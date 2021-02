Hamáček spěchá se vznikem levicového bloku. Jestli ho dá ČSSD dohromady, není jisté

Zatímco od středu doprava už vznikly dva volební bloky, co bude nalevo, se rozhoduje právě v těchto dnech. Předseda ČSSD Jan Hamáček se snaží s některými svými místopředsedy sjednotit levici do jednoho bloku, jehož součástí by byla Strana zelených či některá menší levicová hnutí. "V ČSSD nastal posun k větší otevřenosti, ale výsledek je zatím nejasný," shrnuje politolog Lukáš Jelínek.

Myšlenka naší společné kandidatury do sněmovních voleb zapůsobila na členy ČSSD jako živá voda, prohlašoval na konci ledna na sjezdu Strany zelených předseda ČSSD Jan Hamáček. A ještě optimisticky dodával, že volební spolupráce je reálnou a relativně na dosah.

Deník Aktuálně.cz zjišťoval, jak "relativně na dosah" volební spolupráce je a zda sociální demokracie půjde poprvé do parlamentních voleb s dalšími partnery. Šlo by o svým způsobem historickou událost, protože i v době, kdy měla ČSSD ve sněmovně několik desítek poslanců, šlo vždy buď o členy strany nebo její blízké příznivce.

"Ve vyjednávání se Stranou zelených vidím v posledních dnech velký posun," říká místopředseda ČSSD Michal Šmarda, který je považovaný za největšího příznivce vzniku středolevicového volebního bloku, jehož součástí by byly především dvě zmiňované strany. Zároveň by mohli být na kandidátce někteří odboráři, zástupci Hnutí Budoucnost a případně i dalších menších sdružení.

"Mohli bychom být skutečnou alternativou k posunu české politiky doprava a návratu před rok 2013. Daňový balíček ukázal, jak nebezpečná je spolupráce ANO a ODS," tvrdí Šmarda, který mluví o takovém spojení podobně jako další sociální demokraté. I když vedení ODS odmítá, že by chtělo po volbách spolupracovat s předsedou ANO Andrejem Babišem, sociální demokraté namítají, že ODS možné vládní spojení s ANO nevyloučila.

Šmarda sestavil středolevicový blok už loni, kdy kandidoval do Senátu s podporou Zelených a Hnutí Budoucnost. Přestože v druhém kole voleb prohrál, spolupráci si dodnes velmi pochvaluje. "Moc se mi to osvědčilo a velmi rád bych takový model prosadil i do celostátních voleb. Pro mě je vytvoření levicového bloku v podstatě hlavní důvod, proč se věnovat centrální politice," říká Šmarda, který je starostou Nového Města na Moravě.

Když má nyní odpovědět na otázku, jak moc je reálné, že takový blok vznikne ještě pro letošní sněmovní volby, upozorňuje, že i přes probíhající jednání ještě není nic definitivní. "V příštích týdnech to bude hodně práce pro našeho předsedu Honzu Hamáčka. Já bych si ale velmi přál, aby napomohl vzniku takového volebního bloku," avizuje Šmarda. Dodává, že pokud se to nepodaří, tak on z vysoké politiky na nějaký čas odejde - a pak se o takové spojení pokusí znovu.

"Pro mě je spojení ekologicky a sociálně citlivé politiky jedinou šancí pro levici nejen v České republice. Pokud by se ČSSD vydala jiným směrem, tak to bude i můj osobní neúspěch. Jsem o tom hluboce přesvědčený. Odpočinul bych si a za nějaký čas to třeba zkusil znovu," řekl Aktuálně.cz Šmarda.

Čas se krátí, říká místopředsedkyně Maláčová

Velkou příznivkyní spolupráce je také místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která se rovněž účastní vyjednávání se Zelenými. "Moc bych si přála, aby vznikla levicová aliance, která v příštích letech dokáže ubránit sociální stát. ANO jde politicky doprava. Největší riziko proto dnes vidím ve sbližování ODS a ANO, které se naplno projevilo při hlasování o daňovém balíčku," říká Maláčová.

Stejně jako Šmarda potvrzuje, že rozhodnou příští dny a týdny, jestli aliance vznikne už pro letošní sněmovní volby. "Čas se krátí. Zda se nám takovou alianci podaří vybudovat, bude záviset především na míře programového průniku, ale také na rychlosti shody. Věřím, že nám všem jde o stejnou věc. Tedy zabránit plíživé privatizaci veřejných služeb a návratu pravicových experimentů, kterými tu ODS dlouhá léta testovala, co lidé v téhle zemi ještě snesou," tvrdí ministryně.

