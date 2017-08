Golf je pro kapitalisty a ziskové nemocnice jsou podezřelé. Zaorálek zahájil kampaň mezi lidmi

před 1 hodinou

Sociální demokraté zahájili v úterý po celé zemi oficiální předvolební kampaň do říjnových parlamentních voleb, v nichž obhajují vítězství. První den přitom potvrdil, že s Lubomírem Zaorálkem jako lídrem pokračují ve změně stylu své kampaně. Už žádná náměstí s velkými pódii nebo saka a naškrobené úsměvy, ale spíše - u některých kandidátů - volnější oblečení, tričko, tenisky a přímo mezi lidi. Se slovníkem, který je stále ostřejší vůči pravicovým stranám a hnutí ANO.

Karviná, Olomouc, Brno (od našeho zpravodaje) - Celostátní volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek byl v úterý ráno v karvinském seniorském klubu ve svém živlu. V ruce sice držel golfovou hůl patřící ke sportu, který sociální demokraté - jak sám upozornil - označovali za kapitalistický, ale evidentně byl spokojený. Dokázal na sebe strhnout pozornost přítomných seniorů, kteří tady právě měli své sportovní hry.

"Vidíte, já vám říkal, že golf není náš sport. Měli jste vybrat raději fotbal, tomu se sociální demokraté věnují víc," bavil seniory, když komentoval své nedobré údery a nízký počet dosažených bodů.

Pokud šlo ovšem o předvolební body, sázel na jistotu. Pro oficiální začátek kampaně si vybral místo, kde nemohl neuspět. Senioři patří k největším voličům sociální demokracie. Kampaň navíc startoval v Karviné, kde dosud nejsilnější vládní strana opakovaně dosahuje rekordních volebních výsledků.

Se Zaorálkem jako lídrem sociální demokraté zcela změnili styl kampaně. Už žádná náměstí s velkými pódii nebo saka a naškrobené úsměvy, ale spíše volnější oblečení, tričko, tenisky a přímo mezi lidi. "Měníme styl kampaně, lidé už nechodí za námi, ale my za nimi," vysvětloval a vzápětí se pustil do další disciplíny - jízdě s kolečkami, ve kterých byl plyšový medvídek.

Dost ale bylo sportu, je třeba vzpomenout obvyklá předvolební témata jako je volání po vyšších mzdách, ke kterým ale přidává téma, s nimž ČSSD vyhrála v roce 2008 krajské volby: Placení ve zdravotnictví.

Pozor na pravicové nemocnice, varoval Zaorálek

V Olomouci přichází Zaorálek ke stánku mladých sociálních demokratů, kteří vyrobili improvizovanou "pravicovou nemocnici" a předvádějí, jak by to podle nich v takovém zařízení vypadalo po vítězství ANO či pravice.

"Pojďte do naší nemocnice, ale jen pokud na to máte. Pokud ne, sorry," říká jeden z mladých členů směrem k dívce, která hraje pacientku na vozíku s krvácející rukou.

"Zaplaťte, zaplaťte, ještě, ještě, to je málo," vyzývá, zatímco jeho kolega předvádí ředitele "pravicové nemocnice" s doutníkem v ústech. "Pan ředitel si koupil BMW, gratulujeme. Ten je na tom dobře, toho zdraví netrápí. Vy ale zaplaťte - kompletní vyšetření 4400 korun, měření tlaku za 400 korun," oznamuje mladík.

Lubomír Zaorálek se nad scénkou usmívá. A pak už vážně vysvětluje, že takové pravicové nemocnice skutečně hrozí, pokud volby vyhrají jiné strany než ČSSD. "Děsím se toho, když někde slyším, že nemocnice vydělává 100 milionů korun. K čemu to je? Nemocnice je k tomu, aby vydělávala peníze ze státního rozpočtu - to je efektivní nemocnice?" promlouvá k lidem, kteří se shromáždili kolem. A dodává, že mu v nemocnicích chybí více lidský přístup.

O zdravotnictví mluví také o několik hodin později v Brně, kde už oficiálně zahajuje kampaň po boku premiéra a šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky. I tady je cítit změna stylu sociálně-demokratického lákání voličů, byť Sobotka jede částečně ve "starém hávu", tedy v obleku a více akademickém slovníku.

"Není to takový ten mítink, jak jsme dělávali v minulosti," upozorňuje posluchače a za chvíli sestupuje z malého pódia a jde diskutovat s lidmi. Snaží se napodobit Zaorálka, který se s mnoha lidmi zastavuje, fotí a když je požádán, dokonce zavolá ženě, která o sobě říká, že bude volit šéfa ANO Andreje Babiše.

Na možné vládnutí s Babišem po volbách jsou lidé zvědaví, lídr ČSSD tvrdí, že pokud by byl Babiš trestně stíhaný, rozhodně by byl proti jeho účasti ve vládě. Vládnutí s ANO ale nevylučuje, byť hned upozorní: Já chci volby vyhrát!