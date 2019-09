Policie chystá velkou dražbu starých aut už za pár tisíc. Hamáček ukázal nástupce

Ministr vnitra Jan Hamáček společně s policejním prezidentem Janem Švejdarem v pondělí dopoledne ukázali, v jak tristním stavu jsou stará policejní auta, a zároveň představili jejich nejnovější nástupce. Mají viditelnější majáky, větší úložný prostor a některá i speciální bezpečnostní rám, který je chrání při nárazu. Celkem by měli letos policisté a hasiči získat kolem dvou tisíc nových aut za přibližně 950 milionů korun. Ani to ale ještě není konečný počet.

Jedno bouchnutí do majáků, druhé bouchnutí, třetí. Když se podporučík Jan Kloubek snažil v pondělí dopoledne ukázat novinářům stav jednoho ze starších policejních vozů, které stály jen kousek od ministra vnitra Jana Hamáčka a policejního prezidenta Jana Švejdara, rozmrzele chodil kolem vozidla.

"Majáky prostě nefungují. Možná kdybych do nich víc řízl. Můžeme to zkusit," řekl policista Aktuálně.cz a odmítl, že by to bylo špatnou údržbou aut. "To určitě ne. My i mí kolegové se snažíme starat o auta co nejlépe, ale jsou opravdu zastaralá, technicky odcházejí," vysvětloval a ukazoval tachometr, na kterém bylo najeto 221 tisíc kilometrů.

Podle Kloubka je ale nutné počítat najeté policejní kilometry jinak než ty, které najede běžný civilní řidič. "Naše auta jezdí 24 hodin denně a 356 dní v roce, střídají se v nich řidiči, kteří navíc jezdí na blikající majáky, takže auta dostávají úplně jiný záběr než civilní," uvedl policista a ukazoval vedle stojící auto, které mělo najeto přes 400 tisíc kilometrů.

O tom, že policie potřebuje kompletní obnovu vozového parku, je skálopevně přesvědčen. "Samozřejmě že ano. Všichni jsme rádi, že budou nová auta. Fakt jsme za to vděční," prohlásil a odmítal, že by před novináře přistavili schválně výběr těch nejhorších aut. "Skoro všechny jsou na tom jako toto. Je to standardní auto, které jsem vzal z výkonu služby. Nevzal jsem nic, co by se lišilo od ostatních," ujišťoval a až po opakovaných pokusech se mu podařilo auto nastartovat.

Policejní auta budou ke koupi

Toto auto, stejně jako stovky dalších, policie nabídne po dodávce nových vozů veřejnosti k odprodeji. Jejich cena zatím ještě stanovena nebyla, ale bude se pohybovat od několika tisíc korun po desítky tisíc. "Pokud vím, nejnižší cena bude u nejhorších aut osm tisíc korun," řekl Hamáček.

Auta se prodávají formou dražby na webu Zařízení služeb ministerstva vnitra, kde jich je ale v současnosti jen několik málo, a to ve velmi dezolátním stavu - většina z nich po havárii. Jakmile se rozjede výměna policejního vozového parku naplno, začne dražba až stovky aut.

865! Tolik aut by měla @PolicieCZ dostat ještě letos. To, jak budou vypadat, představili ministr vnitra @jhamacek a policejní prezident @jan_svejdar. Více ve videu👇 pic.twitter.com/0OMz71U2Js — Ministerstvo vnitra (@vnitro) September 9, 2019

Právě s odkazem na stav dosavadních vozidel ukazoval ministr vnitra společně s policejním prezidentem tři zbrusu nové vozy, které v pondělí stály hned vedle těch už končících.

"Dnešek je dobrou zprávou pro všechny, kteří si přejí, aby policisté při výkonu služby nemuseli jezdit zastaralými a technicky nevyhovujícími vozidly, ale aby měli moderní dopravní prostředky," začal s představováním aut ministr Hamáček, který podepsal v pátek smlouvu na prvních 865 nových aut značky Škoda Octavia. "Dnes symbolicky začíná obměna vozového parku policie, který byl opravdu v katastrofálním stavu," sdělil.

V příštích měsících se chystá přikoupit dalších 458 škodovek pro policii a 152 pro hasiče. "Máme další výběrová řízení v běhu, takže jen za letošní rok získají policie a hasiči přes dva tisíce nových vozidel. Nicméně vozový park je v takovém stavu, že ani to nebude stačit, takže máme připraveny plány obnovy i na další roky. Věřím, že v horizontu dvou tří let bude vozový park policie odpovídat novým trendům a policie se nebude dostávat do situace, kdy jedno z vozidel nemohlo ani nastartovat, když sem dnes mělo přijet," uvedl Hamáček. Mezi auty budou kromě osobních aut také dodávky, mikrobusy a vozidla v civilním provedení.

Na policejním prezidentovi bylo v pondělí patrné, jak je spokojený. Několikrát Hamáčkovi děkoval za podporu a upozorňoval, že poslední výměna aut proběhla už před několika lety. "Poslední velká obměna byla v letech 2009 až 2011, kdy se nakoupilo asi 1800 aut. Od té doby přišlo pouze v roce 2015 asi 470 octavií, jinak nic. Zastaralý vozový park je obrovskou bolestí policie," tvrdil šéf policie.

Antimonopolní úřad nákup aut za 2 miliardy zablokoval

Nicméně výměnu vozového parku doprovázejí spory mezi ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Zástupci úřadu totiž několik výběrových řízení na dodávku aut v letech 2018 až 2021 v hodnotě přes dvě miliardy korun zrušili s argumentem, že prý vnitro zvýhodňuje Škodovku na úkor jiných výrobců automobilů. Hamáček nesouhlasí, kvůli celé záležitosti se už vnitro obrátilo na soud a na úřad podalo správní žalobu.

Mezitím ale vypsalo nové výběrové řízení, ke kterému už nikdo připomínky neměl - a první auta z tohoto posledního tendru se objevila v pondělí v areálu střední policejní školy. Škodovka vyhrála podle Hamáčka proto, že nabídla nejnižší cenu.

Hamáček odmítá, že by jakýmkoliv způsobem zvýhodňoval Škodovku z Mladé Boleslavi, kde léta bydlí a má tady i svůj volební obvod. "To si myslím, že je zbytečná otázka," reagoval Hamáček na dotaz Aktuálně.cz, zda se jako Mladoboleslavák nesnažil upřednostnit jemu blízkého výrobce aut. "Chcete snad říci, že bych fixloval? To snad ne," reagoval později s trpkostí v hlase. Podle něj se snaží vnitro postupovat maximálně transparentně a před veřejností nic netají.

Pokud jde o představená auta, jedna jsou určena pro prvosledové hlídky, druhá pro dopravní policii a třetí pro běžný policejní provoz. U aut pro prvosledové hlídky jsou vůbec poprvé na čele aut speciální rámy pro případ střetu s jinými vozidly. "Výrobce musel dokladovat, že rámy mají v České republice homologaci. Rámy mají chránit vozidla v případě, že policejní auto bude sloužit k zastavení jiného vozidla, ať už proto, že ujíždí, nebo proto, aby ho zastavilo. Když auto nemá tento rám, potom jsou škody na majetku podstatně vyšší.