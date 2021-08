Šéfa BIS má dle Babiše vybrat další vláda, řekl Hamáček. Podle opozice se bojí Zemana

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce nechat rozhodnutí o novém řediteli Bezpečnostní informační služby na příštím kabinetu, který vzejde z říjnových sněmovních voleb. Po pondělním společném jednání to potvrdil vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vláda odpoledne projedná Babišův návrh řešení. Opoziční demokratické strany uvedly, že se tak Babiš rozhodl kvůli strachu z prezidenta Zemana.

Babiš o víkendu řekl, že o šéfovi BIS by měla rozhodnout nová vláda. Minulý týden po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem přitom nastínil dvě možnosti. Podle jedné z nich by zpravodajskou službu dál vedl Michal Koudelka, kterému končí v polovině srpna funkční období. Druhá varianta předpokládá, že by Koudelkova nástupce vybral až nový kabinet. V takovém případě by měl BIS v mezidobí vést Koudelkův zástupce Jan Pavlíček.

"Pan premiér dnes na vládě představí svůj návrh postupu a vláda ho v 15:00 projedná," řekl Hamáček. "Pokud pan premiér preferuje řešení nechat rozhodnutí na příští vládě, tak je to plně v jeho rukou," doplnil.

Vicepremiér je s fungováním BIS spokojen. "Můj názor je stále stejný, já jsem vůči fungování BIS neměl žádné výhrady. Nicméně ve chvíli, kdy pan premiér se rozhodl to nechat na příští vládu, tak to je jeho kompetence a mně nezbývá, než to respektovat," doplnil Hamáček. Je přesvědčen, že civilní kontrarozvědka funguje profesionálně a zcela jistě zvládne i případné přechodné období.

Podle zákona o zpravodajských službách jmenuje ředitele BIS vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Kvůli záležitosti se v Česku rozhořela politická debata. Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která stejně jako další koalice Pirátů a STAN Koudelku podporuje, podnítila kvůli nynější situaci svolání mimořádné schůze dolní komory. Poslanci se mají sejít v pátek. Hamáček řekl, že nevidí důvod pro to, aby o záležitosti jednala sněmovna. Jde podle něj plně o kompetenci vlády.

Strach ze Zemana, říká opozice

Zástupci opozičních ODS, TOP 09 či STAN spojují rozhodnutí premiéra Babiše počkat s výběrem nového ředitele BIS s jeho strachem z prezidenta Miloše Zemana, který proti Michalu Koudelkovi i tajné službě opakovaně vystoupil.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan považuje pravděpodobný Babišův krok za nedostatek politické odvahy, ustoupení tlaku prezidenta a v důsledku též ohrožení důvěryhodnosti BIS v očích spojenců. "Myslím, že ruská strana dnes bude mít důvod k oslavě. Opravdu už bych chtěl změnu poměrů, kdy premiér bude chlap a státník, ne poslušná figurka," napsal.

"Andrej Babiš se bojí Miloše Zemana jako čert kříže a neudělá nic, co by skutečně prezidentovi vadilo. Kdo si ještě vzpomene na hlavní argument proti hlasování o nedůvěře vládě? Prý je Babišova vláda lepší než hypotetická Zemanova," vzpomněl první místopředseda a šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura na červnové jednání o nedůvěře vládě ve sněmovně.

Předseda občanských demokratů Petr Fiala ještě před jednáním Babiše s Hamáčkem uvedl, že situace kolem (ne)jmenování ředitele BIS ilustruje, o co půjde v říjnových volbách. "Zda zemi definitivně ovládnou populistické síly, které z Česka chtějí udělat 'filiálku Kremlu', nebo ubráníme prozápadní, svobodnou a demokratickou zemi," poznamenal.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové už se tedy ví, koho Zeman za ředitele BIS nechce. Teď by mohl Babiš říci, koho naopak ano. "Jedná jako královna Koloběžka. Jmenuji, nejmenuji, nechám na příští vládě. Strach premiéra z prezidenta ohrožuje bezpečnost země," napsala.

"Výběr nejvyššího státního zástupce na příští vládu počkat nemohl, ale když jde o vedení klíčové bezpečnostní služby v zemi, tak to klidně pár měsíců čekat může. Takto se vláda staví k bezpečnosti země a k spolupráci s našimi partnery v zahraničí. Raději strčí hlavu do písku!" kritizoval lidovecký šéf Marian Jurečka.

Naopak kritické jsou k nynějšímu řediteli civilní kontrarozvědky hnutí SPD a KSČM. "Nevím, proč nemají odvahu jmenovat někoho jiného," napsal předseda komunistů Vojtěch Filip.