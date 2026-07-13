Hasiči stále zápasí s požárem výškové budovy ve Zlíně, potrvá to ještě několik dní

Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zřejmě potrvá ještě několik dní. Předání objektu majiteli, kterým je firma Cream, se odkládá, původně hasiči nevylučovali, že to bude v pondělí. V okolí budovy v pondělí bylo zpřístupněno několik ulic, v minulých dnech zůstaly uzavřené. V pondělí dopoledne to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Hasiči pokračují v prolévání sutin budovy, která začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno a tentýž den odpoledne se na dvou místech zřítila.
„Uvnitř požářiště je stále vysoká teplota. Dochází k dohašovacím pracím. Na místě je šest jednotek (hasičů), které prolévají vodou sutiny sesypané a chladí to tam. Budova zatím nebude předána zpět majiteli, protože pokračuje zásah jako takový,“ řekla Javoříková. Hasiči nadále doporučují lidem v okolí nevětrat. Příčinu požáru budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími a výši způsobené škody zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů.
Podle mluvčí se zmenšil uzavřený okruh v okolí objektu, ve kterém byly zejména sklady a kanceláře. „Uzavřená zůstává Vavrečkova ulice a Sedmdesátá ulice,“ řekla Javoříková. Naopak pro veřejnost se dnes podle ní otevřela Dvacátá ulice. Přístupná je i přilehlá část ulice Trávník. V souvislosti s čerpáním vody z řeky Dřevnice, kterou hasiči využívají na dohašení požáru, je nadále neprůjezdné Hlavničkovo nábřeží.
Jak dlouho ještě zásah hasičů potrvá, je podle mluvčí obtížné odhadovat. „Uvidíme podle toho, jak nám budou přát povětrnostní podmínky. Bohužel déšť asi žádný nepřijde, takže budeme to muset my prolévat vodou. To bude ještě otázka několika dnů, ale nedokážu říct, jestli budou dva, tři nebo celý týden,“ doplnila Javoříková.
Požár si podle hasičů nevyžádal žádné zranění. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.
V souvislosti s objasňováním příčin požáru se hasiči obrátili na občany s prosbou o pomoc. Uvítají fotografie a videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru nebo jeho první projevy, například kouř a plameny. Stojí i o očitá svědectví lidí, kteří si v okolí všimli něčeho neobvyklého nebo mají informace, které by mohly s událostí souviset. Hasiče lze kontaktovat na telefonním čísle 950 670 313, případně na e-mailové adrese [email protected].
Požár nejspíše vznikl v devátém patře objektu ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se rozšířil i do dalších pater a na střechu. Postupně se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Požár hasiči dostali pod kontrolu v noci ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili ze čtvrtého na třetí stupeň požárního poplachu. Nejvyšší, čtvrtý stupeň vyhlašují jen při mimořádných událostech. V sobotu vpodvečer jej snížili až na první stupeň. Při hašení jim do pátečního večera pomáhaly vrtulníky.
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