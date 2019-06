"To máme postavit dráty na hranici se Slovenskem?" Hamáček tvrdě zkritizoval Okamuru

A dost! Už mě neustále dokola opakované lži Tomia Okamury totálně vytáčí. Tomio Okamuro, můžete konečně přestat lhát? Neznáte základy slušného chování, tak vás na ně musím upozornit já! Díky vašim sprostým lžím desítky lidí píšou všude na internetu výhrůžky každému, na koho zrovna ukážete. Sakra, kde je vaše dno? Co všechno jste ochoten ještě udělat pro hlasy? Už jednou jste dokázali v SPD vytvořit z obyčejného důchodce odsouzeného teroristu. Kdo bude další? Abych uvedl vše na pravou míru. Případ znásilnění jsem samozřejmě odsoudil a nyní je ve vyšetřování. Právo poskytovat informace si vyhradil státní zástupce. Jako ministr vnitra mohu říct, že byl pachatel okamžitě po činu dopaden, je ve vazbě a čeká na soud. Předpokládám, že si odpyká odpovídající trest. Jako člověk ale říkám, že to, co se stalo, je strašné. A je mi to hrozně líto. Tomio Okamura na své FB stránce vystavil mediálnímu lynči novinářku, která dělala svou práci a kladla mu dotazy. Pokud na to máte žaludek, tak si to otevřete a uvidíte, co tam lidé píšou. Přečtěte si, co redaktorce přejí, aby se jí stalo. Je to naprosto nechutné. Bezpečnostní složky dělají maximum, aby zůstala ČR bezpečnou zemí. Tomio Okamura ale pořád mluví o kontrole hranic. Věřte, že jediný způsob, jak zabránit, aby se člověk do země nedostal, je zavést kompletní kontrolu hranic, zrušit schengenský systém a každému, kdo bude překračovat českou hranici, kontrolovat občanky či pasy. Je evidentní, že to je věc, která v současné době není možná, není ve schopnostech našich bezpečnostních složek a není to ani v zájmu ČR. Škody, které by z toho vznikly, by byly obrovské. Přečetl jsem si na FB pana Okamury. O dva statusy níže je tam útok na Ministerstvo vnitra. Jak nejsme schopni zajistit bezpečnost. Operuje se tam s pojmem „cizinci někoho zmlátili v metru, nejsme bezpečná země“. Já jsem si dal tu práci a nechal si případ dohledat. Byli jsme vyzýváni, abychom zase zajistili kontrolu hranic. Jednalo se o dva občany Slovenské republiky, kteří zaútočili v metru na občana České republiky. Strážníci Městské policie okamžitě zasáhli a věc vyřešili. Byl jsem vyzýván, abych přijal opatření a zabránil vstupu cizinců do ČR. To tedy znamená, že máme snad postavit dráty na česko-slovenských hranicích...?