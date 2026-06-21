Hasiči měli kvůli bouřkám stovky výjezdů, nejvíce ve středních Čechách

Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů. Nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to v neděli na síti X.
„Od 12:00 do 24:00 se jednalo celkem o 705 událostí, nejvíce v krajích Středočeském (262), Královéhradeckém (141), Jihočeském (70) a Vysočina (42),“ napsali hasiči.
Ve Středočeském kraji hasiči například v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. V Příbrami zasahovali také v ulici Bratří Čapků, kde voda natekla do školy a bylo potřeba ji odčerpat. V Říčanech voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo část Říčanské ulice, což je spojka mezi městem a dálnicí D1.
V Královéhradeckém kraji hasiči vyjížděli k případu v Červeném Kostelci na Náchodsku, kde se vyvalila na silnici víka od kanálů a voda zatopila komunikaci.
Na Vysočině zasahovali například v Pelhřimově, kde zaplavila voda při silném dešti podjezd v Myslotínské ulici. Uvízlo v něm osobní auto. Na Pelhřimovsku likvidovali také spadlé stromy například v Útěchovičkách, Sedlici a Červené Řečici.
I v neděli se v souvislosti s vysokými teplotami mohou vyskytnout bouřky doprovázené přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami.
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