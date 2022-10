Kovářová s Hamplovou se chystají narušit provládní Senát. Těžko ale najdou spojence

Naposledy ve starém složení se ve středu sejde Senát. Skončí období jednotné horní komory parlamentu, podporující kroky současné vlády. Až se v listopadu setkají senátoři znovu, bude mezi nimi 15 nováčků. Velkou pozornost budí dvojice někdejších právniček roku Daniela Kovářová a Jana Zwyrtek Hamplová. Obě kritizují vládu a Evropskou unii a body sbírají u české protestní scény.

Až dosud mluvil Senát téměř jednotně. Z Valdštejnského paláce zněl silný hlas podporující ukotvení Česka v západním světě, hájící humanitární i vojenskou pomoc Ukrajině napadené Ruskem a kroky vlády Petra Fialy z ODS. Od 2. listopadu budou jednání pestřejší. Na první schůzi dorazí nově zvolení senátoři, včetně dvou žen, které s vládní politikou v mnohém nesouhlasí. Obě jsou veřejně aktivní a mají velké množství fanoušků, početnější než většina stávajících senátorů. A také širokou obec kritiků.

"Nikdo si mě neochočí, budu dál říkat, co si myslím. Ať si je každý, jaký chce," prohlásila Daniela Kovářová, zvolená jako nezávislá. Advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti v úřednické vládě Jana Fischera tvrdí, že jí není blízká žádná parlamentní strana. Pozornost poutá názorem, že sexuální obtěžování žen je přirozená věc, vystupuje také proti manželství pro stejnopohlavní páry.

S parlamentními stranami nesouhlasí ani Jana Zwyrtek Hamplová, rovněž zvolená jako nezávislá. I ona je advokátkou se zkušenostmi z politiky, v letech 2005 a 2006 byla poslankyní za ČSSD. Při koronavirové pandemii napadala vládní opatření proti šíření nákazy, teď žádá okamžité jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Nijak ale nezmiňuje jeho roli v rozpoutání války.

Kritici ji obviňují z šíření lží, na její vyjádření upozorňuje například Pavel Cejnar z webu Manipulátoři.cz. Za dezinformátorku ji označila i končící šéfka senátního klubu lidovců Šárka Jelínková, která s ní volby prohrála, stejně jako Václav Hampl, bývalý senátor a rektor Univerzity Karlovy.

Názory obou žen nacházejí odezvu u lidí, kteří zpochybňují vážnost covidu a proevropskou orientaci vlády, staví se proti výraznější pomoci Ukrajině a stěžují si na nedostatečnou vládní podporu při zdražování energií. Vidět je to na sociálních sítích i nedávných protivládních demonstracích.

Nové senátorky za sebou ale mají úspěšnou profesní kariéru, upozorňuje politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity v Plzni. "Kovářová je vyhledávaná expertka na rodinné a rozvodové právo, Hamplová zase na samosprávy. Řadě z nich dokázala pomoci v boji se státní byrokracií," řekl. Pro vládní politiky podle něj budou obě ženy v Senátu větším oříškem než zástupci opozičního hnutí ANO.

Zatím není jasné, jestli Hamplová s Kovářovou zamíří do některého senátního klubu. Těch je nyní pět, nejsilnější tvoří společně ODS a TOP 09. Mimo ně má senátor mnohem menší šanci cokoliv prosadit. Vzhledem k tomu, že obě nové senátorky kritizují všechny strany, zůstanou nejspíš nezařazené. V dosluhujícím Senátu jsou nezařazení dva - někdejší komunista Jaroslav Doubrava z hnutí Severočeši.cz a prezidentský kandidát Pavel Fischer.

Kovářová, která v minulosti kandidovala za ODS, si domluvila schůzku se šéfem klubu ODS a TOP 09 Zdeňkem Nytrou, o vstupu ale zatím jednat nechce. "Víc mě zajímá, s kým se shodnu na tématech a s kým bude možné vyjednat podporu pro mé programové priority," řekla Aktuálně.cz. Nytra uvedl, že případné členství záleží na vztahu ke členství v NATO a Evropské unii. "Pokud by to nezpochybňovala, neměl bych s jejím vstupem problém," sdělil. Hamplová by se mohla obrátit na jediný opoziční klub ANO a ČSSD, jeho končící předseda Jaroslav Větrovský ale sdělil, že ho nekontaktovala.

