Hasiči nezvládají výměnu sirén. Metnarův resort přiznal, že má „velký problém“

Po Česku je rozmístěno několik tisíc sirén, které mají v případě krizové situace nejen varovat, ale i hlásit základní informace. K tomu ale musí celý systém projít modernizací, která měla být hrazena z přidělených evropských dotací. Ministerstvo vnitra však nyní přiznalo, že kvůli průtahům nedokáže peníze z Bruselu využít. Tím se obnova nejen zpomalí, ale navíc ji bude muset platit český rozpočet.
Ten zvuk byl neměnný několik desetiletí. Kvílivý zvuk rotačních sirén – takzvaných kloboučků na střechách – doprovázel každý požární poplach. Tahle technologie ale na rozdíl od digitálních systémů nedokáže přenášet hlas. Jen houká.
Proto Hasičský záchranný sbor ČR postupně stará zařízení sundává a nahrazuje je moderními systémy. „Potřebujeme přenášet digitální hlas, abychom obyvatelům řekli, co se děje a co mají dělat,“ přiblížil Lukáš Klučka, první náměstek ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO).
Jak ale zaznělo na čtvrtečním jednání sněmovního bezpečnostního výboru, modernizace se téměř zastavila. „Hasičský záchranný sbor v tuto chvíli má enormní problém s tím, aby dokázal tyto věci vysoutěžit,“ oznámil Klučka.
„Není to jen výměna kus za kus, musíme vyměnit vysílače, které vysílají signál. Rok s tím bojujeme, (některé) subjekty se brání, napadají tu základní koncepci,“ vysvětlil náměstek, proč se modernizace zasekla.
„Hasičský záchranný sbor opakovaně čelil až účelovým námitkám jedné z firem,“ doplnil ještě Lukáš Klučka s tím, že výměna sirén je prý „velký problém.“
„Nemůžeme využít evropské prostředky“
Jenže časové zpoždění není jediný zádrhel. Ministerstvo vnitra totiž původně počítalo, že páteřní systém těchto hlásičů vymění díky evropské dotaci v rámci Národního plánu obnovy. Kvůli průtahům však už nyní Lubomír Metnar a jeho kolegové vědí, že letos přidělené peníze nestihnou vyčerpat.
„Nemůžeme využít prostředky ze strany EU, budeme muset hledat prostředky ze státního rozpočtu,“ přiznal náměstek Klučka.
Poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) chtěl proto po zástupcích ministerstva vědět, jestli státní rozpočet na příští rok s touto sumou počítá a o jaký konkrétní balík celkově jde. Tedy kolik peněz bude muset platit Česká republika z vlastních zdrojů, protože nedokáže využít evropskou dotaci.
„Konkrétní částku vám teď neřeknu,“ odmítl Klučka opozičnímu zákonodárci sdělit, kolik peněz z už tak napjatého státního rozpočtu bude muset být neplánovaně využito na sirény.
Jak vypadá každodenní práce českých hasičů? Třeba i takhle, když zahoří koloběžka:
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Putin předložil Američanům nový návrh. Chce zopakovat scénář, který už jednou vyšel
Ruský prezident Vladimir Putin při čtvrtečním setkání s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Moskvě navrhl uspořádat humanitární misi v ukrajinské Kosťantynivce. Podobný postup se koncem října uplatnil v Oleškách v Chersonské oblasti, kde lokální příměří umožnilo evakuaci části obyvatel z Ruskem okupovaného města a dopravení humanitární pomoci.
ŽIVĚ Tisíce kilometrů od hranic. Ukrajinské drony útočily až v Omsku
Ukrajinské drony ve středu zaútočily na Omsk na Sibiři, vzdálený tisíce kilometrů od hranic. O náletu informoval gubernátor Vitalij Chocenko. Drony podle sociálních médií napadly místní rafinerii, považovanou za největší v Rusku. V Omsku bylo po vyhlášení leteckého poplachu uzavřeno místní letiště, napsala ruská média. Nálet nejspíše trval několik hodin.
Konec kanceláří, jak je známe. Nový trend mění pracovní prostředí
Pandemie koronaviru zásadně proměnila způsob, jakým lidé pracují i co od zaměstnavatelů očekávají. Vedle flexibilních forem práce se do popředí dostávají témata jako wellbeing, zdraví, duševní pohoda nebo podpora dlouhodobé kvality života.
Tajný projekt důchodce naštval Čezetu. Jen tomu neříkejte „dvojité prase“
Vypadají jako sladěná dvojice, přitom o tom, že šlo o nechtěné dítě, ví dnes málokdo. Sajdkár Druzeta připojitelný k ČZ 175/501 a 502 vznikl tajně a v Čezetě z něj původně nadšení nebyli. Přesto patří k nejzajímavějším kapitolám československé motocyklové historie. „Jen se tomu nikdy neříkalo dvojité prase, jak se teď začalo psát,“ říká špičkový odborník na stroje ze Strakonic.
„Zachovávejte úctu!“ Strážný napomenul Hegsethův doprovod u hrobu Neznámého vojína
Ani ministr obrany nemá u hrobu Neznámého vojína výjimku. Pete Hegseth si na Arlingtonském národním hřbitově pořizoval fotografie se svým doprovodem, když se od skupiny ozval smích. Voják čestné stráže neváhal a hlasitě jí připomněl, kde se nachází a jak se má chovat.