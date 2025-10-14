Domácí

Grubner odmítl obvinění z přijetí úplatku 400 tisíc korun, druhý právník se přiznal

před 1 hodinou
Právník Martin Grubner v úterý u soudu odmítl obvinění, že od svého kolegy žádal úplatek za to, že mu pomůže projít kontrolou České advokátní komory (ČAK). Případ považuje za zmanipulovaný. Další obžalovaný, právník Viet Do Pham, se naopak k zaplacení úplatku 400 tisíc korun přiznal. Hlavní líčení u Obvodního soudu pro Prahu 1 má pokračovat příští týden.
Státní zástupce Jan Lelek v obžalobě tvrdí, že Grubner Phama požádal o úplatek v květnu 2021. Jako kontrolor ČAK dostal Grubner na stůl prověření podnětu z Finančního analytického úřadu, který Phama podezříval z praní špinavých peněz kvůli tomu, že se s klientem snažil uložit v bance větší částku v hotovosti.

Grubner podle obžaloby Phamovi nabídl, že za 400 tisíc korun může s dalšími lidmi zařídit příznivý výsledek kontroly. Pham mu peníze podle žalobce zaplatil. K činu se Pham přiznal až v roce 2023, když na policii podával vysvětlení v souvislosti s jiným případem.

Grubner v úterý veškerá obvinění odmítl. Tvrdí, že Pham neříká pravdu. Ve své výpovědi právník mimo jiné popisoval, jak fungují procesy uvnitř ČAK, ze kterých podle něj vyplývá, že výsledek kontroly ovlivnit nemohl. Na jednání, kde podle obžaloby žádal úplatek, podle něj navíc byla celou dobu asistentka advokátní kanceláře. Odmítl také, že je úřední osobou, což tvrdí obžaloba. Celý případ považuje Grubner za vykonstruovaný a zmanipulovaný policií.

Pham v úterý před soudem řekl, že skutku lituje a považuje ho za největší selhání v životě. Úplatek údajně dal proto, že se obával toho, že by mohl přijít o vše, co v posledních letech budoval. Tvrdí, že na schůzce byla Grubnerova asistentka pouze na začátku, poté byl s advokátem v místnosti sám. Ke kauze se po delší době přiznal údajně proto, že ho trápilo svědomí, a pozvání policie bral jako příležitost, jak své jednání odčinit. Nesouhlasí pouze s právní kvalifikací obžaloby, která ho viní z podplácení úřední osoby.

Grubnerovi ČAK podle Hospodářských novin pozastavila výkon profese, muž se proti tomu soudně brání. Právník podle médií figuruje také v kauze údajných daňových úniků, kde ho Městský soud v Praze nepravomocně potrestal šesti lety vězení. Grubner i v tomto případě podle serveru Česká justice obžalobu popírá, proti odsuzujícímu rozsudku podal odvolání.

 
