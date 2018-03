Česko vydalo hackera Nikulina do Spojených států. Muž, kterého chtělo i Rusko, je už za mořem

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

Ruský hacker Jevgenij Nikulin byl podle informací Respektu vydán do USA. V tuto chvíli by již měl být za mořem.

Praha - Česko vydalo údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. Odletěl v noci na pátek. Informovaly o tom server Respekt.cz a Radiožurnál Českého rozhlasu. Aktuálně.cz informaci potvrdila mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová. "Potvrzuji jeho vydání do USA," uvedla.

O Nikulinovo vydání usilovalo také Rusko. Česká policie ho zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013.

Krátce po půlnoci odletěl z Prahy do Washingtonu letoun ministerstva spravedlnosti USA, který se podle leteckých webů používá k transportu vězňů. Letadlo typu Gulfstream V podle webu flightaware.com přistálo v Praze v sobotu 24. března, dnes v 0:06 odletělo do Manassasu nedaleko Washingtonu, kde přistálo v 9:05 SELČ.

Nikulin se údajně dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. V polovině března Ústavní soud odložil vykonatelnost usnesení Městského soudu v Praze, který vyslovil přípustnost Nikulinova vydání do USA i Ruska. Odklad měl trvat, dokud Ústavní soud nerozhodne o Nikulinově stížnosti. O několik dní později pak pražský městský soud potvrdil, že Rus nemá nárok na humanitární azyl.

O Nikulinovi mluvil tento týden se svými českými kolegy šéf Sněmovny reprezentantů USA Paul Ryan, který je na návštěvě v Česku. Uvedl, že Washington nechce nic jiného než dodržení zákonů. Odmítl ale, že by se pokoušel vyvíjet nátlak na české představitele.

Konečné rozhodnutí o vydání bylo na ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, který v únoru řekl, že prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska, nikoli do USA.

Nikulin byl od zadržení ve vazbě na Pankráci. USA požádaly o Nikulinovo vydání nótou českému ministerstvu zahraničí 16. listopadu 2016. Ministerstvo spravedlnosti však následně obdrželo extradiční žádost Ruska vydanou také 16. listopadu a podloženou zatykačem kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. Zatykač vydal moskevský soud 10. listopadu 2016.

K vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA došlo krátce po návštěvě amerického šéfa Sněmovny reprezentantů Paula Ryana. Ten vyjádřil víru, že Česko rozhodne o vydání hackera do USA. Hrad se několikrát snažil lobbovat za vydání do Ruska, které mělo o Nikulina také zájem.

Během čekání na vydání byl Nikulin pod bedlivým dohledem. Seděl v prosklené cele. Tuzemské bezpečnostní složky se bály, že by se ho někdo mohl pokusit otrávit