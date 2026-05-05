Hasiči zkrotili ničivý požár v Českém Švýcarsku, hoří už jen pár hektarů

Hasičům se v úterý podařilo snížit plochu požářiště v národním parku České Švýcarsko z původních více než sta hektarů na pět hektarů. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti nadále pomáhaly, oznámil mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne.
Požár dostali hasiči pod kontrolu v pondělí večer. V úterý bylo cílem intenzivního zásahu, na kterém se podílelo zhruba 370 hasičů a šest vrtulníků, snížit zasaženou plochu v těžko přístupném terénu z 20 na pět hektarů, což se večer podařilo. Přes noc se budou nad lokalitou, kde platí bezletová zóna, pohybovat drony s termokamerami, které slouží k vyhledávání skrytých ohnisek.
Na místě zůstávají profesionální i dobrovolní hasiči. „Pokud drony objeví v noci nějaká ohniska, budou je ihned hasiči likvidovat,“ uvedl Kalvoda.
Ve středu se počítá nadále s odřady profesionálních hasičů ze tří sousedních krajů a také dobrovolnými hasiči. Důležitost jejich pomoci dnes vyzdvihl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. Také ve středu by se v terénu mělo pohybovat kolem 370 hasičů. „Nadále platí, že jediným zraněným zůstává hasič, který se zkraje zásahu přehřál,“ uvedl mluvčí.
Policie dnes večer na síti X uvedla, že její letecká služba v Českém Švýcarsku od soboty provedla 557 shozů vody pomocí bambivaku. „Současně zajišťovala koordinaci leteckého provozu, monitorování skrytých ohnisek i komunikaci s hasiči v terénu,“ sdělili policisté s tím, že letecká služba dnes podporu hašení ukončila.
Za požárem stojí člověk
Z letiště nad městem, odkud startovalo během zásahu až osm vrtulníků, se hasiči zřejmě přesunou na jiné místo v Chřibské. Při práci hasičům stále pomáhají lidé ze správy národního parku České Švýcarsko. Místo dnes navštívil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Zopakoval, že po uhašení požáru bude chtít zahájit debatu o tom, jak v národním parku zpracovávat staré suché dřevo.
Policie zahájila vyšetřování příčin požáru. Mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov v pondělí řekl, že lze vyloučit přirozené příčiny vzniku požáru, protože bouřka v oblasti nebyla. Za požárem podle něj stojí člověk stejně jako v případě největšího požáru v Česku, který zasáhl oblast v okolí Hřenska před čtyřmi lety. Šéf hasičů Vlček se nicméně v úterý odmítl k příčinám požáru vyjadřovat.
Pro řidiče zůstávají kvůli zásahu a většímu pohybu techniky uzavřeny některé silnice v okolí Chřibské. Nadále platí zvýšené riziko požáru, turisté se mohou v národním parku pohybovat pouze po značených stezkách a zakázaný je pobyt v oblasti v noci.
Na Děčínsku hoří v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali tři týdny. Tehdy ale požár zasáhl desetkrát větší území.
Mohlo by vás také zajímat: Američtí vojáci potápí nepřátelské lodě, vyslali drsný signál. Írán odpovídá hrozbou
ŽIVĚ Příměří platí, útoky na lodě ale nezůstanou bez reakce, řekl šéf Pentagonu
Příměří mezi USA a Íránem přetrvává a americká ochrana obchodních lodí v Hormuzském průlivu je samostatná a dočasná operace, uvedl dnes americký ministr obrany Pete Hegseth. Podle agentury Reuters očekává, že v budoucnu za ochranu klíčové vodní cesty převezme zodpovědnost zbytek světa. Podle šéfa sboru náčelníků štábů Dana Cainea íránské útoky na lodě zatím nenutí USA obnovit vojenské operace.
ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Ruské útoky připravily o život nejméně 17 lidí
Nejméně 17 lidí v úterý zabily ruské útoky na ukrajinská města Záporoží a Kramatorsk, vyplývá z informací ukrajinských úřadů. Na centrum Kramatorsku Rusové shodili letecké pumy a připravili o život nejméně pět lidí, dalších 12 osob utrpělo zranění, napsal na platformě Telegram náčelník správy Doněcké oblasti Vadym Filaškin. V Záporoží ruský útok zabil 12 lidí, uvedl šéf záporožské správy Fedorov.
Uvidíme tohle ještě někdy? žasnou v NHL. Český nováček přitahuje senzační srovnání
Jakub Dobeš je v tuto chvíli asi nejslavnějším hokejovým brankářem. Jeho skvělé výkony v play off NHL, které by zaujaly, ať už by chytal za kohokoliv, se násobí tím, že hájí barvy kanadského Montrealu.
„Rusofobní bezmozci!“ Putinova muže rozzuřila nečekaná „zrada“: pakt se Zelenským
„Dva rusofobní bezmozci, kteří skvěle hovoří rusky, se spolu dnes v Jerevanu bavili špatnou angličtinou. Chybí už jen Trump a Vance, aby těm ignorantům dali zápočet z angličtiny,“ napsal bývalý ruský prezident a nyní místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv. Kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a arménského premiéra Nikolu Pašinjana.
Evropská unie vyzvala Trumpovu vládu, aby respektovala celní dohodu
Evropská unie vyzvala v úterý americkou vládu, aby respektovala dříve uzavřenou celní dohodu. Reaguje tak na nové pohrůžky amerického prezidenta Donalda Trumpa ohledně cel na dovoz evropských aut do Spojených států. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona mají Evropa a USA důležitější věci na práci než ztrácet čas pohrůžkami ohledně cel.