Normální svět podle Kovářové

V roli ministryně spravedlnosti, kterou zastávala v letech 2009 a 2010, ještě Kovářová rozepře nevzbuzovala. Ani později, kdy pokračovala v advokacii a přednášela na vysokých školách. V roce 2016 získala cenu Právník roku, v České advokátní komoře dodnes vede sekci rodinného práva. V minulosti patřila mezi kandidáty na ombudsmana.

Upozornila na sebe v roce 2017, kdy se postavila proti hnutí #MeToo, bojujícímu proti sexuálnímu obtěžování žen. Podle ní šlo o nafouknutou bublinu způsobenou tím, že se ženy berou příliš vážně. Uvedla, že za sexuální obtěžování si ženy mohou často samy.

1. Sexuální obtěžování je přirozené chování všech samců a samiček. Bez něj bychom nebyli na světě. V různých situacích, kulturách či v různé formě jsou některé z těchto tanečků pokládány za zdvořilé, jiné formy za jiných okolností jsou pokládány za ne zrovna zdvořilé. (pokr.)... pic.twitter.com/b2lGtGAPNV — Daniela Kovářová (@DanielaKovarova) September 28, 2022

Kovářová uvádí, že chrání "normální svět", do voleb si jako heslo vybrala "Jsem normální" a navštívila 150 hospod ve svém obvodu. "Chci chodit do hospody, chci si dávat tlačenku a zapíjet ji pivem," řekla v předvolební debatě na TV Nova. "Prosazuji vizi světa, kde vám stát neříká, jak máte žít, jak se chovat, co si myslet, co jíst a co nakupovat," sdělila Aktuálně.cz. Kritiku na svoji adresu odmítá. "Lživé útoky neřeším a nehodlám na ně reagovat. Pokud se někdo zmůže jen na nálepkování, nestojí mi za polemiku," uvedla.

Její výroky z posledních měsíců ukazují, že se staví proti řadě rozhodnutí Evropské unie. Kategoricky nesouhlasí s Green Dealem, velkorysým plánem na změnu hospodaření a chování firem i jednotlivců směřujícím ke klimaticky neutrálnímu kontinentu. Souborem plánovaných i dohodnutých opatření mají unijní státy razantně snížit emise skleníkových plynů do roku 2050.

Kromě navržených energetických úspor zpochybňuje Kovářová i boj proti dezinformacím. Nikdo podle ní nemá právo omezovat svobodu slova. "Myšlenka, že se bude zkoumat pravda a vypínat lež, je scestná. Stejně jako zřizovat pro to úřady a oficiální cenzorství," napsala v červenci na sociální sítě. Už loni varovala před "mimozemšťany, kteří nám říkají, co si máme myslet".

Selský rozum Hamplové

Hamplová začínala kariéru v 90. letech, ocenění Právník roku dostala v roce 2019. Od přelomu století je zastupitelkou v Mohelnici na Olomoucku, v letech 2013 a 2014 obec jako starostka vedla. Byla poslankyní za ČSSD, v roce 2008 neúspěšně kandidovala do Senátu. Patřila do hnutí Nezávislí, které založil a do své smrti v roce 2017 vedl její manžel František Zwyrtek.

Stejně jako Kovářová sama sebe označuje za "hlas normálnosti". Proti vládní politice se začala vymezovat v době, kdy kabinet Andreje Babiše z ANO zaváděl opatření proti šíření koronaviru. Napadala je a kritizovala. Část z nich soudy následně označily za nezákonná. Odmítá podporu Ukrajiny vládou Petra Fialy, za nedostatečná považuje její opatření ke zmírnění energetické krize.

"Mám pocit, že politikům v posledních dvou letech normálnost uniká. Toužím po normálním životě, kde platí selský rozum," prohlásila pro iRozhlas.cz. Selským rozumem zdůvodňuje i své dlouhodobé zpochybňování vakcín proti covidu.

Začátkem září se zúčastnila protivládní demonstrace na pražském Václavském náměstí, kde řečníci žádali jednání s Ruskem o levnějším plynu a ropě. "Premiér nás chce obětovat pro své ego, aby mu klepali na rameno za hranicemi naší republiky. Já chci premiéra, kterému budeme klepat na rameno tady u nás," uvedla v projevu a končila slovy: "Petře, národ se ti vzepře!"

Její vyjádření se Aktuálně.cz získat nepodařilo. Hamplová nereagovala na zprávy zaslané přes sociální sítě ani SMS přes telefon. "Litujeme, toto číslo patří do uzavřené skupiny uživatelů a nemá oprávnění k požadovanému spojení," zazní při volání z jejího telefonu.