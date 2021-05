Hamáček chce deset milionů a omluvu za článek o jeho cestě, Seznam si za textem stojí

Předseda ČSSD a ministr vnitra se chce bránit proti informacím, podle kterých se chystal zamlčet ruskou vinu na výbuchu muničních skladů ve Vrběticích výměnou za to, že Rusko poskytne Česku milion neschválených vakcín Sputnik. Hamáček řekl, že bude chtít po vydavateli odškodné deset milionů korun. Na autory článku navíc podá trestní oznámení. Šéfredaktor Seznam Zpráv uvedl, že za zjištěními stojí.

Podle hlavního aktéra kauzy Jana Hamáčka je všechno zcela jasné a jakékoliv spekulace ohledně své osoby odmítá jako nesmyslné. V tomto duchu mluvil během úterý a také ve středu v poledne, kdy předstoupil před novináře v pravé poledne.

"Podám trestní oznámení na autory reportáže. Budu žádat (o vyšetření), zda nedošlo ke spáchání trestných činů pomluvy, šíření poplašné zprávy a poškození cizích práv. Současně podám civilní žalobu na vydavatele, který je zodpovědný za práci svých lidí a budu požadovat deset milionů korun jako odškodné. Pokud uspěji, a já nepochybuji, že uspěji, peníze si nenechám, ale poukážu ji do nadace policistů a hasičů, která se stará o pozůstalé po těch, kteří při výkonu službu zahynuli," řekl Hamáček na mimořádné tiskové konferenci, po níž novináři nedostali možnost položit jedinou otázku.

Zároveň oznámil jména tří politiků, po kterých chce omluvu. "Konkrétně žádám omluvu paní předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, žádám o omluvu pana předsedu ODS Petra Fialu a žádám o omluvu pana předsedu KDU-ČSL Mariana Jurečku," oznámil Hamáček.

Hamáček už v úterý kritizoval web Seznam Zprávy za zmiňovaný článek, podle kterého Hamáček v první polovině dubna zvažoval, že by vyrazil do Moskvy pro milion ruských vakcín Sputnik - výměnou za to, že by Česko mlčelo o útoku dvou ruských agentů na muniční sklady ve Vrběticích. "Měl jsem pocit, že je čas oceňovat, chválit a děkovat. Místo toho jsem si o sobě přečetl věci, kterým nemůžu uvěřit," trvá na svém a informace webu označuje za nesmysl.

Hamáček staví svou obhajobu především na dvou věcech. Zaprvé se hájí tím, že publikované informace kritické vůči němu nikdo veřejně na jméno nepotvrdil a zadruhé argumentuje, že nic o ruském útoku nemohl utajit. Poukazuje na to, že v době, kdy dostal od tajných služeb zprávu o ruském podílu na výbuchu, tak informace měla také média. "Nešlo nic tajit, protože bylo jasné, že informace budu zveřejněny," říká místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda ČSSD v jedné osobě.

Za Hamáčkem stojí především členové jeho sociální demokracie, kteří ve středu ráno uspořádali zvláštní tiskovou konferenci. Jejím jediným bodem byla obhajoba Hamáčka, který ale na schůzce nebyl. "Náš poslanecký klub je přesvědčený, že Jan Hamáček konal veškeré kroky ve prospěch České republiky a bezpečnosti jejích občanů," prohlásil například první místopředseda ČSSD a poslanec Roman Onderka.

V podobném duchu vystoupila místopředsedkyně strany Jana Maláčová a šéf poslaneckého klubu Ondřej Veselý. Podle něho jsou spekulace o Hamáčkovi nepravdivé a pomáhají jen Rusku. "Včera létaly v Moskvě zátky šampaňského a kaviár prohýbal stoly," tvrdil s ironií v hlase Veselý.

Hamáček jednal jako vlastizrádce, říká Adamová

Existuje ovšem i odlišný pohled na Hamáčkovo chování. Část opozice je přesvědčena, že Hamáček nemluví pravdu a své skutečné jednání ohledně Vrbětic a Ruska skrývá. Poukazují především na to, že Hamáček se chystal do Moskvy v době, kdy už měl informace o tom, že Rusko stojí za útokem na muniční sklady.

Nejostřeji vystupuje předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle které se Hamáček mohl dopustit vlastizrady. "Hamáček jednal jako vlastizrádce, je to hanebné. Teď mu jde o hodně," prohlásila například v úterý v DVTV. Zároveň si stěžovala na to, že k chování Hamáčka se do té doby nevyjádřil premiér Andrej Babiš, který patří mezi úzký okruh lidí, seznámený s největším množstvím informací kolem Vrbětic a zvažované cesty do Ruska.

Objasnění celé věci komplikuje to, že zatím nepromluvili šéfové tří tajných služeb, kteří by mohli upřesnit, jak vlastně Hamáček uvažoval a jednal. Tito šéfové sice seděli v úterý odpoledne na uzavřeném jednání sněmovny, ale nedostali se vůbec ke slovu. Po úvodním vystoupení Hamáčka se poslanci začali hádat, u mikrofonu se střídali poslanci různých stran a ve vymezeném času už nikdo jiný nepromluvil. Jednání ovlivnilo také to, že na debatu bylo málo času, protože poslanci ANO chtěli následně ještě volit členy Rady České televize.

Mimořádný brífink Jana Hamáčka k cestě do Moskvy