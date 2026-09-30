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Domácí

Greenpeace překrylo v Praze billboard ANO vzkazem pro Motoristy

ČTK
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Ekologická organizace Greenpeace ve středu ráno překryla u pražského Kačerova volební billboard s kandidátem ANO na pražského primátora Janem Hušbauerem. Nahradila ho transparentem s vyobrazením ministra zahraničí a předsedy Motoristů Petra Macinky, poslance Filipa Turka (za Motoristy) a premiéra Andreje Babiše (ANO) a s nápisem „Motoristé škodí přírodě, nebuďte jejich loutka“.

Organizace uvedla, že tím chtěla vyslat Babišovi vzkaz, aby zajistil odborné a kompetentní řízení resortu životního prostředí, který podle ní pod vedením Motoristů přichází o prostředky nutné k účinné ochraně přírody.
Organizace uvedla, že tím chtěla vyslat Babišovi vzkaz, aby zajistil odborné a kompetentní řízení resortu životního prostředí, který podle ní pod vedením Motoristů přichází o prostředky nutné k účinné ochraně přírody.Foto: Greenpeace – Jakub Šedý
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Organizace v tiskové zprávě uvedla, že tím chtěla vyslat Babišovi vzkaz, aby zajistil odborné a kompetentní řízení resortu životního prostředí, který podle ní pod vedením Motoristů přichází o prostředky nutné k účinné ochraně přírody. Babiš v nedávné době opakovaně sdělil, že Motoristy z vedení úřadu odvolávat nehodlá. Reakci Babiše a Hušbauera ČTK shání.

Podle Greenpeace Motoristé oslabují schopnost ministerstva životního prostředí (MŽP) efektivně reagovat na důsledky klimatické změny a odebírají mu nástroje potřebné k účinné ochraně přírody, za což podle nich nese odpovědnost Babiš, který jim ministerstvo svěřil.

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„Premiér Babiš svěřil MŽP straně, která se podle Greenpeace nikdy netajila tím, že jí na ničení české krajiny a poškozování životního prostředí nezáleží, případně že jí ochrana životního prostředí stojí v cestě. Ministerstvo by měli vést lidé, kteří mají ochranu životního prostředí na prvním místě, rozumějí aktuálním problémům a mají expertizu a schopnost prosazovat řešení, která povedou ke zlepšení stavu naší krajiny, lesů a řek,“ sdělila vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR Miriam Macurová.

Podle organizace Motoristé místo ochrany přírody ruší samostatné sekce ochrany klimatu, propouští odborníky a jejich místa obsazují svými příznivci se spornou kvalifikací či střetem zájmů nebo krátí rozpočet ministerstva.

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„Premiér Andrej Babiš již na začátku mandátu sliboval, že si Motoristy pohlídá. Místo toho nechal MŽP a ochranu přírody dojít do bodu rozkladu. Jen nečinně přihlíží, nechává Motoristy dělat, co se jim zlíbí, a nevadí mu, že působí jako jejich loutka. V tuhle chvíli je na něm, aby učinil konkrétní kroky a zajistil důvěryhodné a kompetentní vedení ministerstva životního prostředí,“ dodala Macurová.

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