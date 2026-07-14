Hasiči stále likvidují požár ve Zlíně, zjišťování jeho příčin může trvat měsíce

Hasiči šestým dnem likvidují požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vodou dál prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Příčinu požáru budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů, může to trvat i několik měsíců, řekla v úterý mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Způsobená škoda zatím není známá.
„Na místě je šest jednotek (hasičů), které pořád čerpají vodu z řeky Dřevnice a prolévají místo, kde jsou sutiny, protože tam teplota opravdu je stále vysoká,“ řekla mluvčí. Hasiči podle ní nadále využívají také drony, které prostor monitorují a pomocí termokamer zjišťují teploty na požářišti. Požár si podle hasičů nevyžádal žádné zranění. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.
O termínu likvidace požáru a možném předání budovy majiteli, společnosti Cream, nechtěla Javoříková spekulovat. V pondělí řekla, že zásah hasičů nejspíš potrvá ještě několik dní. Z požářiště podle ní už nestoupá kouř. Kdyby se znovu objevil, lidé z okolních budov by na doporučení hasičů neměli větrat. „Neočekávám, že by kouř šel někam dál,“ uvedla Javoříková.
Bezprostřední okolí hořící budovy zůstává zavřené. Vyšetřovatelé, kteří budou zjišťovat příčinu požáru, proto na požářiště zatím neměli možnost vstoupit. „Zatím jsou tam hasiči, ještě nám to nepředali,“ řekla v úterý policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Odhadovat nechtěla ani výši škody.
Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75 000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun. Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která vyrábí karbonová kola a vyvíjí titanové rámy, dotkl se i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.
Požár vznikl ve čtvrtek 9. července ráno, nejspíše v devátém patře objektu ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se rozšířil i do dalších pater a na střechu. Postupně se budova na dvou místech zřítila, stát zůstává zhruba polovina. Požár hasiči dostali pod kontrolu v noci ze čtvrtka na pátek. Při hašení jim do pátečního večera pomáhaly vrtulníky.
Mohlo by vás také zajímat: Na chorvatském ostrově Korčula se o víkendu rozhořel rozsáhlý lesní požár
Hrozba bombou zastavila vlaky na pražském hlavním nádraží, stála magistrála i metro
Policie v úterý ráno kvůli anonymní hrozbě bombou vyklidila pražské hlavní nádraží, při pyrotechnické prohlídce ale nic nenašla, oznámila na síti X. Provoz vlaků byl zhruba hodinu zastavený, metro tamní stanicí projíždělo, vyplývá z informací od mluvčího Správy železnic pro mimořádné události Martina Kavky a pražského dopravního podniku.
ŽIVĚ USA dokončily další vlnu úderů na Írán. Trump i přesto věří v uzavření mírové dohody
Americká armáda dokončila další vlnu úderů na Írán, kde útočila na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení pro střely a drony a na námořnictvo. Na síti X to v úterý nad ránem oznámilo americké velitelství CENTCOM, které koordinuje síly USA na Blízkém východě.
ŽIVĚ Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden, vyskytnou se ale i bouřky
Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména v úterý a ve středu se také vyskytnou bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
České tenistky terčem amerického vtipu. Prestižní magazín vypíchl i kuriozitu
Český tenis byl na uplynulém Wimbledonu pořádně vidět a nejen tím, že nabídl ženskou vítězku travnatého grandslamu. Americký magazín Sport Illustrated vybral hned několik českých příběhů mezi ty nej, které tenisový svátek v Londýně přinesl.
ŽIVĚ Ukrajinské drony opět zaútočily na ruské rafinerie i Sevastopol
Ukrajinské drony během noci zaútočily na petrochemický závod ve městě Salavat v Baškirsku, přibližně 1400 km od hranic, a napadly také rafinerii na jihozápadě Ruska, informují média a úřady. Rusko během noci na úterý zaútočilo střelami a drony na ukrajinskou metropoli Kyjev. Podle agentury Reuters nebyly po útoku na Kyjev hlášeny žádné oběti.