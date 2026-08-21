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Domácí

„Hanba!“ Projevy Okamury a Schillerové provázel před rozhlasem pískot

ČTK
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Projevy členů vládní koalice ANO, SPD a Motoristů doprovodily na páteční pietě k 58. výročí okupace Československa u budovy Českého rozhlasu pískot a výkřiky hanba. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) hovořil o potřebě ctění pravdy a demokracie.

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Pietní akt k 58. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy, 21. srpna 2026, Praha.Foto: ČTK – Deml Ondřej
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Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vyslovila za kabinet úctu všem obětem okupace a obdiv všem, kteří našli odvahu se invazi vojsk Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu postavit. Naopak předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) navázal na projev prezidenta Petra Pavla, když podpořil nezávislost médií. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) se z akce omluvil kvůli návštěvě jižních Čech.

ČR-historie-Pavel-1968-pietní-FASTPIX
Pietní akt k 58. výročí okupace Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy, 21. srpna 2026, Praha.Foto: ČTK – Deml Ondřej

„Nezávislá média a odvaha jsou jedním z prvních terčů moci, která chce normalizovat,“ uvedl Vystrčil. Vyzval k odvaze a nesklánění páteře. O srpnu 1968 mluvil jako o výročí hrdinství a zrady a také výročí počátku normalizace, kterou s použitím slov spisovatele Milana Kundery označil za nejtemnější období českých dějin. Lidé podle něj nemají zapomínat, že pravdivé slovo je mocným ochráncem a nepodléhat příležitosti zavděčit se mocným, nestát se pokrytci v zájmu svých kariér. „Je důležité zůstat odvážný a vytrvalý,“ konstatoval.

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Schillerová hovořila o civilních obětech na životech během začátku okupace i v dalších měsících.

Před budovou Českého rozhlasu se v pátek sešly desítky lidí, řada z nich se vybavila transparenty na podporu médií veřejné služby, a to v souvislosti se záměrem vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet.

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Vládní návrh zákona o financování veřejnoprávních médií koaliční kabinet schválil v polovině června. Přiznává oběma médiím zhruba o 15 procent méně peněz, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků. Plán kritizují samotná média, jejich zaměstnanci kvůli němu byli v červnu v jednodenní výstražné stávce. Opozice avizovala, že bude projednávání návrhu ve Sněmovně obstruovat.

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