Hasiči v Praze řešili o čarodějnicích osm požárů. Kvůli zákazu ohňů je uhasili

před 57 minutami

Pražští hasiči řešili v souvislosti s pálením čarodějnic celkem patnáct incidentů. Sedm z nich se ale ukázalo jako planý poplach.

Praha - Pražští hasiči vyjížděli od pondělního odpoledne do úterního rána k patnácti incidentům, které souvisely s pálením čarodějnic. Kvůli zákazu rozdělávání ohňů, který se vztahoval na Prahu, hasiči v osmi případech po dohodě s lidmi oheň uhasili nebo přítomné vyzvali, aby to udělali sami.

"V dalších sedmi případech se jednalo o planý poplach," sdělil v úterý mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Hasiči podle něj nemuseli v Praze řešit žádný požár, který by se nekontrolovaně rozšířil do okolí a souvisel by s nedbalostí při pálení čarodějnic.

Pražský magistrát v pondělí odpoledne oznámil, že kvůli varování meteorologů před zvýšeným rizikem požárů platí na všech plochách zeleně v metropoli zákaz rozdělávání ohňů. Vatry se tak nesměly konat ani na velkých akcích, například na Ladronce, ve Žlutých lázních, na Hostivařské přehradě, v Centrálním parku na Pankráci nebo na Císařské louce. Lidé by neměli rozdělávat táboráky ani na vlastních zahradách.

Výstraha meteorologů na nebezpečí požárů platí v Praze a Jihomoravském kraji až do odvolání.

Zákaz pálení ohňů vychází z městského nařízení, které magistrát vyhlašuje v případě výstrah meteorologů automaticky. Oheň se nesmí rozdělávat v lesních porostech a do 50 metrů od jejich okraje. Kromě lesů pod zákaz spadají prakticky všechny ostatní zelené plochy, tedy lesoparky, parky i zahrady.