"Hanba. Oto, zabal to!" Odpůrci vládních změn v ČT opět vyrazili před úřad vlády

Desítky lidí v pondělí dopoledne přišly v Praze před úřad vlády na shromáždění, na němž vyjadřovali nesouhlas se zákonem o veřejnoprávních médiích. Akci uspořádal spolek Milion chvilek, který organizoval shromáždění a následný pochod na podporu České televize a Českého rozhlasu ze Staroměstského náměstí k úřadu vlády i v neděli odpoledne.
Předseda spolku Mikuláš Minář na začátku shromáždění poděkoval lidem, že přišli protestovat před vládu i v pondělí, kdy je mohou slyšet a vidět i členové kabinetu. Řečníci i účastníci protestu skandováním „Hanba“ či s transparenty kritizovali zákon, který má zavést financování veřejnoprávní televize a rozhlasu ze státního rozpočtu místo současného systému poplatků od občanů a firem. Požadovali také odstoupení ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), který zákon připravuje. Klempířův odchod žádá i nová petice, kterou Milion chvilek inicioval.
Návrhem se má v pondělí večer zabývat koaliční rada, teprve po dohodě mezi zástupci ANO, SPD a Motoristy ho dostane k projednání vláda. K návrhu ministerstva kultury přišlo přes 300 připomínek obou médií, komerčního sektoru, ministerstva financí, vnitra a dalších resortů. Milion chvilek tvrdí, že předloha povede ke zestátnění veřejnoprávních médií. Návrh označuje za „zfušovaný, nebezpečný a neopravitelný paskvil“.
Milion chvilek zorganizoval v hlavním městě protest proti chystanému zákonu i na počátku května. Zúčastnily se ho tehdy podle pořadatelů desítky tisíc lidí. Minulý týden se demonstranti sešli i v dalších krajských městech.
