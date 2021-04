Hamáček o ruském útoku na Vrbětice věděl. Přesto naplánoval cestu do Moskvy

Ministr vnitra a nově i zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) dle dvou zdrojů Aktuálně.cz už minulý týden věděl o tom, že rušní agenti dle policie vyhodili do povětří muniční sklad ve Vrběticích. Přesto naplánoval pondělní cestu do Ruska, kde chtěl jednat o dodávkách dosud neschválené vakcíny Sputnik, která dle kritiků Putinova režimu slouží jako nástroj propagandy. Hamáček to nechce blíže vysvětlovat.

Ze sobotní mimořádné tiskové konference se mohlo zdát, že vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) teprve v pátek od policie zjistil, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích nejspíše stojí speciální jednotka ruské zpravodajské služby GRU. A na základě toho pak zrušil svou cestu do Moskvy. Útok v roce 2014 stál život dva Čechy. Související Rusko se vůči Česku dopustilo státního terorismu, je přesvědčený bývalý zpravodajec Podle informací Aktuálně.cz ale základní fakta o události, kterou část bezpečnostních expertů označuje za akt státního terorismu, dostal ministr vnitra už na zasedání Výboru pro zpravodajskou činnost, jenž se sešel minulý týden. Redakci to potvrdily dva důvěryhodné zdroje obeznámené s průběhem jednání. Členové výboru, který funguje při Bezpečnostní radě státu, jsou premiér, ministr vnitra, ministr obrany, ministr zahraničí a šéfové všech tří tuzemských tajných služeb. Po jednání výboru následoval víkendový sjezd ČSSD, po kterém Hamáček nechal v pondělí odvolat ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), který na hrozbu Ruska dlouhodobě upozorňuje. A sám ho ve funkci dočasně nahradil. Záhy se - už se znalostí toho, že v Česku ruští agenti nejspíše zabíjeli - pustil do jednání se špičkami režimu Vladimíra Putina. "Zareagoval jsem na oznámení amerického prezidenta Bidena, který vyzval k osobní schůzce s ruským prezidentem Putinem na území třetího státu. Pověřil jsem naše velvyslance ve Washingtonu a Moskvě, aby nabídli jako možné místo setkání Prahu a navázali tím na summit Obama-Medvěděv. Vše je ale na začátku," napsal ve středu Hamáček na Twitteru. V další zprávě následně oznámil, že poletí přímo do Moskvy jednat o dovozu ruské vakcíny Sputnik do Česka. Tu stále evropské orgány neschválily a není jasné, zda a kdy se tak stane. Dle kritiků Moskva látku používá jako nástroj propagandy. Na Slovensku její utajený dovoz, který pomohl dojednat "prokremelský" slovenský mimoparlamentní politik Andrej Danko, vyvolal vládní krizi. Danko měl být i na jednání Hamáčka s ruským ministrem průmyslu Denisem Manturovem, který má na starosti vakcínu Sputnik, ale také jadernou energetiku. Sháníme vakcíny po celém světě. Jsme ochotni odkoupit AstraZenecu z Dánska. Já v pondělí odlétám do Moskvy, kde chci dojednat případné dodávky Sputniku V po jeho schválení Evropskou lékovou agenturou. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 14, 2021 Velkým příznivcem nasazení ruské vakcíny v Česku je prezident Miloš Zeman. Stejně jako dostavby jaderné elektrárny Dukovany za minimálně 200 miliard korun ruským Rosatomem. Radiožurnál také loni na konci roku upozornil, že Zeman chce po BIS, aby mu sdělila detaily všech svých operací proti ruským agentům. Babiš Hamáčkovi cestu do Moskvy nakonec zakázal. Na základě "dobře informovaného zdroje z vlády" o tom v pátek informoval deník MF Dnes ze svěřenského fondu premiéra. V sobotu pak to, že nepojede, potvrdil i sám Hamáček. Zdůvodnil to jen nutností se v pondělí účastnit zasedání vlády. "Byl jsem cílem mediální i politické kritiky, ale nemohl jsem prostě postupovat jinak," bránil se pak v sobotu na tiskové konferenci při oznamování výsledků vrbětického vyšetřování Hamáček. Že jsem to věděl? Nemůžu komentovat, je to tajné Na nynější dotaz Aktuálně.cz, co chtěl v Moskvě s Putinovou administrativou probírat, když věděl o útoku připisované Rusku na českém území, Hamáček neodpověděl. Zato tvrdí, že "jednoznačné" informace získal právě až v pátek. Související Dle ruské propagandy pomohl politik Sputniku na Slovensko. Hamáček ho bere do Moskvy "Odvolávám se na slova pana premiéra, kdy řekl, že jednoznačnou informaci o celé věci jsme obdrželi včera. To potvrzuji a upozorňuji, že celá řada dokumentů a jednání v této věci podléhá utajení. Nehodlám porušovat zákony ČR. Žádné další věci komentovat nebudu a nemohu," uvedl v sobotu Hamáček. Opakovaný dotaz, zda tím myslí, že předběžné informace měl dříve, neupřesnil. "Bez komentáře," napsal vicepremiér. "Jednání výboru pro zpravodajskou činnost (VZČ) nemohu komentovat. Děkuji za pochopení," uvedl Hamáček k dotazu, zda ruský útok řešili na zasedání již minulý týden. Hamáček chce podat trestní oznámení na Petříčka Mezitím Hamáčkův spolustraník a předchůdce na postu ministra zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že pro něj sobotní oznámení premiéra není překvapení. Už o něm věděl. "Není to překvapení. Tyto informace jsem už měl dříve k dispozici a postup, který dnes představil premiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček, odpovídají reakci na takto závažný incident se zapojením tajných služeb," řekl Deníku N Petříček. O "jednoznačném informování" již v pátek hovořil na tiskové konferenci i premiér Babiš. Související Zbraně z Vrbětic byly určené pro bulharského zbrojaře. Po otravě upadl do kómatu Ve funkci ministra, kterého tajné služby o podobných informacích musejí informovat, ovšem Petříček skončil už v pondělí. Pokud by bezpečnostní složky ministry informovaly až v pátek, neměl by, jak se to dozvědět. V týdnu předtím ale seděl společně s Hamáčkem právě na zmiňovaném zasedání výboru pro zpravodajskou činnost. Tam dle zdrojů Aktuálně.cz policie informovala oba. Hamáček na výroky Petříčka reagoval tak, že chce na Petříčka podat trestní oznámení kvůli údajnému ohrožení utajované skutečnosti. "Pokud mi píšete výše uvedená fakta, nemám jinou možnost, než v souvislosti s výrokem pana exministra konat podle zákona," napsal pozdě večer Hamáček Deníku N. Nyní ministr vnitra a souběžně zahraničí prosazuje tvrdý přístup proti Rusku. "Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kteří byli našimi tajnými službami jasně identifikováni jako pracovníci ruských tajných služeb SVR a GRU. Do 48 hodin musí opustit Českou republiku osmnáct pracovníků ruské ambasády," uvedl na tiskové konferenci Hamáček. Ruští špioni a Vrbětice Policie podezřívá administrativu Vladimíra Putina, že iniciovala masivní výbuch na českém území. V souvislosti s explozí muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 pátrá po dvou mužích s ruskými pasy, kteří byli v říjnu 2014 v Praze a na Moravě.

