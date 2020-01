Za pět dní osm hodin spánku. Sledovali jsme, jak se rodí systém na dálniční známky

Během víkendu si šedesátka účastníků hackathonu, kteří vyvíjeli IT systém na dálniční známky, příliš spánku nedopřála. Díky tomu však stihli za víkend vyvinout takřka vše, za co chtěl český stát utratit 401 milionů korun. Po dokončení úkolu se většina vyčerpaných dobrovolníků už jen krátce zdržela na slavnostní přípitek a pak už spěchala domů. Konečně se vyspat.

Přestože si řada účastníků víkendového hackathonu vzala s sebou karimatky a spacák, na rozdíl od energetických nápojů je příliš nevyužila. Na spánek prostě nebyl čas. I během hluboké noci spalo v kancelářské budově Visionary v pražských Holešovicích jen pár jednotlivců. Jinak všichni seděli za počítači a společně se snažili za 48 hodin naprogramovat IT systém na dálniční známky, za který chtěl stát - než zakázku po kritice zrušil - firmě Asseco Central Europe zaplatit 401 milionů korun bez DPH.

Když v neděli krátce po šesté hodině odpolední představili funkční systém, kromě radosti byla na tvářích tvůrců vidět zejména únava. Většina z členů týmů toho během víkendu příliš nenaspala. "Tenhle chlap naspal během posledních pěti dnů celkem osm hodin," znělo v jedné z děkovných řečí v závěru akce.

Nebylo tak ani zvláštní, když jeden z organizátorů v závěru popřál všem dobrou noc, přestože ještě neodbila ani sedmá hodina. A skutečně. Většina zůstala jen na slavnostní přípitek, kterým oslavili spuštění systému, a pak hned zamířili domů dohnat spánkový deficit. "Počítám tady s tebou v devět ráno," říká jednomu ze zaměstnanců iniciátor akce Tomáš Vondráček. "V devět přijdu, ale v úterý," reaguje jeden z jeho podřízených v humorně vedené konverzaci.

"Za víkend budu někde okolo šesti hodin spánku. Myslím si, že na tomto patře to bude spíše nadprůměr," říká v závěru akce programátor Jakub, který byl v týmu, jenž měl na starosti zprovoznění e-mailových a SMS notifikací a chatbota - tedy robota, který prostřednictvím chatu zodpovídá zákazníkům otázky okolo nákupu dálničních známek.

Dlouhý spánek nemá za sebou ani Vondráček, který přiznává, že i když usnul, hned ho podvědomí zase probudilo. Pro spánek v takto šibeničním termínu prostě příliš prostoru nebylo. "Lidé chápali, že jeden fatálně závisí na druhém. Nemůžete to vzdát. Nikdo vás k tomu nenutí, nikdo vás za to neplatí, přesto vnitřně cítíte, že to nemůžete vzdát, protože ostatní do toho dávají tak strašně moc a je tady tak hodně těch, kteří spoléhají na to, že vy to dáte. Tohle je obrovský tlak, který tady každý sám na sebe vytváří," popisuje Vondráček.

Dobrovolníky museli odmítat

Na začátku akce byla jeho výzva na sociální síti LinkedIn, která vzbudila obrovskou pozornost. Zapojit se chtěly stovky dobrovolníků, kterým se nelíbilo, že by stát měl za IT systém na dálniční známky zaplatit více než 400 milionů korun.

"Přišlo mi, že akce je kromě toho, že směruje k dodání e-shopu, významná svou symbolikou toho, jakým způsobem stát nakládá s penězi svých občanů. Celá situace okolo e-shopu na dálniční známky a toho, že se to dá udělat za víkend, mi přišla natolik legrační, že si ani nedovedu představit, že bych se nezúčastnil," říká již citovaný Jakub, který se v profesním životě zabývá datovou vědou.

U kuželů (25m) se snímá SPZ a během 0.4s je v systému a hlášená. Tato SPZ není zaplacená (červený řádek na obrazovce nahoře) #znamkamarada pic.twitter.com/fWwE1SlPTe — Michal Bláha (@michalblaha) January 26, 2020

Ne všichni zájemci však dostali možnost se akce zúčastnit. Vondráčkův tým musel mnoho z nich kvůli kapacitním důvodům s díky odmítnout. "Měli jsme extrémně málo času na to, abychom vybrali ty správné. Většinu lidí jsme viděli poprvé v pátek v šest hodin a v podstatě hned v šest začali pracovat. A během pár minut museli být schopni fungovat v týmu pěti šesti lidí, ačkoliv se předtím nikdy neviděli. Je to samozřejmě náročné, ale vznikají tady přátelství, která přetrvávají," říká Vondráček.

Nejenže se mezi dobrovolníky našla celá řada lidí z regionů po celém Česku, možná překvapivě se zapojili i cizinci, kteří v Praze pracují. "Já jsem se jich ptal, proč to dělají. Jeden z nich mi říkal, že v jeho zemi, v Rusku, se něco takového nemůže stát. Řekli mi, že kdybych něco takového udělal v jeho zemi, že bych možná už nežil. A já jsem šťastný, že můžu žít v zemi, kde to možné je," popisuje Vondráček.

Známku si ve svém jazyce koupí i Japonci

Součástí akce chtěli být i lidé, kteří se profesně zabývají oblastmi nesouvisejícími s tvorbou IT systému. Partnerem akce se tak stal i pivovar, který dodal nápoje na závěrečnou oslavu, či firmy starající se o stravování.

Když vznikla myšlenka, že by se webové stránky měly udělat také ve slovenštině, okamžitě se objevili dobrovolníci, kteří nabídli překlad do dalších jazyků. Stránky by si tak brzy v rodném jazyce mohli procházet také Poláci, Španělé, Dánové, a dokonce i Japonci.

Funkčnost systému si může kdokoliv vyzkoušet na webové stránce Ferznamka.cz. Lidé si mohou symbolicky koupit denní, měsíční nebo roční známku za 1, 2, respektive 3 koruny. Vybrané peníze poputují na dobročinné účely.

Je ale možné, že nakonec budou Češi na tomto přes víkend připraveném systému skutečně dálniční známky nakupovat. Premiér Andrej Babiš při návštěvě hackathonu prohlásil, že stát možná systém využije. "Pokud budeme mít záruky, že produkt bude funkční a bude za něj někdo odpovědný, tak předpokládáme, že ho použijeme. Pak budeme soutěžit provoz systému," řekl Babiš.

Stát by tak dostal zdarma velkou část toho, za co původně chtěl vynaložit 401 milionů korun. Vondráček chce ve středu oznámit, kolik by za podobný projekt účtoval, kdyby o něj neměl zájem stát, ale firma. Částku zatím nechce odhadovat. Na otázku, zdali to bude například 100 milionů, s úsměvem dodává, že si rozhodně nemyslí, že se částka vyšplhá do takové výše.

Vondráček během tiskové konference prohlásil, že věří, že nastává změna ve způsobu vypisování státních IT zakázek. Nemyslí si však, že by se pomocí hackathonu měly řešit i další projekty.

I když už nyní přiznává, že zvažuje, jak s nabytými zkušenostmi naloží. "Reprezentujeme určitou snahu lidí něco změnit. A přemýšlím, jakým způsobem tuhle energii, kterou jsme dokázali všichni spolu aktivovat, nasměřovat, aby to mělo hlubší smysl než jen to, že jsme rozkopali jednu zakázku na dálniční známky," zamýšlí se Vondráček.

