Hackeři „pohřbili“ poslance hnutí ANO. Kdo může být tak vylízaný, zlobí se Havlíček

Poslanec vládního hnutí ANO Marek Novák se stal terčem poněkud morbidního humoru. Neznámý pachatel se naboural do jeho profilu na Facebooku a zveřejnil parte, podle něhož měl zákonodárce náhle zemřít. Příspěvek dokonce zmiňoval i čas a místo pohřbu. Nakonec se ozval sám Novák s tím, že to není pravda, je živ a na dovolené. „Bohužel jsou na světě hyeny, které nemají hranice,“ vzkázal poslanec.
Černobílá vývěska, která v pondělí večer vyskočila na zdi sledujícím i známým Marka Nováka, vznikla s největší pravděpodobností pomocí nástroje umělé inteligence. Na AI obsah totiž upozornil i štítek u facebookového příspěvku. Stejný scénář se odehrál také na instagramovém profilu poslance.
Podle webu Novinky.cz neměl Novák ke svým účtům přístup – někdo se mu tam naboural. Kdo, to politik doposud neví. „Ano, jsem v pořádku. Respektive víceméně nejsem v pořádku, jsem nasr…, ale to je dobré,“ řekl Novinkám vládní zákonodárce těsně před odletem na dovolenou v Arménii.
V úterý pak získal zpět kontrolu nad svým profilem a přihlásil se na něj z Jerevanu. Ve svém videopříspěvku vzkázal svým podporovatelům, že je v pořádku. Hackery označil za „hyeny, které nemají hranice“.
„Chci vám všem jenom říct, že jsem naprosto v pořádku, živ a dokonce i zdráv. To, co se včera objevilo na mém Facebooku – parte – byl neskutečný fejk,“ okomentoval nepříjemný incident a zmínil, že příspěvek zval sledující i na poslední rozloučení ve zlínském krematoriu.
Jak někdo může být tak vylízaný, ptá se Havlíček
Jeho účet měl někdo napadnout skrze e-mail, zpět ho získal až s pomocí technické podpory společnosti Meta, která Facebook provozuje. Posléze měl svůj profil lépe zabezpečit, aby předešel dalším podobným incidentům.
Falešné parte už každopádně na sociálních sítích není k nalezení, dochovaly se jen screenshoty od jiných uživatelů. „Tomu, kdo to provedl, vzkazuju, že pokud se na vás přijde, tak to skutečně jen tak nenechám. To, co jste způsobili mým blízkým lidem, kterým na mně záleží, je neskutečně za hranou,“ dodal na závěr Novák.
Hackerský útok na poslance okomentoval i vicepremiér a místopředseda ANO Karel Havlíček. „Nepochopím, jak někdo může být tak vylízaný, že tohle udělá. Mohli to vidět jeho starší rodiče, kteří z toho mohli mít skutečnou smrt,“ sdělil webu Novinky.cz.
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