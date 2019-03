Grafika: 20 let od vstupu do NATO. Podívejte se, kde po světě operují čeští vojáci

před 1 hodinou

Je to přesně dvacet let, co tehdejší ministr zahraničních věcí Jan Kavan a náměstek ministra obrany Jaromír Novotný podepsali v Trumanově knihovně ve Spojených státech Washingtonskou dohodu. Česká republika se tak po pěti letech spolupráce stala 17. členem aliance společně s Polskem a Maďarskem coby prvními postkomunistickými zeměmi. Pro tehdejší politiky znamenal vstup do NATO jediného garanta udržení svobody a demokracie v zemi. Přidružení České republiky k severoatlantickému paktu také bývá považováno za největší úspěch české diplomacie po roce 1989.