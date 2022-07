The Gray Man Česku přinesl 750 milionů. Zákulisí natáčení nejdražšího filmu Netflixu

Nejdražší film Netflixu The Gray Man sice příliš dobré recenze nesklízí, sledovanost má však velkou a studio už ohlásilo pokračování. Pro české diváky je atraktivní především tím, že je z velké části natočený v Praze. Netflix dal Česku přednost před jinými evropskými zeměmi a utratil tady stovky milionů korun. Aktuálně.cz přibližuje, jak tento velkofilm v hlavním městě vznikal.

Ryan Gosling jako Sierra Six. | Foto: Netflix

Ryan Gosling v hlavní roli akčního filmu The Gray Man je připoutaný k lavičce před Rudolfinem. Z dodávky vystoupí komando zabijáků s jediným cílem - zlikvidovat Goslingova hrdinu. Střílí do okolních budov i do fontány, která na náměstí Jana Palacha před Rudolfinem vznikla jen jako filmová kulisa, dochází ke srážce aut, několik jich exploduje.

Netflix v Praze velkolepý film natáčel před rokem, v první polovině července. Štáb tady utratil přes tři čtvrtě miliardy korun. Celkem se točilo osmnáct dnů a předcházel tomu poměrně složitý přípravný proces. "Česká republika se ucházela o natáčení v konkurenci několika evropských zemí přibližně před třemi lety," popisuje Pavlína Žipková, vedoucí oddělení Czech Film Commission Státního fondu kinematografie.

První kontakt nepřišel přímo z Netflixu, ale z britské produkční společnosti. "Z důvodů utajení informací jsme znali pouze základ, že producentem je americké studio, a dostali jsme seznam lokací a zemí, ve kterých se odehrává akční thriller ze současnosti. Ve spolupráci s regionálními filmovými kancelářemi jsme připravili balíček lokací spolu s informacemi o českém pobídkovém systému a výhodách natáčení v Česku," popisuje Žipková.

O tom, že Česko ve výběru pro natáčení uspělo, se dozvěděli zhruba po půl roce. V regionech se nakonec netočilo, protože natáčecí plán byl velmi nabitý a štáb potřeboval mít vše blízko u sebe.

Lokační manažer pak musel vyřídit potřebná povolení pro natáčení v centru Prahy. Takový proces trvá až 30 dní. Povolení je potřeba pro každou lokalitu. Hollywoodský štáb obsadil kromě náměstí před Rudolfinem také vrch Vítkov, Alšovo a Dvořákovo nábřeží, náměstí Republiky nebo ulici Dukelských hrdinů na Letné. Filmaři potřebovali souhlas od různých odborů magistrátu a městských firem, například památkové péče a dopravy, dopravního podniku nebo Technické správy komunikací.

Za pronájem prostor pro natáčení musel štáb Praze zaplatit. Magistrát si v památkové rezervaci účtuje deset korun za metr čtvereční na den, ve zbytku města pět korun, sazby se od příštího roku ale budou zvyšovat. Peníze jdou i jednotlivým městským částem. Například Praha 7 se dohodla s produkcí na půl milionu korun nad rámec standardních poplatků.

Nejvýraznější akční scéna ve filmu se odehrává za účasti pražské tramvaje typu 14T. "Byla poskládaná z článků z tramvají, které byly vyřazeny po velkých dopravních nehodách. Filmaři si je přizpůsobili," popisuje mluvčí dopravce Aneta Řehková. Články tramvaje podnik zapůjčil filmařům za úplatu a po skončení filmování je štáb zase vrátil. "Tramvaj byla po natáčení loni rozřezána a sešrotována," doplňuje osud vozu Řehková.

Filmaři informovali Pražany příkladně, tvrdí magistrát

Městská část Praha 1 kvůli natáčení vytvořila samostatný web, na kterém informovala o dopravních omezeních kvůli natáčení. Barevně vyznačila, v jakých ulicích a kdy se bude natáčet, aby lidé počítali s tím, že se do nich v daných termínech nedostanou.

