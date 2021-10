Grolich předal papeži Františkovi kříž z trámů moravského kostela zasaženého tornádem

Na únor příštího roku odložil Jiří Suchý kvůli nedávné zdravotní indispozici obnovenou premiéru muzikálu Nižní Novgorod v pražském divadle Semafor. Hra s hudbou Ferdinanda Havlíka měla být znovu uvedena 3. prosince. Ohlášená představení 4., 8. a 9. prosince nahradí tři poslední reprízy koncertu nazvaného Znám ještě starší lidi.

"Na koncert Znám ještě starší lidi budou platit vstupenky zakoupené na muzikál Nižní Novgorod. Pokud je však bude chtít někdo vrátit nebo vyměnit na jiné představení, nechť se obrátí na kancelář divadla," informovala Lenka Řiháčková ze Semaforu.

Suchému se 10. října na jevišti udělalo nevolno. Do Semaforu byla přivolána záchranná služba, která jej odvezla do nemocnice. Záhy byl propuštěn domů. "Jsem zdráv," vzkázal následně přes sociální sítě. "A ještě něco: Kdybych neměl jednou či dvakrát do roka svůj oblíbený minikolaps, měl bych pocit, že se se mnou něco děje," dodal divadelník, který 1. října oslavil 90. narozeniny. Tuto neděli 31. října jej čeká vystoupení v pražském Rudolfinu na pozvání Strun podzimu.