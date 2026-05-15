15. 5. Žofie
„Hanebné.“ Část senátního výboru odsoudila prohlášení o sjezdu Sudetských Němců

ČTK

Část senátního výboru pro lidská práva označila prohlášení Poslanecké sněmovny o chystaném Sudetoněmeckém dni v Brně za hanebné. Podle vyjádření zástupci Senátu plně stojí za festivalem Meeting Brno, který sjezd do Brna pozval. Vyjádření v pátek zaslal člen výboru Břetislav Rychlík (za TOP 09). Podepsáni jsou další čtyři členové výboru, výbor má 11 členů.

Pod prohlášením je podepsán předseda výboru Jiří Růžička (za TOP 09, na snímku), místopředseda výboru Pavel Kárník (za STAN), Zdeněk Papoušek (za ODS) a Přemysl Rabas (za hnutí Senátor 21) a Břetislav Rychlík (za TOP 09).
Pod prohlášením jsou podepsáni předseda výboru Jiří Růžička (za TOP 09, na snímku), místopředseda výboru Pavel Kárník (za STAN), Zdeněk Papoušek (za ODS) a Přemysl Rabas (za hnutí Senátor 21) a Břetislav Rychlík (za TOP 09).
Poslanecká sněmovna se ve čtvrtek hlasy vládní koalice postavila proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a vyzvala ke zrušení akce.

Členové výboru se v pátek na svém výjezdním zasedání v Brně setkali s vedením festivalu Meeting Brno. „Stalo se den poté, co část sněmovny a vládní koalice odhlasovala hanebné prohlášení proti Sudetoněmeckému dnu v Brně. Učinila tak slovníkem a argumenty, které nepatří do 21. století. Ukázalo se, že vládní koalice má problém s pojmy a činy, jako je smíření a celospolečenský dialog,“ stojí ve vyjádření.

„Hysterie, se kterou nejsou tyto politické síly schopny přijmout základní stavební kámen svobodné občanské společnosti, by měla být varovným signálem pro veřejnost. Zástupci Senátu plně stojí za festivalem Meeting Brno a pozváním krajanů na Sudetoněmecký den,“ stojí dále ve vyjádření.

Senátoři doplnili, že část senátorů v čele s druhým nejvyšším ústavním činitelem, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), se zúčastni 23. května Poutě smíření.

„Předseda Vystrčil udělil festivalu Meeting Brno záštitu. Podporu dialogu a smíření ve společnosti považuje za důležité hodnoty,“ sdělila Sabina Netrvalová ze senátního tiskového výboru. Vystrčil se ke svému zapojení podle ní vyjádří na úterní tiskové konferenci v Senátu.

Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Sněmovna o sjezdu hlasovala z podnětu vládního hnutí SPD. „Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili,“ stojí v usnesení, schváleném hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů.

Pro návrh usnesení hlasovalo 73 ze 77 přítomných poslanců koalice. Proti nebyl nikdo. Čtveřice zákonodárců vládního tábora se hlasování zdržela. Poslanci opozice se jednání sněmovny nezúčastnili, na jejich místech byl transparent se vzkazem „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.

Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Zničili jsme 80 procent raketových kapacit Íránu, pronesl Trump při návratu z Číny

Americký prezident Donald Trump v pátek zpochybnil zprávy některých médií, že Írán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80 procent toho arzenálu. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One, kterým se vrací z Pekingu. Přítomnému reportérovi deníku The New York Times řekl, že jeho zpravodajství o Íránu je zrádcovské.

