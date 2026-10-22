„Proč se mám omlouvat?“ Šéf lidovců odkrývá, jak došlo k „přestupu“ členů TOP 09

Na dvě desítky členů jihomoravské TOP 09 po volbách oznámily odchod k lidovcům. Předseda KDU-ČSL Jan Grolich ale odmítá, že by šlo o koordinovanou akci, i když připouští, že se věc řešila už od léta. Politik také odmítá spekulace, že by lákal „topáky“ na funkce.
Překvapila vás reakce předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla?
V jakém ohledu?
Nařkl vás, že přebíráte členy TOP 09, že tím rozbíjíte jednotu opozice proti ANO.
Není pravdou, že bych ty lidi lanařil. Byl jsem v kontaktu akorát se třemi zastupiteli, se kterými spolupracujeme v kraji. Jinak opravdu s nikým. Toto bych chtěl vyvrátit. Pokud probíhala komunikace mezi členy topky, kdy oznamovali, že budou odcházet – a připojovali se k nim další –, tak to nebyla žádná aktivita ze strany lidovců.
Ani jsme neoslovovali žádné členy z jiných stran. Jsem rád, že to Martin Kupka dementoval. Chápu, že pro předsedu strany to musí být i emocionálně těžké, když odchází lidé a musí se k tomu vyjadřovat.
Ale nechci hodnotit fungování té strany, ani proč z ní lidé odchází. K nám přichází kvalitní lidi, které známe a jsou to dobří zastupitelé. Když takoví lidé chtějí posílit náš tým, bylo by bláznovství, abychom jim říkali ne.
Odmítáte, že by šlo o plánovanou akci. Na druhou stranu, jsou to dvě desítky lidí, kteří k vám přecházejí. Skutečně žádná koordinace neproběhla?
To, že předseda kraje oznamoval svůj odchod lidem, se kterými spolupracoval, a oni se k němu připojili, nenazývám koordinací. Z naší strany to nebylo vůbec plánované.
Opakovaně říkám, že jediné, co se dá nazvat koordinací, je, že když jsme se o prázdninách bavili o tom, že ti zastupitelé chtějí přejít k nám, že to nemůžeme oznamovat před volbami. Protože by to mohlo poškodit TOP 09 a koalici ODS a topky v Brně.
A nechtěli jsme, aby to nějakým způsobem ohrozilo kandidáty do Senátu, hlavně Tomáše Třetinu u nás na jižní Moravě.
Chtěli jsme to také oznámit až poté, co bude jasná koalice v Brně. A vzhledem k tomu, že měli dlouho naplánovaný krajský výbor na tento termín, tak Marek Sovka říkal, že tam nemůže jít a tvářit se, že se nic neděje. Proto to začal oznamovat lidem ve straně.
Tak kde se vzaly zprávy, že jste oslovovali i lidi z jiných krajů?
Já jsem žádné zprávy neviděl. Já jsem žádné zprávy ani e-maily neposílal.
A co Michal Horák, který říkal, že byl osloven?
Pan Horák, jestli se nepletu, je z Olomouckého kraje. Jediné, co si vybavuji, je, že když jsem měl výjezd do Olomouckého kraje a byl tam fotbalový turnaj, tak tam byl někdo – a teď se přiznám, že nevím, z které strany –, kdo mi byl doporučovaný, abych se s ním potkal.
Ptal jsem se na to Marka Sovky, jestli mi ho doporučoval, a on mi řekl úplně jiné jméno. Že se to nerealizovalo, je další věc, ale já jsem ho nekontaktoval a vůbec jsme se ve finále nepotkali.
A už vůbec nevím, kdo mi tu schůzku tehdy doporučil a za jakým účelem. Takže pokud někdo napsal: „Hele, Grolich bude na tom fotbale, tak se tam můžete potkat,“ tak to je možné. Ale vůbec ne s cílem oslovovat člověka, aby vstupoval do KDU-ČSL. Kdybychom to chtěli dělat, tak to přece dotáhneme.
Takže lidovci tedy nebudou velrybařit u dalších stran?
Nemáme to v plánu. Po volbách jsme udělali obecnou výzvu, aby k nám lidé vstupovali. Protože po volebním víkendu nám hned dávali vědět, že k nám vstoupilo nebo podalo přihlášku 20 lidí. Tak jsme si říkali, že to je pozitivní a zveřejníme to. Udělal jsem výzvu a nakonec je to i s lidmi z topky přes 150 lidí.
Děje se to úplně přirozeně, protože ti lidé v nás vidí nějakou naději na změnu politiky, je tady nějaký pozitivní étos, tak k nám přicházejí. To, že se to u jiných stran neděje, za to přece my nemůžeme. Ale určitě nebudeme lovit. To jsme nedělali ani teď a rád bych se proti tomu ohradil.
Nebylo zpětně chybou, že jste nezavolal předsedovi Havlovi a neinformoval ho?
Mně ta situace přijde naprosto bizarní. Je to stejné, jako když máte zaměstnavatele, k němuž se přihlásí dobrý zaměstnanec, a on řekne: „Jasně, beru vás, protože jste dobrý, ale nejdřív zavolám vašemu zaměstnavateli, že od něho odcházíte a že si vás beru.“ Vždyť to nedává žádnou logiku.
Chápal bych, že když se to ten předseda strany dozví, tak že on by zavolal mně. A řekl by: „Hele, kam tím směřujete, co tady blbnete, pojďme se o tom pobavit normálně.“
Ale k nám přichází dobří jihomoravští politici, s kterými jsme přátelé a s nimiž přišla další skupina lidí. Opravdu nevidím důvod, proč bych měl být já ten iniciativní a volat.
Když použiji váš příměr, tak většinou se šéfové firem před nějakou akcí – v tomto případě volbami – nesjednotí a neříkají, že se postaví proti další firmě. Což vy jste před volbami dělali vůči hnutí ANO. Nezavíráte si do budoucna vrátka k další spolupráci v rámci opozice?
Podívejte, mně to opravdu nedává logiku. Abych já někam volal a omlouval se za to, že k nám přicházejí lidé. Jsme rádi, že ti lidé k nám jdou.
Přece o tom nebudu informovat, ať už jako předseda politické strany nebo zaměstnavatel. A nebudu říkat: „Hele, dej si pozor na to, protože ti lidé u vás nejsou spokojení a chtějí jít k nám.“ To přece neudělám.
Já je chci, jsou to skvělí lidé. Oni o ně přišli, my jsme je získali. A proč bych já dával předsedovi té politické strany, jinému zaměstnavateli v přirovnání, prostor pro to, aby se to nestalo?
Donesla se ke mně spekulace, že by vás pan Sovka mohl vystřídat v pozici jihomoravského hejtmana.
S naprosto čistým srdcem říkám, že toto jsme s Markem Sovkou ani jednou neřešili a ani žádnou takovou nabídku nedostal. Je to opravdu na úrovni spekulace.
Nikoho jsme lanařit nemuseli. Ti lidé naprosto dobrovolně odešli, protože nebyli spokojení. U nás vidí příležitost a naději. A je to bagatelizováno tím, že jsme v tom museli dělat nějaké úsilí. My jsme v tom žádné úsilí dělat nemuseli.
Takže platí vaše slova, že budete pokračovat nadále jako jihomoravský hejtman?
Říkal jsem to už asi 150krát. Říkal jsem to před volbami, dostával jsem za to čočku. Řešíme to teď v Senátu a všem pořád opakuji, že ano, chci pokračovat jako hejtman. Pořád s tím počítám, a jak jsem řekl, tak to platí.
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