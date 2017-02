Maturita z matematiky čeká gymnazisty i ostatní středoškoláky. Je to nedomyšlené, varuje Jurečka

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Vláda i přes nesouhlas lidovců schválila povinnou maturitu z matematiky a cizího jazyka pro gymnázia a lycea na jaře 2021, ostatní střední školy kromě uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů se přidají o rok později. Gymnázia to považují za diskriminaci a uvažují o ústavní stížnosti. Nejdříve ale zkusí podat pozměňující návrh k zákonu v Senátu. Upozornili také na to, že podle zákona budou v ten jeden přechodný rok muset studenti všech ostatních oborů maturovat z cizího jazyka, nebudou si moct vybrat, jak je tomu dnes.

Praha - Povinné maturity z matematiky budou od školního roku 2021/2022 i na středních odborných školách. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) v pondělí ve vládě prosadila seznam většiny oborů. Zkoušky z matematiky nebudou pouze na uměleckých, zdravotnických a sociálních oborech. Valachová novinářům řekla, že naopak povinná maturita z matematiky bude na zemědělských oborech.

Bohužel dnes vláda rozhodla o jeden hlas o povinné maturitě z matematiky, tento návrh není domyšlen a je špatný. — Marian Jurečka (@MJureka) February 20, 2017

Výjimka pro ně by podle ministryně nedávala smysl: "Například agropodnikání jako zemědělský obor by matematiku nemělo a ekonomika by maturitu měla. Nebo obdobně mechanizace v zemědělství a strojírenské obory na průmyslovkách. Byl by to nesmysl z hlediska obsahu vzdělávání," dodává Valachová.

Výjimku i pro zemědělské obory prosazovali lidovci. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) na Twitteru uvedl, že vláda rozhodla o jeden hlas. "Tento návrh není domyšlen a je špatný," uvedl.

Na odborných školách budou povinné maturity z matematiky zavedeny rok poté, co je poprvé absolvují studenti gymnázií a lyceí. Ředitelé gymnázií a lyceí uvažují kvůli povinné maturitě z matematiky o ústavní stížnosti.

"I roční odklad pro všechny školy kromě gymnázií považujeme za nevýhodný a nespravedlivý. Uvažujeme o ústavní stížnosti, zatím počkáme na projednávání zákona o financování škol v Senátu, kde ještě máme šanci tento rozdíl pozměnit," říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Jsem ráda, že jsme dokončili debatu o maturitě započatou v císařském mocnářství a je načase vstoupit v tomto směru do 21. století. pic.twitter.com/lgAUX3cGRK — Kateřina Valachova (@katavalachova) February 20, 2017

"Roční rozdíl je zcela odůvodnitelný, potřebujeme dopracovat ještě obsahově rámcové vzdělávací programy, v tuto chvíli má ústavní stížnost zcela nulovou šanci na úspěch," říká Valachová.

Ministryně je z reakce gymnázií překvapená a tvrdí, že se na takovém postupu s asociacemi shodla. "Není to pravda, nesouhlasili jsme s tím," říká Schejbalová. Namítá, že studenti stavebních či průmyslových středních škol mají ještě vyšší dotace hodin matematiky než gymnázia a spíše ji budou v budoucím studiu potřebovat než gymnazisté, kteří často chtějí studovat obory, které s matematikou nesouvisí.

Gymnázia povinně matematiku, ostatní školy povinně cizí jazyk

Studenti, kteří letos v září nastoupí do prvních ročníků čtyřletých gymnázií a lyceí a do odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, tak budou povinně maturovat ze tří předmětů - z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. Pro studenty všech ostatních škol to znamená, že si za čtyři roky už nebudou moct zvolit, jestli budou maturovat z cizího jazyka, nebo z matematiky, ale povinně budou muset maturovat z cizího jazyka.

Pozměňovací návrh by za Asociace gymnázií v Senátu podal senátor za TOP 09 Jiří Růžička. Zákon se bude snažit změnit ve dvou směrech, jednak srovnat začátek povinné maturity z matematiky a z cizího jazyka pro gymnázia a ostatní školy na jeden termín a za druhé zamezit tomu, aby jeden rok musely všechny ostatní školy maturovat povinně z cizího jazyka.

"Myslím, že by se to studentům z průmyslovek či podobných oborů středních škol asi nelíbilo," míní. Ústavní stížnost je podle něj až krajní varianta.

autoři: Markéta Hronová, ČTK