Podle týdeníku Respekt jde o členy ruské vojenské rozvědky GRU Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina, tedy o ty samé muže, kteří se v roce 2018 v britském Salisbury pokusili zabít bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru. Dvojice agentů patří ke zvláštní jednotce 29155, která má za úkol provádět násilné akce v zahraničí.

Podle policie mohla být motivem řízené exploze ve skladu snaha zabránit dodávce zbraní na Ukrajinu, která byla v té době ve válce s Ruskem. Ve zmíněném období se podle vyšetřovatelů měly ve Vrběticích vyskladňovat zbraně nakoupené bulharských obchodníkem se zbraněmi, které plánoval poslat právě ukrajinským silám.

Investigativní organizace Bellingcat přitom upozorňuje, že v podobné době jako ve Vrběticích explodovaly i muniční sklady v Bulharsku. I tam existuje podezření, že výbuchy iniciovala ruská jednotka 29155.

I samotný bulharský obchodník se zbraněmi Emilian Gebrev se stal cílem GRU. V roce 2015 se členové ruské rozvědky dle pozdějšího vyšetřování mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat a také bulharské policie podíleli na dvou pokusech o otravu tohoto byznysmena.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014 v 9.25 hodin. Zahynuli dva zkušení zbrojíři - Vratislav Havránek a Luděk Petřík.

Druhý sklad číslo 12 pak explodoval 3. prosince téhož roku. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.