlém požáru odhadli hasiči na 300 milionů korun. Uchráněné jsou hodnoty zhruba za 25 milionů korun, řekla ČTK zastupující mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Masná.
Průmyslová hala je v blízkosti železniční trati, Správa železnic dočasně zastavila provoz vlaků v úseku Horka u Staré Paky - Mostek, informoval novináře mluvčí SŽ pro mimořádnosti Martin Kavka. Podle informací společnosti Arriva se zastavení provozu dotkne rychlíků i osobních vlaků na hlavní trati mezi Libercem a Pardubicemi. Spoje mají zpoždění až 75 minut. Hasiči později uvedli na X, že provoz vlaků je obnoven s omezením rychlosti kolem místa zásahu.
Požár haly byl na operační středisko hasičů nahlášen kolem 16:30. "Nahlášen byl jako požár ve střešním prostoru, když hasiči na místo dorazili, hořela už střecha," popsala událost Masná a doplnila: "Hasíme 15 proudy, místo je rozčleněno na čtyři úseky, dva jsou pro hasební zásah, jeden je pro čerpání vody. Čtvrtý úsek je kvůli rozšíření požáru z toho objektu na přilehlou louku, hasiči hasí tu louku, aby se to nerozšiřovalo dál. Na místo podle ní vyjela i skupina libereckých hasičů s drony.
Izrael chce zahájit jednání s Libanonem, tvrdí Netanjahu. Hizballáh přímá mírová jednání odmítá
Izrael plánuje co nejdříve zahájit přímá jednání s Libanonem, uvedl ve čtvrtek izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Zaměří se na odzbrojení proíránského hnutí Hizballáh a navázání míru mezi oběma zeměmi, píše agentura Reuters. Podle serveru Axios by přímé rozhovory měly začít už příští týden ve Washingtonu.
ŽIVĚ Spojenci NATO plní většinu požadavků USA, ze začátku ale někteří váhali, připouští Rutte
Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dělají spojenci téměř vše, co Američané žádají v souvislosti s podporou americko-izraelských útoků proti Íránu. Ohradil se tak proti kritice od prezidenta Trumpa. Je nicméně pravdou, že některé země zpočátku "trochu váhaly" s poskytováním podpory Spojeným státům, připustil ve čtvrtek Rutte během projevu v institutu Ronalda Reagana ve Washingtonu.
Génius Macháč. To byla až neúcta k Sinnerovi, tvrdí ve světě. Čech dal návod všem
Tomáš Macháč po čase znovu podal tenisovému světu důkaz o tom, že disponuje nevšedním talentem. Ale zároveň jistou nekonzistencí, která ho zatím brzdí v cestě mezi naprostou světovou elitu. Český hráč v Monte Carlu ukončil rekordní sérii hvězdného Jannika Sinnera, přičemž zaujal několika úchvatnými momenty. Na velké vítězství ovšem nakonec přece jen nedosáhl.
Šlégr u reprezentace končí, řekl Hadamczik. Překvapený manažer se to dozvěděl z médií
Jiří Šlégr skončí po květnovém mistrovství světa ve funkci generálního manažera hokejové reprezentace. Šéf svazu Alois Hadamczik to řekl deníku Blesk. Šlégra, který se stane spolumajitelem litvínovského klubu, to překvapilo, uvedl pro server iDNES.cz.
Pavel očekává, že vláda vysvětlí svůj přístup k naplňování závazků na summitu NATO
Zástupci vlády budou na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) podle prezidenta Petra Pavla schopni možná detailněji vysvětlit svůj přístup k naplňování závazků. Celková neformální debata o bezpečnosti je ale podle něj předmětem pozornosti a zájmu nejen vlády, ale i prezidenta, jako hlavy státu a vrchního velitele ozbrojených sil.