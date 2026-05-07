Hasiči v Českém Švýcarsku snížili stupeň poplachu. V oblasti pokračují v zásahu

Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze třetího na druhý, oznámili ve čtvrtek ráno na síti X. Od soboty, kdy požár v národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech. Ve středu večer ho hasiči snížili na třetí.
V oblasti pokračují v zásahu a poté, co vyhlásí likvidaci požáru a ukončení zásahu, požářiště předají správě národního parku. Aktuální plochu požářiště ve středu večer odhadli na přibližně dva hektary, původně zasahovali na více než sto hektarech. Jednotky z jiných krajů se postupně vracejí na základny, další odjedou ve čtvrtek ráno, uvedli hasiči na webu.
V náročném skalním terénu pokračují specializované hasební práce. S likvidací některých ohnisek u skalních převisů, kam není možné dopravit vodu shora, nasadili hasiče se specializací lezec. „Ti se do nepřístupných míst slaňují a provádějí hašení přímo ve stěně,“ dodali. Přes noc znovu hlídaly požářiště i drony.
Ve středu si jeden ze zasahujících hasičů poranil koleno. „Zraněný byl transportován do nemocnice k ošetření a následně propuštěn do domácího léčení,“ uvedl mluvčí hasičů Václav Pilný.
Policisté společně s vyšetřovateli hasičů a kynology se psy vycvičenými na vyhledávání zdrojů hoření zjišťují příčinu požáru a prověřují, zda mohlo jít o úmysl, či nedbalost.
Oheň vzplál v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiči likvidovali tři týdny. Tentokrát ale požár zasáhl desetkrát menší území.
Začínal s 200 návštěvníky a bez plánu. Dnes patří festival Mezi ploty, který se odehrává v bohnické psychiatrické nemocnici, k nejnavštěvovanějším akcím v Praze. Jeho zakladatel Robert Kozler v pořadu Spotlight říká, že klíčem byla vytrvalost. Terapeut Martin Tittmann dodává, že festival pomohl lidem zjistit, že psychiatrie není nebezpečné, cizí místo, ale prostor, kde žijí lidé jako oni.
Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný. Pršet bude jen výjimečně. Pátek, na kdy připadá státní svátek, bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů.
Ještě před půl rokem ji málokdo znal, teď je Oleksandra Olijnyková jedním z nejskloňovanějších jmen tenisového světa. Ukrajinská hráčka od svého nástupu mezi širší elitu ostře kritizuje účast Rusů a Bělorusů včetně největších hvězd typu Aryny Sabalenkové. Je při tom nesmlouvavá, sžíravá a nevídaně konkrétní. Nově obvinila tenisovou organizaci WTA, že se ji v zákulisí vehementně snaží umlčet.
V pražské Galerii Václava Špály se 8. května otevře výstava Jiřího Davida Být obrazem. Představí umělcovy olejové malby z posledních dvou let, na nichž barva není nositelem významu, ale významem samotným. Vzniklé obrazy jsou tak dle autorových slov více prožitkem než čímsi zobrazeným. Výstava, jejímž kurátorem je Jiří Fajt, bude k vidění do 21. června 2026.
Od začátku května zemřelo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Ve středu to uvedla Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině, která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.