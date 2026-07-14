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Domácí

Hasiči stále likvidují požár ve Zlíně, zjišťování jeho příčin může trvat měsíce

ČTK

Hasiči šestým dnem likvidují požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Vodou dál prolévají sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Příčinu požáru budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů, může to trvat i několik měsíců, řekla v úterý mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Způsobená škoda zatím není známá.

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Situace po požáru budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími v někdejším baťovském továrním areálu, 13. července 2026, Zlín.Foto: CTK – Glück Dalibor
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„Na místě je šest jednotek (hasičů), které pořád čerpají vodu z řeky Dřevnice a prolévají místo, kde jsou sutiny, protože tam teplota opravdu je stále vysoká,“ řekla mluvčí. Hasiči podle ní nadále využívají také drony, které prostor monitorují a pomocí termokamer zjišťují teploty na požářišti. Požár si podle hasičů nevyžádal žádné zranění. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.

O termínu likvidace požáru a možném předání budovy majiteli, společnosti Cream, nechtěla Javoříková spekulovat. V pondělí řekla, že zásah hasičů nejspíš potrvá ještě několik dní. Z požářiště podle ní už nestoupá kouř. Kdyby se znovu objevil, lidé z okolních budov by na doporučení hasičů neměli větrat. „Neočekávám, že by kouř šel někam dál,“ uvedla Javoříková.

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Bezprostřední okolí hořící budovy zůstává zavřené. Vyšetřovatelé, kteří budou zjišťovat příčinu požáru, proto na požářiště zatím neměli možnost vstoupit. „Zatím jsou tam hasiči, ještě nám to nepředali,“ řekla v úterý policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Odhadovat nechtěla ani výši škody.

Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75 000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun. Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která vyrábí karbonová kola a vyvíjí titanové rámy, dotkl se i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.

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Požár vznikl ve čtvrtek 9. července ráno, nejspíše v devátém patře objektu ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se rozšířil i do dalších pater a na střechu. Postupně se budova na dvou místech zřítila, stát zůstává zhruba polovina. Požár hasiči dostali pod kontrolu v noci ze čtvrtka na pátek. Při hašení jim do pátečního večera pomáhaly vrtulníky.

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