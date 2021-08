"Do léta bych to chtěl mít hotové." Hamáčkův příslib k velké reformě policie nevyjde

Ještě jednou se před sněmovními volbami sejde tým, jenž připravuje reorganizaci policie. Výstupem má být vznik Národního kriminálního úřadu, pod který bude náležet veškerá kriminální policie v Česku. Policie a státní zástupci se navíc sblížili v otázce centra pro sdílení poznatků sloužících k trestnímu řízení. Příslib ministra vnitra Jana Hamáčka ohledně lhůty přípravy reorganizace se ale nenaplní

"Pracovně bych to měl mít do léta hotové, ale to je moje předsevzetí," přislíbil ministr vnitra Jan Hamáček po boku policejního prezidenta Jana Švejdara a šéfa Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiřího Mazánka, když letos v lednu předstoupili před poslance sněmovního výboru pro bezpečnost. Tři z klíčových mužů tuzemské bezpečnosti jim předestřeli aktuální stav plánu na reorganizaci policie.

Hamáčkův resort ji avizoval už v prosinci 2019. Reorganizace má vyústit ve vznik Národního kriminálního úřadu, jemuž se budou zodpovídat celostátní policejní útvary včetně klíčové Národní centrály proti organizovanému zločinu. Úřad by také převzal problematiku terorismu, extremismu a kyberkriminality, které by se vyčlenily ze zmíněné elitní centrály.

Už teď je však jasné, že Hamáčkův příslib se nenaplní. Reorganizaci připravuje pracovní tým s názvem Reforma, jejž tvoří vedení policejního prezidia, šéfové celostátních útvarů, krajští ředitelé a podle informací Aktuálně.cz také pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová a šéf břeclavských žalobců Tomáš Foldyna. Skupina se podle informací Aktuálně.cz sejde ve druhé polovině září.

Termín není možné předjímat

"V tuto chvíli není možné předjímat, jestli budou finální výstupy pracovní skupiny Reforma k dispozici v průběhu funkčního období stávající či budoucí vlády," řekl k tomu Aktuálně.cz mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. V týmu se stále vyjednává o organizačním uspořádání Národního kriminálního úřadu či přesném nastavení jeho vztahu k ostatním útvarům policie.

Základem pro Národní kriminální úřad, jehož název může být ve finále jiný, se stane stávající Úřad pro kriminální policii a vyšetřování Policejního prezidia. Právě jeho součástí je odbor, jenž představuje další důležitý článek policejní reorganizace. Jde o odbor centrálních analýz. Centrální analytika bude sloužit jako jedno místo pro sdílení poznatků důležitých pro trestní řízení.

V současnosti existují více než dvě desítky dílčích databází, které zahrnují například přehled otisků podrážek obuvi, ukradených vozů či podezřelých osob. Cílem je zmíněné databáze vtělit do centrální analytiky. Tvůrci reorganizace si od centrální analytiky slibují takovou výměnu informací mezi policejními útvary, jež povede k efektivnějšímu rozkrývání trestné činnosti.

Souběžně s týmem Reforma ustavil policejní prezident Jan Švejdar další pracovní skupinu, jež má objasnit klíčovou otázku centrální analytiky: zda se v ní mají sdílet i poznatky z živých kauz. Může jít třeba o odposlechy nebo informace od policejních zdrojů. Policisté i žalobci tuto problematiku považují za nejcitlivější položku reorganizace, zdrženliví v tomto ohledu byli především státní zástupci.

Boj o centrální analytiku

"Když to řeknu natvrdo, vznikl odbor, u kterého se budou sbíhat ty nejcitlivější informace, třeba i z vyšetřování politiků, a je tu velké riziko jejich úniku," řekl už dříve týdeníku Respekt tehdejší nejvyšší žalobce Pavel Zeman. Opatrně hovořil i policejní prezident Jan Švejdar. "Na rovinu musím říct, že je to velmi nebezpečná věc. Musíme perfektně vyprecizovat znění právní úpravy, která to bude provázet. Nikdo nechce ohrozit trestní řízení," prohlásil v lednu.

Podle informací Aktuálně.cz však policie i žalobci dospěli ke shodě. Centrální analytika by měla zahrnovat poznatky i z případů, které jsou otevřené. "V současné době tedy Policie ČR pracuje na technických detailech zabezpečení centrálních lustrací proti eventuálnímu zneužití," řekl Aktuálně.cz mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Jednou z hlavních postav promýšlení reorganizace je náměstek policejního prezidenta pro kriminální policii a vyšetřování. V červnu se jím stal Tomáš Kubík, předtím více než dekádu sloužil ve vedení Národní protidrogové centrály. Zneužití poznatků z centrální analytiky se neobává. "Když jsem zažil úniky informací od policie, tak to vždycky byl lidský faktor, a to, že se někde informace sbíhaly, na to nemělo vliv," řekl v červnu deníku MF Dnes.

Na druhou stranu není jisté, do jaké míry představy týmu Reforma přežijí podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Případný nový ministr vnitra může mít o podobě policie úplně jinou představu, než jak ji nastínil stávající šéf resortu Jan Hamáček. Týmu může dát jiné zadání, proměnit jeho složení nebo ho rovnou rozpustit.