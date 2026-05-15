„Hanebné.“ Část senátního výboru odsoudila prohlášení o sjezdu Sudetských Němců

Část senátního výboru pro lidská práva označila prohlášení Poslanecké sněmovny o chystaném Sudetoněmeckém dni v Brně za hanebné. Podle vyjádření zástupci Senátu plně stojí za festivalem Meeting Brno, který sjezd do Brna pozval. Vyjádření v pátek zaslal člen výboru Břetislav Rychlík (za TOP 09). Podepsáni jsou další čtyři členové výboru, výbor má 11 členů.
Poslanecká sněmovna se ve čtvrtek hlasy vládní koalice postavila proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a vyzvala ke zrušení akce.
Členové výboru se v pátek na svém výjezdním zasedání v Brně setkali s vedením festivalu Meeting Brno. „Stalo se den poté, co část sněmovny a vládní koalice odhlasovala hanebné prohlášení proti Sudetoněmeckému dnu v Brně. Učinila tak slovníkem a argumenty, které nepatří do 21. století. Ukázalo se, že vládní koalice má problém s pojmy a činy, jako je smíření a celospolečenský dialog,“ stojí ve vyjádření.
Pod prohlášením je kromě Rychlíka podepsán předseda výboru Jiří Růžička (za TOP 09), místopředseda výboru Pavel Kárník (za STAN), Zdeněk Papoušek (za ODS) a Přemysl Rabas (za hnutí Senátor 21).
„Hysterie, se kterou nejsou tyto politické síly schopny přijmout základní stavební kámen svobodné občanské společnosti, by měla být varovným signálem pro veřejnost. Zástupci Senátu plně stojí za festivalem Meeting Brno a pozváním krajanů na Sudetoněmecký den,“ stojí dále ve vyjádření.
Senátoři doplnili, že část senátorů v čele s druhým nejvyšším ústavním činitelem, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), se zúčastni 23. května Poutě smíření.
„Předseda Vystrčil udělil festivalu Meeting Brno záštitu. Podporu dialogu a smíření ve společnosti považuje za důležité hodnoty,“ sdělila Sabina Netrvalová ze senátního tiskového výboru. Vystrčil se ke svému zapojení podle ní vyjádří na úterní tiskové konferenci v Senátu.
Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Sněmovna o sjezdu hlasovala z podnětu vládního hnutí SPD. „Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili,“ stojí v usnesení, schváleném hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů.
Pro návrh usnesení hlasovalo 73 ze 77 přítomných poslanců koalice. Proti nebyl nikdo. Čtveřice zákonodárců vládního tábora se hlasování zdržela. Poslanci opozice se jednání sněmovny nezúčastnili, na jejich místech byl transparent se vzkazem „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.
Americký prezident Donald Trump v pátek zpochybnil zprávy některých médií, že Írán má stále dostatečné raketové kapacity. Zničeno podle něj bylo 80 procent toho arzenálu. Trump to podle agentury Reuters řekl novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One, kterým se vrací z Pekingu. Přítomnému reportérovi deníku The New York Times řekl, že jeho zpravodajství o Íránu je zrádcovské.
Americký prezident Donald Trump v pátek na své sociální síti oznámil, že podél řeky Potomac v hlavním městě Washingtonu u příležitosti červencového 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti na Británii vznikne Národní zahrada amerických hrdinů.
Sledujte online přenos z utkání hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku mezi Českem a Dánskem.
Rusko plánuje útok drony a raketami na prezidentskou kancelář, rezidenci hlavy státu a podzemní bunkry v Kyjevě a další místa na Ukrajině označená za centra rozhodování, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Odvolal se na dokumenty, které získala vojenská rozvědka HUR.
Hokejisté Kanady porazili na úvod mistrovství světa ve Fribourgu Švédsko 5:3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje. Švédové dokázali v zápase skupiny B smazat ztrátu 0:2 i 2:3, ve třetí třetině ale zajistili Kanadě výhru útočníci Connor Brown a Dylan Cozens.