Uzavírání natáčecích lokací má na starosti policie. Ačkoliv ve filmu se to českými policisty jen hemží, ve skutečnosti jsou to všechno komparzisté. Reální policisté přímo na place nejsou a jejich práce se točí především kolem uzavírání ulic.

"Policie se drží podmínek, které k natáčení štábu vydává pražský magistrát. Přímo policisté nebo strážníci dělají uzavírky pro natáčení krátkých, třeba minutových scén. Dlouhodobější natáčení lemují dopravní značky a omezení," představuje mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. S filmovým štábem také spolupracovali dobrovolní hasiči, kteří dodávají hasičskou techniku i personál.

Sami filmaři pak musí zajistit, aby při natáčení neohrozili nikoho z obyvatel města, například si k tomu musí najmout bezpečnostní agenturu, a pokud se chystají točit scény se střelbou, musí o tom místní informovat. "Filmaři zmíněného filmu The Gray Man měli i speciální informační e-mail, letáky a infolinku pro obyvatele, v tomto ohledu bylo tedy natáčení z jejich strany zajištěno příkladně," upozorňuje mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník.

Ve smlouvách se pak filmaři pochopitelně zavazují, že dané místo musí uvést do původního stavu.

Karlín jako Bangkok, Vítkov jako Baku

České hlavní město ve filmu zastupuje i další světové metropole. Vídeňské nádraží je ve skutečnosti Hlavní nádraží v Praze, část děje odehrávající se v thajském Bangkoku se točila ve Futurama Business Parku v pražském Karlíně. Scéna pohřbu, odkazující na ázerbájdžánské hlavní město Baku, ve skutečnosti vznikala na Vítkově s digitálně dodělanými mrakodrapy. Ve filmovém průmyslu je taková hra s lokalitami naprosto běžná.

"Je to výhodné nejen pro filmaře. Čím více různých míst dokáže daná lokace zahrát, tím je pro ni natáčení ekonomicky prospěšnější. Praha je pro filmaře z celého světa pokladem, protože zde mohou natočit jedenáct století nejen evropské architektury," vysvětluje Žipková.

Česká metropole typicky hraje města bývalého východního bloku včetně Moskvy, ale umí se "kamuflovat" i za Berlín, Paříž, Vídeň, Curych a objevila se už i v roli New Yorku, Londýna nebo Chicaga. Může to mít i vliv na turistický ruch, cizinci zlákaní filmovými lokacemi přinášejí Česku další peníze.

Zástupci tuzemského filmového průmyslu však upozorňují, že Česko přese všechno může pro zahraniční štáby ztratit na atraktivitě. Důvodem jsou takzvané filmové pobídky. U nás tato podpora činí 20 procent, což znamená, že stát ze svého rozpočtu vrací zahraniční produkci pětinu nákladů, které v Česku utratí za služby a zboží či za platy tuzemských pracovníků, které si najímá.

"Filmová pobídka se vyplácí zpětně, tedy až poté, co producent vlastní finance již utratil a investoval," doplňuje ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková.

Pro tento rok bylo ve státním rozpočtu na filmové pobídky vyčleněno 800 milionů korun, jenže zájem byl tak velký, že byl systém pobídek filmaři vyčerpán hned v lednu, což už reálně způsobilo odliv filmových produkcí například do Maďarska nebo na Slovensko.

Vláda proto ve středu schválila navýšení státního rozpočtu na filmové pobídky o 600 milionů korun pro letošní rok, toto navýšení bude pokračovat i v letech 2023 a 2024 a mohlo by zahraniční štáby přilákat zpět.

Kromě toho ale sněmovna v polovině července schválila i zastropování filmových pobídek na 150 milionů korun na jeden projekt. Podpora zahraničních filmařů z českého rozpočtu tak i nadále zůstane pětinová, maximálně ale stát za jeden film nebo seriál vrátí tuto částku. To vytvoří prostor pro podporu více projektů. Podle filmařů ale i toto omezení může znamenat odchod velkých zahraničních produkcí.

VIDEO: Rvačku s Goslingem jsme jeli celý den, pořád se něco měnilo, říká kaskadér Klaus