Pokud širší blok letos nevznikne, nebude to podle ní znamenat konec jednání se Zelenými. Maláčová také optimisticky prohlašuje, že ať dopadnou volby jakkoliv, nebudou znamenat konec ČSSD.

"Pokud se nám nepodaří sjednotit levici dnes, budeme na této vizi dál pracovat. Sociální demokracie a sociálnědemokratické myšlenky jsou tu přes 140 let. Něco vydrží. Kdežto ANO přestane existovat, jakmile se jeho předsedovi Andreji Babišovi vybije baterka v mobilním telefonu," naráží Maláčová na to, že kandidáti ANO se v minulosti na billboardech s Babišem chlubili tím, že na něj mají telefonní číslo.

Velkým příznivcem spolupráce se Zelenými je i další místopředseda ČSSD, ministr zahraničí Tomáš Petříček. Také on se účastní vyjednávání o programu, ve kterém chtějí Zelení zmínky o ochraně lidských práv a jejich porušování v Rusku, Bělorusku nebo Číně.

"Ochrana lidských práv do české zahraniční politiky vždy patřila a patří. Politika, kterou prosazuji, de facto vychází ze stejných předpokladů jako usnesení Strany zelených," tvrdí Petříček. S některými návrhy však nesouhlasí, například s požadavkem Zelených, aby se Česko neúčastnilo vyjednávání s Čínou ve formátu 17+1. Toto jednání proběhne shodou okolností právě tento týden, Česko bude zastupovat prezident Miloš Zeman.

"Odcházet z těchto jednání by byla chyba, protože základem v mezinárodní politice je zasednout za jeden stůl a jednat. Vzkazovat si něco jenom přes Twitter není úplně dobré. Tento formát jednání s Čínou je z mého pohledu platforma, kde by se Česko mělo snažit prosazovat naše zájmy, tedy zájmy našich podniků. Chtěli bychom možná konkrétnější výstupy," uvedl Petříček.

Na mezinárodních tématech se ale ČSSD se Zelenými nakonec shodnou, případně najdou kompromis. To, o čem se hodně debatuje, je především ekologický program. Zelení jsou téměř jedinou stranou, která je proti výstavbě dalších jaderných bloků, a zároveň požadují, aby Česko do roku 2030 přestalo těžit pro energetické účely.

Předseda Jan Hamáček se snaží vyjednat ve vlastní straně i se Zelenými kompromis. Už oznámil, že ministři za ČSSD budou hlasovat pro konec těžby do roku 2033 - což by Zeleným podle jejich vedení stačilo. V současnosti stát počítá s ukončením těžby uhlí až v roce 2038.

Rozhodnutí soudu otevřelo cestu ke koalici

Když se deník Aktuálně.cz zeptal v pondělí odpoledne předsedy Hamáčka, jak moc reálná je širší koalice a jaké jsou hlavní překážky, mluvil o tom, že projektu věří, ale zkomplikovalo ho rozhodnutí Ústavního soudu. Ten minulý týden mimo jiné zrušil coby diskriminační vyšší volební klauzule pro koalice (například dvě strany musely podle původního systému získat nejméně deset procent hlasů, zatímco jedné straně stačilo pět procent).

"Nijak nezastírám, že rozhodnutí Ústavního soudu to zkomplikovalo. Nyní se nám otevírají nové možnosti, ale bude velmi záležet i na tom, jak dopadnou jednání o úpravě volebního zákona," sdělil Aktuálně.cz Hamáček. Jde o to, že původně mělo jít o kandidátku ČSSD, na které by byli jednotlivci například od Zelených. Teď by mohla vzniknout například rovnocenná koalice ČSSD a Strany zelených.

Hamáček věří, že by jednání mohla skončit domluvou. "My tomu projektu věříme. Kdybych mu nevěřil, tak o něm nyní intenzivně nevyjednávám. Pokládám to za šanci dát dohromady uskupení a lidi, kteří vidí nebezpečí v oslabování státu a veřejných služeb," řekl Hamáček, podle něhož je ČSSD patrně poslední, kdo chce zabránit oslabování státu. "A když je někdo jediný, tak to musí dělat. My jsme na to připraveni a hledáme spojence. Těmi spojenci mohou být Zelení, mohou jimi být odboráři, mohou to být nezávislé osobnosti," podotkl.

Mladí sociální demokraté volají po větší otevřenosti strany

Podle informací Aktuálně.cz se nyní v sociální demokracii debatuje hlavně o tom, jak moc Straně zelených ustupovat. Tedy jaké programové kompromisy jsou možné a jak moc pustit Zelené na kandidátky do voleb. Z několika regionů totiž zaznívají výhrady ke spolupráci. Zejména starší členové ČSSD argumentují tím, že Zelení v některých částech země spolupracují například s TOP 09 nebo se profilují spíše jako pravice než levice.

