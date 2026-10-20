Začátek konce TOP 09? Stranu opouští i velká jména, tím to zdaleka nemusí skončit

TOP 09 na jihu Moravy opouští několik desítek výrazných tváří. Mimo jiné bývalý starosta obce Branišovice a náměstek krajského hejtmana Marek Sovka. Anebo stávající starosta Letovic Petr Novotný. A taky několik krajských zastupitelů. Nejen oni budou od teď součástí „nových“ lidovců Jana Grolicha.
Na jihu Moravy opouští TOP 09 asi třicet jejích vlivných členů, z nichž přes 20 z nich přechází k lidovcům. Mimo jiné všichni její zástupci v krajském zastupitelstvu – klub TOP 09 tam tedy zaniká. Těžko říct, zda jde o předobraz vývoje, který lze očekávat i jinde v Česku.
Celou věc můžeme vnímat také jako další krok v expanzi předsedy lidovců Jana Grolicha. Ten se ostatně akce, na které zástupci TOP 09 svůj odchod ze strany oznámili, v úterý jako host zúčastnil.
Zda se něco podobného bude opakovat také v jiných regionech, nechtěl Grolich odhadovat. „Jsem v každém případě zastáncem toho, že se síly mají spojovat,“ nenechává nikoho na pochybách.
„Dosavadní spolupráce s Janem Grolichem na úrovni Jihomoravského kraje je mimořádně dobrá,“ uvedl pro Aktuálně.cz krajský zastupitel a předseda Výboru pro kulturu, památkovou péči, životní prostředí a cestovní ruch Michal Doležel, který byl členem TOP 09 pět let a opakovaně za ni kandidoval v krajských volbách.
„Právě proto jsem přesvědčený, že noví lidovci pod jeho vedením dokážou nabídnout silná témata, otevřenost i profesionalitu a oslovit výrazně širší okruh voličů než dosud. I proto mi dává smysl být u toho a podílet se na této změně,“ řekl Doležel.
Doplnil, že barvy TOP 09 se snažil za svého politického působení poctivě hájit. „Potkal jsem v ní řadu lidí, kterých si vážím a se kterými jsem rád spolupracoval. V poslední době jsem ale ztratil víru v to, že se za současného stavu podaří stranu znovu nastartovat a vrátit jí sílu a energii, kterou podle mě potřebuje,“ vysvětlil.
Překračování hranic Moravy
Grolich podle něj svým způsobem politiky „překračuje hranice jižní Moravy“. „Jsem přesvědčený, že noví lidovci pod vedením Jana Grolicha mohou být silnou, moderní a otevřenou stranou, která dokáže oslovit i lidi, kteří ji třeba dosud nevolili, přinášet silná témata a dělat politiku srozumitelně a profesionálně,“ uvedl Doležel.
Podobně na adresu Grolicha na tiskové konferenci hovořili také další – dnes už bývalí členové – jihomoravské TOP 09. Konkrétně náměstek hejtmana Marek Sovka. Celkově stranu, kterou před lety zakládal bývalý předseda lidovců Miroslav Kalousek, opouští asi 30 dlouholetých členů z Jihomoravského kraje.
Důvodem jejich přestupu k „novým“ lidovcům je především dlouhodobá spolupráce s předsedou KDU-ČSL Janem Grolichem na jižní Moravě – velmi dobře se znají a pochvalují si vzájemné osobní vztahy.
A nejsou jediní. Grolich byl předsedou lidovců zvolený letos na jaře, což se projevuje také na počtu nových přihlášek do strany – od sjezdu, kde byl Grolich zvolen do čela strany, jich „noví“ lidovci evidují 417. A jen od prvního kola senátních voleb, které se uskutečnilo předminulý týden, mají lidovci 132 nových členů.
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