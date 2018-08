Grafika: Náraz, chvíli ticho a pak nářek raněných. Ve Studénce před deseti lety zemřelo osm lidí

Dodnes nerada jezdí vlakem i autobusem, nějaký čas nemohla řídit auto. Když už se do dopravních prostředků odhodlá, vyděsí ji každé skřípnutí, nezvyklý zvuk. Zahnat chmurné stavy, které se jí čas od času vrací, jí pomáhají setkání s dalšími lidmi, kteří u nehody byli. „Scházíme se každý rok přesně v době neštěstí, o půl jedenácté. Uctíme památku obětí, posedíme, pohovoříme o svých potížích. Ta sounáležitost nás posílí,“ potvrzuje žena zjištění psychologů, kteří právě setkávání podobně postižených lidí a sdílení traumatických zážitků doporučují. Po letech se tak Tomčíková opět setkala i se studentkou medicíny, dnes již lékařkou Lucií Prokschovou, se kterou tehdy začaly s ošetřováním. „Ozvala se mi na základě článku v novinách, kde jsem říkala, že bych ji ráda opět viděla. Bylo to krásné, dodnes jsme v kontaktu.“

Do dalšího vlaku či autobusu však žena nastoupit nedokázala. „Dcera mě ale utěšila a řekla, že pro mě hned jedou,“ říká a i po deseti letech od nehody je na ní znát rozrušení. Z nehody sama vyšla s otřesem mozku, hlava ji ale začala bolet až v noci. Spát ale nemohla nejen kvůli bolestem hlavy a dalším naraženinám a oděrkám. „Vše se mi stále promítalo. Slyšela jsem ty hrozné zvuky, pláč dítěte, před očima viděla spoušť, jednotlivé zraněné.“

Na to zatelefonovat domů, že je v pořádku, si vzpomněla až po asi tři čtvrtě hodině práce. „Mezitím dorazili záchranáři a začal doslova jejich koncert. Já už pak nebyla třeba a došlo mi, že moje rodina už se asi o nehodě dozvěděla a má strach.“ Jenže oba její mobilní telefony při nehodě zmizely, navíc si z hlavy pamatovala jen pevnou linku na dceru. Nakonec se ale dovolala. „Ona mi pak říkala, že to bylo asi nejhorších 45 minut v jejím životě.“

Pro její přežití to bylo důležité. Zatímco první vagon se spolu s lokomotivou od soupravy po nárazu odtrhl a zraněných v něm bylo více, v druhém vagonu bylo nejkritičtější místo právě u spojení s prvním. „Ta část byla od konstrukce mostu úplně zdemolovaná a ta nejhorší zranění, jedno smrtelné, vznikla právě tam,“ říká. Když po vysvobození z vykolejeného vagonu Tomčíková viděla, kolik lidí je zraněných, začala okamžitě organizovat jejich ošetřování. A to přesto, že v prvních minutách neměla lékárničku, žádné obvazy ani dezinfekci. „Roztrhali jsme čisté prostěradlo, další vyprané věci a začali s mladou studentkou medicíny s obvazováním. Byli tam lidé s tepenným krvácením, ošklivými řeznými ranami na hlavě, bylo třeba krev rychle zastavit,“ říká.

Zdravotní sestra a pedagožka svitavské Střední zdravotnické školy, která cestovala v pátek 8. srpna 2008 expresem Comenius ze svého pobytu v lázních v Karviné, si z onoho dne dodnes pamatuje překvapující množství detailů. A nejen z vlastní tragédie, při které po srážce s troskami zříceného mostu poblíž nádraží ve Studénce zemřelo osm lidí. „Vidím jak dnes, jak jsem si kupovala lístek, sladkosti pro děti, přesně vím, kam jsem si sedla. Byl to druhý vagon za lokomotivou, naštěstí ale do kupé, které bylo hned na jeho začátku, za dveřmi, od lokomotivy nejdále,“ popisuje.

Zdravotní sestra Naďa Tomčíková byla jednou ze čtyř stovek cestujících expresu Comenius, který 8. srpna 2008 u severomoravské Studénky vrazil do padajícího mostu. Při nehodě zemřelo osm lidí, dalších skoro sto bylo zraněných. Tomčíková, která sama utrpěla otřes mozku, byla ze svého vagonu první, kdo začal ošetřovat zraněné.

Během let se u soudu vystřídalo hned několik znalců a expertů. Za možnou příčinu pádu byla označena například špatná podpůrná konstrukce mostu či chyba koordinátora stavby. V tomto období hrály hlavní roli znalecké posudky.

O opravu mostu nad tratí se staralo vedení společnosti Dopravní stavby Ostrava, 8. srpna 2008 dělníci připravovali zasunutí konstrukce mostu. Stavební firma o tom neinformovala provozovatele dráhy, o omezení provozu nepožádala. Vlaky po trati proto jezdily plnou rychlostí. V 10:30 opravovaný most sjel z pomocných podpěr a spadl do kolejiště.

Podle hlavního vyšetřovatele bylo příčinou tragédie zanedbání a nedostatky při rekonstrukci mostu. Vyšetřovatelé také zjistili chyby v projektu podpůrných konstrukcí, nedostatečný byl podle nich technologický předpis montáže a neřešila se ani tíha přesouvaného mostu. Řízení před Okresním soudem v Novém Jičíně začalo po rok a půl trvající pauze, kdy se čekalo na znalecký posudek, v květnu 2017. Soud 7. prosince 2017 zprostil viny všech deset obžalovaných. Soudce rozsudek zdůvodnil tím, že se přesně neví, proč most spadl, a neprokázalo se, že by obžalovaní skutek spáchali. Obžalovaní vinu odmítali.

“Soud nebyl schopen objektivně a se stoprocentní jistotou říct, kdo může za to, že most spadl. Obávám se, že to už dnes nedokáže říct nikdo. soudce Jaromír Pšenica (ČTK) soudce Jaromír Pšenica

Vedení společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava, která měla opravu mostu nad tratí na starosti, už vyplatilo pozůstalým osmi obětí a zraněným přes 2,5 milionu korun. Téměř šest milionů pak uhradily poškozeným i České dráhy, rozdělení 1,5 milionu korun mezi příbuzné obětí a zraněné oznámila také firma Bögl & Krýsl, která figurovala i v tragickém pádu mostu ve Vilémově ze září 2014, při kterém zahynuli čtyři dělníci.

Krajský úřad, který most nechal opravit, později rozhodl, že i přes tragickou nehodu zakázku dokončí ODS-Dopravní stavby Ostrava. Na místě zřícené konstrukce firma do července 2010 postavila nový most.