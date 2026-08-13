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Domácí

Hasiči zasahují na Strakonicku. Hoří devět hektarů těžko dostupného lesa

ČTK

U obce Lnáře na Strakonicku hoří les v těžko přístupném terénu, oheň zasáhl zhruba devět hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Na místě mají 11 jednotek, oznámili vpodvečer na síti X.

Ilustrační foto,
Ilustrační foto,Foto: HZS Plzeňského kraje
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"Na místě je i letecká služba Policie ČR, územní i krajský řídící důstojník. Situaci nadále monitorujeme. Povolány byly i jednotky z mezikrajské výpomoci," dodali jihočeští hasiči.

Během čtvrtka museli likvidovat také další požáry v přírodě, například louky u Čekanic na Táborsku nebo trávy na Strakonicku. V celém Česku platí kvůli dlouhodobému suchu a horku výstraha na zvýšené riziko vzniku požárů. Srážky a ochlazení očekávají meteorologové až v neděli a začátkem příštího týdne.

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