Mladší členové strany naopak už dlouho volají po větší otevřenosti ČSSD. "My jsme jako Mladí sociální demokraté velmi přivítali, že se vedení strany odhodlalo hovořit o kandidatuře širšího bloku středolevicových stran, politických i nepolitických subjektů. Jsme ale netrpěliví, protože pravice se už spojuje, zatímco na levici slyšíme, že se prý jedná," přiznává obavy předseda Mladých sociálních demokratů Radek Hlaváček. Má strach, že pokud se ČSSD neotevře, bude dál ztrácet mladé voliče, kterých už teď má strana velmi málo.

"Věřím, že sociální demokracie může být pro mladé atraktivní, ale zároveň sebekriticky k sociální demokracii přiznávám, že se toho zatím moc neudělalo. V očích běžného mladého člověka si sociální demokracie velmi ublížila vládním angažmá s Andrejem Babišem. Sbližování se Zelenými může být prvním krokem. Ovšem zatímco pravice má do voleb dobře nastoupeno, na levici je stále obrovská díra, kterou se musí ČSSD pokusit zaplnit, ale bude to obrovsky těžké," uvažuje Hlaváček.

Hamáček je opatrný, ale tvárný, míní politolog

Samotní Zelení jsou optimisté, jednání v posledních dnech je utvrdilo v tom, že věří v úmysl sociálních demokratů jít s nimi do voleb společně. "Setkáváme se a vyjednáváme. Netroufnu si odhadnout, na kolik procent je jisté, že se dohodneme, ale my Zelení do toho jdeme jednoznačně se snahou domluvit se. Nemůžeme vyloučit, že se to někde zasekne. Ale jsme rádi, že ČSSD například zkrátila lhůtu, dokdy by se v České republice mělo těžit uhlí. To je pro nás jeden z důkazů, že ČSSD míní spolupráci s námi skutečně vážně," řekl Aktuálně.cz spolupředseda Strany zelených Michal Berg.

Podle něj budou jednání běžet celý únor a následně by už mělo být mnohem jasněji, jestli obě strany půjdou společně do voleb a zda půjde o koalici, nebo třeba budou Zelení na kandidátce ČSSD. "Uvidíme, jak dopadne změna volebního zákona. Koalice by pro nás byla lepší, protože voliči by Stranu zelených našli ve volbách jednodušeji, než kdybychom byli na kandidátce ČSSD. Takto jsme šli v několika krajích do krajských voleb a voliči si nás moc nevšimli," uvedl Berg.

Politolog Lukáš Jelínek, který je blízký sociální demokracii a dění v ní dlouhodobě sleduje, tvrdí, že zatím nelze odhadnout, jestli se ČSSD do voleb otevře Zeleným či jiným. "Pro otevření mluví to, že předseda Hamáček i místopředsedové Šmarda, Maláčová a Petříček si uvědomují, že otevírání může ČSSD prospět a přinést voliče. Navíc slýchávám od řady straníků, kteří už na politiku ČSSD rezignovali, nadšení z toho, že by se strana více otevřela a bylo by ji možné 'naředit' mladými lidmi a novými tématy," vysvětluje Jelínek.

Ovšem jestli tento trend povede k volebnímu bloku, si není jistý. "Nepochybně posun v tomto směru nastává, ale netroufnu si říci, že jde o většinový názor sociální demokracie. Podle mé zkušenosti ČSSD za poslední léta hodně zkonzervativněla, a to nejenom v sociálních tématech, ale často i v kulturně společenských tématech. Takže vyčkejme, jak to dopadne, hodně důležité bude, co udělá předseda Hamáček a jestli strana bude myslet svá slova o otevřenosti skutečně vážně," upozorňuje politolog.

Pokud jde o samotného šéfa sociální demokracie, podle Jelínka není tou nejlepší tváří "nové" ČSSD už proto, že je spojený s vládnutím s hnutím ANO a Babišem. "Jan Hamáček byl vždycky vnímaný jako spíše opatrný politik. Spolupráce s ANO mu určitě nepřidala na popularitě. Na druhou stranu je politikem tvárným a mě překvapilo, jak dokázal výrazně formulovat na Sjezdu zelených představy ČSSD o uhelné politice. Jeho stanoviska v posledních týdnech ukazují, že myslí slova o otevřenosti ČSSD vážně. Bude opravdu zajímavé sledovat, zda ČSSD půjde do voleb v širším bloku," podotýká Lukáš Jelínek.